Wilke Scheitlin-Brandt Er ist der neue Chef der Hallwilersee-Ranger: «Meine Ruhe ist mein Kapital, ich habe schon allerhand gesehen» Der 59-Jährige hat im Januar die Leitung der Hallwilersee-Ranger übernommen. Er erzählt, wieso die Umweltbildung für die bis zu 12'000 Besucherinnen und Besucher des Hallwilersees so wichtig ist, und in welchen Fällen die Ranger die Polizei um Hilfe bitten. Anja Suter 30.01.2022, 05.00 Uhr

Wilke Scheitlin-Brandt an einem Steg bei Beinwil am See. Chris Iseli

Seinen ersten Vertrag mit den Hallwilersee-Rangern unterschrieb Wilke Scheitlin-Brandt quasi blind, wie er bei einem Spaziergang am See erzählt: «Ich hatte den Hallwilersee bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur im Dunkeln oder bei Nebel gesehen.» Jetzt, fast drei Jahre nach dem Unterzeichnen des Vertrages ist der 59-Jährige mit dem Hallwilersee vertraut und dabei immer noch so fasziniert, wie am ersten Tag. Während des Gesprächs macht er auf Tiere aufmerksam, die im und auf dem Wasser unterwegs sind, und gibt tiefere Einblicke in die Natur rund um den See.

Der Beruf des Rangers ist für den 59-Jährigen ein Traum, den er sich nach vielen Jahren erfüllt hat. «Etwas, dass ich nur für mich gemacht habe», sagt er. Scheitlin-Brandt war zuvor jahrelang in der sozialen Arbeit tätig, später liess er sich zum Biobauern ausbilden und hatte einen eigenen Hof im Schwarzwald. Vor über 20 Jahren, im Jahr 2000 zog er in die Schweiz und lernte bei einem Tango-Kurs seine Frau kennen. Hier brachte er zudem seine Liebe zur Natur in die Arbeit mit ein und entwickelte Forstprojekte für Jugendliche, die bereits mit einem Sozial- und Naturschutzpreis ausgezeichnet wurden. 2018 startete er mit dem Studium zum Diplom-Ranger am BZW in Lyss, wo er auch die frühere Leiterin der Hallwilersee-Ranger Murièle Jonglez kennen lernte. Bereits während seiner Ausbildung fing er an, am Hallwilersee zu arbeiten.

Wieso ein Ranger auch Gastwirt, Aufsichtsperson und Abwart ist

Seine Rolle am See vergleicht der Ranger mit der eines Gastwirtes, einer Aufsichtsperson und eines Abwartes. «Das mag hart klingen, aber uns geht es darum, den Besuchern die Verhaltensregeln aufzuzeigen und teilweise auch hinter ihnen herzuräumen.» Gerade an Stellen mit Sitzgelegenheiten sehe es nach einem schönen Wochenende schlimm aus.

Seit Januar dieses Jahres ist Scheitlin-Brandt, der in Gunzschwil und Baselland wohnt, nicht mehr nur als Ranger am Hallwilersee unterwegs, er leitet das Team mit fünf Rangerinnen und Ranger. «Ich bin da eher so reingepurzelt», sagt er. Nach der Kündigung von Murièle Jonglez habe er sich beworben. Dass er dann von der Kommission ausgewählt wurde, sei für ihn eine grosse Ehre. «Ich freue mich unglaublich, dass ich die Ranger weiter voranbringen darf.» Grosse Kursänderungen hat der 59-Jährige derweil nicht geplant, zu gut sei die Arbeit, welche die beiden Vorgänger geleistet haben. «Bruno Fürst hat die Hallwilersee-Ranger während Jahren aufgebaut und hier am See Pionierarbeit geleistet, Murièle Jonglez hat neue Impulse reingebracht, ich möchte jetzt alles sichern und festigen.»

Besucherinnen und Besucher sind sich nicht bewusst, was sie zerstören

Die Probleme, welche die Rangerinnen und Ranger rund um den See beschäftigen, haben sich in den vergangenen Jahren nicht geändert, aber die Situation verschärft sich zusehend. Vor allem im Sommer gäbe es nebst dem Littering und der nicht eingehaltenen Leinenpflicht häufig Übertritte in den Schutzzonen rund um den See, erklärt Scheitlin-Brandt und zeigt auf die Riedfläche im streng geschützten Aegelmoos bei Beinwil, welche direkt neben dem offiziellen Gehweg liegt. «Die Leute laufen dann darin herum oder breiten ihre Badetücher aus und sind sich nicht bewusst, was sie zerstören.»

Das Ried steht nicht grundlos unter Schutz, hier wachsen seltene Pflanzen und viele Bodenbrüter legen hier ihre Eier, welche aber im hohen Gras nicht zu sehen sind. Scheitlin-Brandt und sein Team sprechen die Personen, welche sich in der Schutzzone aufhalten, jeweils an, jedoch ohne Wut oder Zorn. «Solche Gespräche sind völlig wertfrei. Ich bin in diesem Moment ein Stellvertreter des Hausherren und kläre die Leute auf.» Ein gescheites Gespräch bringe in den meisten Fällen schon viel, sagt der Ranger-Leiter. Zudem helfe ihm auch die jahrelange Erfahrung in der sozialen Arbeit:

«Meine Ruhe ist mein Kapital, ich habe schon allerhand erlebt.»

Doch es gibt auch Fälle, in denen ein Gespräch nichts mehr nützt. «Wenn sich die Verstösse bei Personen häufen, leiten wir das an die Polizei weiter.» Die Polizei begleitet die Ranger auch regelmässig auf ihren Patrouillen und stellt, wenn nötig, Geldbussen aus. «So zahlen die Menschen teilweise auch ein teures Lehrgeld.» Zudem gäbe es auch Orte und Situationen, an welche der Ranger-Chef seine Mitarbeiter nicht alleine hinschicken möchte. «Das sind aber glücklicherweise meist Einzelfälle.»

Trotz der Probleme, welche die Rangerinnen und Ranger zu bewältigen haben, liebt Wilke Scheitlin-Brandt seinen Job. Er möge Menschen und die Natur. «Ich halte es nie lange drinnen aus», sagt er und lacht. Er habe auch Verständnis dafür, dass an heissen Sommertagen bis zu 12’000 Menschen an den Hallwilersee strömen. «Es ist ein wunderschöner Ort, weil wir ihn schützen. Wichtig ist, dass die Menschen begreifen, dass die Natur nur so schön bleibt, wenn wir uns um sie kümmern.»

