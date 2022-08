Auch zum Heiraten: Die Schlossscheune Wildegg wurde saniert

Wildegg Wo früher Pferde standen, lässt es sich jetzt hübsch heiraten: Die Schlossscheune Wildegg wurde saniert Für 1,2 Millionen Franken wurde aus dem «muffigen Loch» ein immer noch einfacher, aber technisch gut ausgerüsteter und heimeliger Raum. Die Schlossscheune Wildegg kann etwa für Hochzeiten oder andere Anlässe gemietet werden. Eva Wanner 13.08.2022, 05.00 Uhr

Die Scheune vor und nach der Renovation. Bilder: Jürg Zimmermann/Valentin Hehli

Erst merkt man es gar nicht. Vielleicht, weil man sich staunend umblickt. Oder aber es liegt doch an den 153 Bodenplatten aus Mägenwiler Muschelkalk in verschiedenen, aber allesamt quadratischen Formaten. Sie wurden so geschickt verlegt, dass die Optik täuscht. Ein genauerer Blick und ein gezielter Gang enthüllen es dann aber: Der Boden ist schräg. Und zwar ziemlich. Und gewollt – oder zumindest nicht ungewollt.

Thomas Lüscher, Leiter Museumsbetriebe Museum Aargau. Bild: Valentin Hehli

Soll heissen: Bei der umfassenden Sanierung der Scheune vom November 2021 bis im April dieses Jahres haben sich die Verantwortlichen bewusst dafür entschieden, den Boden so schief zu lassen, wie er es seit dem Bau 1661 ist. Das sagt Thomas Lüscher, Leiter Museumsbetriebe des Museums Aargau. Das Projektteam habe viel diskutiert, ob man nun den Fels abtragen oder aber den ganzen Raum so erhöhen soll, dass der Boden eben wird. Beides kam aber eigentlich nicht wirklich in Frage; die Schräge blieb.

Kein «muffiges Loch» mehr

Die Schlossscheune ist von nationaler Bedeutung und schon vor der Projektierung wurden die kantonale Denkmalpflege sowie die Kantonsarchäologie in die Sanierung eingebunden. Der Grundcharakter sollte bei den Arbeiten nicht verloren gehen.

Nicht unbedingt moderner, aber neuer sollte es also sein. «Früher war der Raum ein ‹muffiges Loch›», findet Lüscher deutliche Worte. Die Wände wurden neu verputzt, eine breitere Innentreppe zwischen Erd- und Mittelgeschoss gebaut. Auch in Sachen Technik wurde aufgerüstet: Das Konzept «sprechendes Schloss» wurde auch in der Scheune weitergeführt.

Ein Beamer projiziert ein Video an die Wand, das von einem «sprechenden Porträt» dann erläutert wird. Für hörbehinderte Menschen wurde eine Induktionsschleife im Boden verlegt. Diese, so erklärt Lüscher, verbindet sich mit Hörgeräten und legt einem quasi den Ton ins Ohr.

Ein sprechendes Porträt erzählt einem etwas über die Schlossgeschichte. Bild: Valentin Hehli

Die Technik wiederum ist versteckt in zwei hölzernen Sitzbänken, ebenso die Radiatoren. Denn die Scheune ist nun an das Fernwärmenetz angehängt und kann deshalb, und dank der Dämmung, auch bei kälteren Temperaturen genutzt werden. Im unteren Geschoss wurde ausserdem eine Catering-Küche eingebaut und ein Durchgang zur Scheune geschaffen. «Früher mussten die Caterer auch bei Regen um das Gebäude herum laufen», so Lüscher. Nun ist es einfacher, die bis zu 200 Personen, die im Gebäude Platz finden, zu verköstigen.

An den Fasanen vorbei in den Rosengarten

Goldfasan und Co haben sich gut eingelebt. Valentin Hehli / LZB

Wer etwa auf Schloss Wildegg heiratet und in der aufgepeppten Scheune feiert, muss nicht weit spazieren, um weitere romantische Orte zu finden. Wenige Meter weiter blicken einem sechs funkelnde Augenpaare an: Die Fasane, die kürzlich dank des Vereins Freunde Schloss Wildegg ihr herrschaftliches Domizil bezogen haben. Wer Glück hat, trifft die Fasanenbetreuerin an, die nicht nur viel über die Tiere weiss, sondern einem auch etwas mitgeben kann: eine der teilweise sehr bunten, prächtigen Federn.

Blick auf den Rosengarten, der nun biologisch bewirtschaftet wird. Bild: Valentin Hehli

Von der Fasanerie aus sieht man ihn schon, im Frühling riecht man ihn auch: den Rosengarten. Dieser wird von der Regionalgruppe Aargau der Gesellschaft Schweizerischer Rosenfreunde neuerdings nach biologischen Grundsätzen gepflegt.

Das klappe für das erste Jahr schon ganz gut, sagt Ciragan Behcet, Präsident der Gesellschaft. «Es hat auffällig viele Lebewesen», sagt er. Und noch etwas habe sich gezeigt: Die älteren Rosensorten seien resistenter als die neueren. Besonders robust ist das älteste Gewächs, das seit 1821 im Garten steht. Die «Stanwell Perpetual» alias «Pimpinellifolia» ist damit älter als gewisse Gebäude auf dem Schlosskomplex und hat bestimmt schon viele verliebte Hochzeitspaare vorbeiflanieren sehen.