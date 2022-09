Tulpenzwiebel- und Genussmarkt auf dem Schloss Wildegg

Wildegg Tulpen treffen Trüffel: Genussvoller Markt auf dem Schloss Wildegg 30 Stände warten am Tulpenzwiebel- und Genussmarkt am 24. und 25. September auf der Domäne auf. Ausserdem kann man Trüffel suchen, mehr über biodynamischen Weinbau erfahren und mehr. Eva Wanner 15.09.2022, 05.00 Uhr

Am Tulpenzwiebel- und Genussmarkt gibt es einiges zu degustieren und zu entdecken. zvg

Langsam naht der Herbst. Das Gros der Gartenarbeit ist durch – vermeintlich. Denn Tulpenzwiebeln beispielsweise möchten im Herbst gepflanzt werden, um dann im Frühling so richtig zu erblühen.

Eine grosse Auswahl bietet der Tulpenzwiebel- und Genussmarkt auf Schloss Wildegg am Samstag, 24., und am Sonntag, 25. September. Rund 22000 verschiedene Tulpenzwiebeln stehen dann laut Mitteilung des Museums Aargau zum Verkauf. An 30 Ständen werden ausserdem handwerklich hergestellte, regionale und saisonale Produkte geboten.

Trüffel suchen und lauschen

Am betreffenden Wochenende werden mehrmals täglich Führungen durch Schloss und Garten angeboten. Anmelden kann man sich ausserdem für eine Trüffel-Exkursion mit dem bekannten Trüffelexperten Pius Bodenmann. Dieser sei in Niederlenz aufgewachsen und wohnt heute im Berner Seeland, heisst es bei Museum Aargau auf Anfrage. Und weiter: «Als Heimweh-Aargauer und Naturfreund kennt er die Wälder der Region wie seine Westentasche.» Am Tulpenzwiebel- und Genussmarkt gehts mit ihm und seinen Hunden auf Trüffelsuche im Wildegger Schlosswald. An seinem Stand biete Bodenmann ausserdem Trüffelspezialitäten wie hausgemachte Würste und Pasta an.

Besuchen kann man auch den «Slow Wine»-Workshop mit Hoss Hauksson aus Rüfenach statt. Der laut Museum Aargau «einzige isländische Winzer der Welt» habe in Kalifornien Mathematik studiert, arbeitete in der Finanzbranche und setzte dann 2017 ganz auf sein Hobby Weinbau. Heute bewirtschaftet er auf biodynamische Weise sechs Hektaren Weinreben, die meisten davon im Aargau. Im Workshop biete Hauksson eine Degustation seiner Pinot Noir-Weine an und erzähle mehr über die Integration der Biodiversität im Rebberg.

Kinder können derweil im Slow-Mobil Apfelküchlein zubereiten, heisst es in der Mitteilung weiter. Am Sonntag um 10 Uhr wird diskutiert. Es findet ein Talk zum Thema «Wie werden wir in Zukunft essen? Globalgeschichtliche Herausforderungen in Zeiten des Umbruchs» statt. Unter der Leitung von Rudolf Velhagen, Chefkurator des Museums Aargau, diskutieren dieses Thema folgende Gäste: Tabea Diener, Geschäftsleiterin Slow Food Schweiz, Andreas Zangger, Historiker und Experte für Kolonialgeschichte, sowie Luigi Pedrocchi, ehemaliger CEO der Mibelle Group.