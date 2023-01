Das Hotel Aarehof schliesst für die Totalsanierung

Wildegg Hotel Aarehof schliesst für eine Totalsanierung: «Wir können nicht für ein mangelhaftes Produkt Geld verlangen» Kein warmes Wasser und Regen in den Zimmern: Das Hotel Aarehof wird früher als geplant schon ab dem 1. April für eine Totalsanierung geschlossen. Bis diese startet, ziehen Asylsuchende ein. Anja Suter Jetzt kommentieren 23.01.2023, 17.55 Uhr

Die Türen des Hotel Aarehof bleiben ab dem 1. April für die Öffentlichkeit geschlossen. zvg

«Das Hotel Aarehof sowie das Restaurant Lavande werden ab dem 1. April 2023 für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben», heisst es in einer Medienmitteilung der Aargauhotels.ch. Der Grund für die Schliessung ist eine Totalsanierung. Wie dringend diese nötig ist, erklärt Dominik Wyss, Verwaltungsratspräsident von Aargauhotels.ch. «Wir kommen mit dem Gesamtbau so nicht mehr klar», sagt er.

Das Gebäude in Wildegg mache immer wieder Probleme. So habe es letztens kein warmes Wasser mehr gegeben. Zudem mussten Zimmer gesperrt werden, weil Regenwasser eindrang. «Wenn wir das nur stellenweise flicken, haben wir keine Garantie, dass es nicht fünf Meter weiter wieder hineinregnet.» Wyss wird gar noch deutlicher: «Es ist wichtig, dass wir zu uns und unseren Gästen ehrlich sind. Wir können nicht für ein mangelhaftes Produkt Geld verlangen. Wir wollen einen zukunftsorientierten Betrieb und können diesen nicht mit Pflästerlipolitik gewährleisten.»

Das Hotel Aarehof hat 59 Zimmer, zwei Appartements mit zwei Zimmern und zwei Appartements mit vier Zimmern. Der Betrieb laufe grundsätzlich gut, so der Hotelier. Finanzielle Probleme gebe es nicht. «Auf Portalen erhalten wir für die Infrastruktur bescheidene Bewertungen, jene über die Mitarbeitenden sind sehr gut.» Die Schliessung für eine Sanierung sei ursprünglich für Ende Jahr geplant gewesen. «Es wäre den Mitarbeitenden gegenüber aber auch nicht fair, den Betrieb so weiterzuführen. Jeder weitere Schaden ist auch für sie eine grosse Belastung.» Die Situation gebe auch ihm ein konstant ungutes Gefühl, da ständig immer wieder neue Probleme auftauchen.

Wann wiedereröffnet wird, ist noch unklar

Noch ist nicht klar, wie lange der Betrieb geschlossen sein wird. «Wir haben noch keine Baueingabe gemacht, sind aber seit einiger Zeit in der Planung. Hotel und Restaurant werden sich wieder eröffnet», sagt Wyss. Geplant sei entweder eine Mischung aus Zimmern und Appartements oder nur Appartements. Schon heute wird das Hotel vor allem von Business-Kunden und für Seminare genutzt.

Den Mitarbeitenden und Lernenden werde eine Anstellung innerhalb der Hotelgruppe angeboten. Der Kanton Aargau werde den Betrieb ab April bis zum Start des Umbaus, dessen Datum noch nicht feststeht, als nutzen, um dringend benötigte Unterkünfte für Asylsuchende sicherstellen zu können.

Wie hoch die Investition für den Umbau sein wird, ist derzeit noch nicht klar, so Wyss. «Wir sprechen aber von mehreren Millionen Franken.» Der Aarehof gehört seit 2005 zu Aargauhotels.ch (dazu gehört unter anderem auch der Bären in Suhr, und das Hotel Krone in Lenzburg). Die Liegenschaft ist seit da auch in Besitz von Rolf Kaspar.

