Virtuelle Magd lässt sich auf Schloss Wildegg in Szene setzen

Wildegg Die Magd im Hosensack: Auf ein Selfie mit Elsbeth im Schloss Wildegg QR-Code einscannen und schon erscheint auf der Kamera eine Frau in 3D. Magd Elsbeth lädt zu fotografischen Spielereien – und wer ein besonders schönes Foto knipst, kann einen Preis gewinnen. Eva Wanner 07.09.2022, 05.00 Uhr

Mia Stauffacher, Praktikantin Museum Aargau, posiert mit der virtuellen Magd Elsbeth. zvg

Die Hände in die Seiten gestützt, das Häubchen adrett drapiert und mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen dreht sie sich. Zumindest tut sie das, wenn man das möchte. Die Rede ist von Elsbeth, einer Magd auf Schloss Wildegg.

Elsbeth ist nicht real. Auf keine Art und Weise: Weder ist belegt, dass es eine Magd gab, die ebenso hiess, noch handelt es sich um eine Person aus Fleisch und Blut, die nun auf dem Schloss unterwegs ist. Allerdings haben frühere Besitzer der Domäne allerlei Gesinde gehabt, erklärt Sibylla Fischer, Leiterin Marketing und Kommunikation von Museum Aargau. Dass da auch eine Elsbeth dabei war, ist gar nicht einmal so unwahrscheinlich.

Und eben, die Magd ist virtuell. Denn die Bedienstete erscheint in dreidimensionaler Form auf der Handykamera, wenn man einen QR-Code einscannt. So kann man Elsbeth im Hof, im Schloss, alleine, mit sich selbst darauf oder in der Gruppe fotografieren, was auch immer man möchte. Der Möglichkeiten gibt es viele, das hat das Team des Museums Aargau laut Fischer selbst festgestellt. «Einige haben sie mit in die Ferien genommen, beispielsweise nach Elba, oder sie auf dem Schreibtisch und neben einem Hund fotografiert», meint die Kommunikationsleiterin und lacht. Die Magd ist nicht örtlich gebunden; wer den Code hat, hat auch sie im Hosensack.

Dank der Magd einen Preis gewinnen

Ob auch die Flanierenden auf dem Schloss so viel Spass an der Fotomöglichkeit haben, das werde sich zeigen. Auf Wildegg, dem «sprechenden Schloss», in dem animierte Porträts einem Geschichte(n) erzählen, könnte auch eine stumme, aber bewegliche Magd gut ankommen. Eine Erkenntnis hat das Museum Aargau bereits gewonnen: «Wir haben festgestellt, dass der Code besser drinnen als draussen platziert wird. Draussen sind die Besucherinnen und Besucher wohl schon so beeindruckt vom schönen Rundherum, dass sie das nicht auch noch machen möchten», meint Fischer schmunzelnd. Im Schlossinnern sei aber schon das eine oder andere hübsche Foto entstanden.

Nebst der Erinnerung an den Schlossbesuch kann man dank einem Foto mit Elsbeth noch mehr mitnehmen. Noch zweimal, im September und im Oktober, werden Preise für die schönsten Bilder verlost. Wer teilnehmen möchte, postet sein Foto mit der Magd auf Instagram mit dem Hashtag #schlosswildegg (alle Teilnahmebedingungen: www.museumaargau.ch/magdelsbeth). Wer besonders viel Glück hat, kann die freundlich Lächelnde und sich auf Wunsch Drehende dann öfter in ihrem Habitat besuchen: Hauptpreis ist ein Jahr Gratiseintritt ins Museum Aargau.