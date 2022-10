Das lange Warten auf den Kanton für Lösung Verkehrsproblem

Wildegg Das lange Warten auf den Kanton: Lösung für Verkehrsproblem läge schon vor, aber an der Umsetzung hapert es seit Jahren 22'000 Fahrzeuge queren täglich die Hauptstrasse von Wildegg. Mehrere Berichte, die der Kanton in Auftrag gegeben hat, bestätigen, dass ein Problem besteht, das sich mit einer Umfahrung entschärfen liesse. Die Gemeinde will sich nun nicht mehr vertrösten lassen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 07.10.2022, 18.30 Uhr

Die Aarauerstrasse in Wildegg soll nun endlich entlastet werden, fordert die Gemeinde. Bild: Sandra Ardizzone

Es ist eine lange Chronologie des Verkehrsleidens. Jeanine Glarner hat sie von Anfang an mitbekommen; erst als Einwohnerin von Möriken-Wildegg, nun als Gemeindeammann. Die Lösung des Problems läge schon lange vor, die Umsetzung fehlt nach wie vor.

Aber von Anfang an – in die Zeit des Baus der A3. Beziehungsweise jener des geplanten Halbanschlusses Schinznacher Feld. Der Verkehr wäre ab der T5 an Wildegg vorbei, über die Aare in Richtung Veltheim und weiter zu ebendiesem Halbanschluss in Schinznach geleitet worden. Wäre: Die betroffenen Gemeinden waren nicht einverstanden, «verständlicherweise», wie Glarner findet. Der Grosse Rat beschloss 2007, das Projekt nicht umzusetzen.

Möriken-Wildegg pochte aber auf eine Lösung, die das Dorf entlastet. Eine Messung von 2008 ergab, dass rund 22’000 Fahrzeuge jeden Tag durch Wildegg fahren, «mehr als durch den Gotthard». Darunter 1300 Lastwagen. Die Hälfte der Fahrzeuge nutzt die Strecke als Verbindung zwischen Aarau und Brugg. Oder anders gesagt: Die Hälfte entsteht durch Verkehr von der Autobahn hin oder davon weg. Der Kanton gab einen Bericht in Auftrag, in dem vier Varianten geprüft wurden. Ergebnis: Eine Umfahrung kann es sein, entweder entlang der Bahn oder der Industrie.

Mehrere Berichte ergeben dasselbe

2011 tauchte die Umfahrung an der Zementfabrik und der Abwasserreinigungsanlage (ARA) vorbei dann zum ersten Mal im Richtplan auf (die rote, gestrichelte Linie auf dem Plan). 2016 nahm der Kanton den Kreisel im Zentrum der Gemeinde (8) genauer unter die Lupe. «Das Ergebnis war, dass der Kreisel den Verkehr nicht schlucken kann. Er müsste auf je zwei Einfahrten aus Brugg und Rupperswil ausgebaut werden. Oder es bräuchte eine Lichtsignalanlage mit fünf Spuren. Dafür reicht der Platz aber natürlich nicht», sagt Glarner.

Gemessen wurde auch der Stau: In Richtung Brugg war die Blechlawine 1,5 Kilometer lang und führte bis nach Holderbank, in die Gegenrichtung waren es 600 Meter. «Heute sind es noch mehr», sagt Glarner. Kürzlich habe im Kreisel Zentrum ein Unfall stattgefunden; der Stau war enorm, reichte bis nach Niederlenz. «Wenn etwas passiert, geht sofort nichts mehr», bilanziert Glarner. Auch bei der Untersuchung von 2016 kam der Kanton zum Schluss: Eine Umfahrung würde das Problem lösen.

Der Plan von der Umfahrung Möriken-Wildegg, wie sie im Richtplan eingetragen ist. Bild: Eva Wanner

Nun lagen also zwei Berichte des Kantons vor, die dasselbe aussagen. Nur: Passiert ist in all den Jahren nichts. Bis 2018 der Ausbau der ARA Langmatt auf den Plan kam. «Wir bestanden darauf, dass zuerst geprüft wird, welche Auswirkung ein ARA-Ausbau auf die Linienführung der Umfahrung hätte.»

2020 kam dann eine neue Studie heraus, welche die Machbarkeit einer angepassten Linienführung beim Nord-Ost-Ast bestätigt. Autos, die von ennet der Aare von Auenstein oder Veltheim her kommen, sollen nun die bestehende Brücke (3) queren, dem bisherigen Verlauf der Strasse folgen, dann aber mittels Brücke das Wasser queren und zwischen ARA und den Gleisen entlang in Richtung Hinterwildegg weiterfahren (7). Eine gute Lösung, findet Glarner.

Umfahren werden soll nach Ansicht des Gemeinderats auch die Zementfabrik, was den Verkehr von Aarau her kommend umleiten würde. Beide Teile der Umfahrung möchte die Gemeinde nun endlich im Richtplan festgesetzt haben. «Wir wollen uns nicht mehr vertrösten lassen.»

«Wir sind blockiert»

Dass so lange nichts passiert ist, belastet Möriken-Wildegg auf verschiedenen Ebenen; nicht nur darin, im eigenen Wohnort im Stau zu stehen. Die Erschliessung im Bereich Hinterwildegg (7) war bereits vor zehn Jahren ein Thema. Das Entwicklungsgebiet für Industrie, Gewerbe und Wohnen braucht eine Erschliessung, die eng mit der Umfahrung abgestimmt ist. «Im Richtplan steht, dass sich die Gemeinde entwickeln soll», so Glarner, denn Wildegg sei ein urbaner Entwicklungsraum.

Das passiert etwa auf dem ehemaligen Sägereiareal (6), in der Lauématt (5), am Bahnhof und eben in Hinterwildegg. «Gleichzeitig sind wir blockiert und müssen uns die Frage stellen, wie sehr wir Gebiete entwickeln können, wenn das automatisch zu noch mehr Verkehr führt.»

Möriken-Wildegg will auch ein Gesamtmobilitätskonzept für den Verkehr erstellen, insbesondere für den Langsamverkehr. «Aber wie, wenn wir keinen Platz für Velos haben?», fragt Gemeindeammann Glarner rhetorisch. Und von einer Gemeinde zu fordern, dass sie den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr fördert, gleichzeitig aber per 2035 den stündlichen Halt des Regioexpresses zu streichen, wie es der Kanton will, das gehe auch nicht auf. Möriken-Wildegg hat genug gewartet, findet Glarner. Nun müsse der Kanton etwas tun.

