Mann bei Migros-Parkplatz in Wildegg schwer verletzt

Wildegg 51-Jähriger bei Auseinandersetzung auf Migros-Parkplatz schwer verletzt – doch was ist passiert? Ein Mann wurde in Wildegg von mehreren Personen angegriffen und dabei schwer verletzt. Er musste sich in Spitalpflege begeben. 12.12.2022, 14.09 Uhr

Ein 51-jähriger Slowene befand sich am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr am Migros-Parkplatz an der Hornimatt-Strasse in Wildegg. Dort wurde er durch mehrere Personen tätlich angegangen, wie die Kantonspolizei mitteilt, und schwer verletzt. Er schaffte es aber wohl sich selbstständig vom Tatort zu entfernen. Anschliessend soll er noch mit mehreren Leuten im Dorf Wildegg Kontakt gehabt haben, musste sich dann aber in Spitalpflege begeben.