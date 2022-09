Wildegg: 18-Jähriger verursacht Frontalcrash, eine Verletzte

Wildegg 18-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Frontalcrash – eine Person ins Spital gebracht In Wildegg ist es am Donnerstag im Morgenverkehr zu einem Unfall gekommen. Dieser hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Ein junger Mann hat seinen Führerausweis abgeben müssen. 09.09.2022, 13.52 Uhr

Donnerstagmorgen, 07:15 Uhr in Wildegg: Ein 18-jähriger PW-Lenker fährt von Wildegg kommend auf der Aarauerstrasse in Richtung Rupperswil. Auf Höhe der dortigen Tankstelle geriet er in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.