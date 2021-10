Wetterpech Imker gehen fast leer aus: «Die schlechteste Honigernte seit 50 Jahren» Nach einem fulminanten 2020 war für die Imkerinnen und Imker 2021 keine gute Saison. Bei manchen blieb die Honigschleuder das ganze Jahr unbenutzt. Die Gründe. Anja Suter Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Dieses Jahr gab es für die Imkerinnen und Imker weniger Honig zu ernten. Severin Bigler

«Ausser Spesen nichts gewesen, so kann man das Bienenjahr 2021 zusammenfassen», sagt Ernst Baumann, Präsident des Bienenzüchtervereins Suhrental. Baumann betreut rund 25 Bienenvölker, Honig gab es für den Kölliker dieses Jahr aber keinen zu ernten. «Meine Schleuder ist immer noch staubig, zuletzt benutzt habe ich sie im August vergangenen Jahres.»

Schuld an dem honiglosen Jahr sei das Wetter, erklärt der Imker. «Das hat uns zu schaffen gemacht. Zum einen der viele Regen, zum andern der Biswind.» Letzterer habe die Blüten ausgetrocknet und die Bienen daran gehindert, genug Nektar zu holen:

«Das wenige, was reingekommen ist, haben die Bienen für sich selbst benötigt.»

In einem normalen Jahr müssen die Imkerinnen und Imker den fleissigen Arbeiterinnen nichts zufüttern. 2021 war jedoch alles andere als normal. «Wir mussten die Bienen das ganze Jahr über kontrollieren und immer wieder Futter geben», sagt Baumann. Er selbst fütterte zu Beginn mit Zuckerteig zu, einer Mischung, die er bei der Lenzburger Firma Hostettler Spezialzucker AG bezieht.

«Der Bedarf der Imker nach Zuckerteig war so gross, dass es sogar kleine Wartezeiten bei der Lieferung gab», sagt Baumann. Der Kölliker imkert seit 40 Jahren, «aber so viel zufüttern wie 2021 musste ich noch nie».

Auch die Wildbienen leiden

Carlo Ott, Präsident des Bienenzüchtervereins Aargauisches Seetal, schaltete seine Schleuder an. Doch auch bei dem Lenzburger war der Ertrag dieses Jahr gering. «Bei mir waren es ungefähr fünf bis acht Kilogramm bei zwölf Völkern», so Ott.

Wieso es zur Zuckersirupknappheit kam Urs Bieler, Leiter Verkauf und Marketing der Hostettler Spezialzucker AG, hält fest: «Es stimmt, die Imker haben dieses Jahr mehr oder weniger in der ganzen Schweiz viel mehr Zuckersirup für ihre Völker gebraucht. Das war aber nur einer der Gründe für den Lieferengpass. Ein anderer war, dass Materialien wie beispielsweise Verpackung oder Rohstoffe teilweise Lieferverzögerungen hatten.» Ausserdem sei die Firma, deren Hauptabnahmemarkt Gastgewerbe und Industrie sind, von Anfragen überrannt worden, als die Restaurants wieder aufmachen durften. Darunter habe die Produktion des Bienenfutters kurzfristig gelitten.

Somit seien seine Unkosten in etwa gedeckt. «Es gab jedoch auch Imkerinnen und Imker in der Region, die gar keinen Honig ernten konnten.» Und so kommt es, dass das 2021 bei den Imkern wahrscheinlich in die Bücher eingehen wird: «Die Imker hatten dieses Jahr die schlechteste Honigernte seit 50 Jahren», sagt Ott.

2021 steht somit im krassen Gegensatz zum Vorjahr. Da seien die Honigerträge für die Imker sogar ausserordentlich gewesen, sagt der Präsident.

Mehr Zeit für die Pflege der Völker

Ein weiteres Problem, das unterschätzt werde, seien die Wildbienen, so Ott. «Die Wildbienenvölker haben niemanden, der sie zufüttert. Wir müssen davon ausgehen, dass viele Wildbienen verendet sind und die Population im kommenden Jahr kleiner sein wird.»

Auch der Zetzwiler Markus Hirt konnte dieses Jahr vergleichsweise wenig Honiggläser füllen. «Mit meinen 34 Völkern kam ich auf rund 70 Kilogramm Honig», so der Präsident des Bienenzüchtervereins Wynental & Umgebung. Das ist nicht viel; und den anderen Imkern in der Region sei es ähnlich ergangen. In den Vorjahren sah dies jedoch ganz anders aus: «In den vergangen vier bis fünf Jahren waren wir sehr verwöhnt, was den Honigertrag angeht.»

Mirjam und Stephan Lendenmann betreiben in Hendschiken die Imkerei «beehappy». Für Berufsimker Lendenmann war das vergangene Jahr «der Horror», sagt er. «Aber es war auch sehr schön und viel intensiver als sonst.» Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? «Rein vom Verdienst her war es für uns eine Katastrophe, wir hatten rund einen Fünftel des Ertrags der letzten Jahre», sagt der Imker.

Den besten Honigertrag gab es mitten in Mägenwil

Die gesparte Zeit nutzten Lendenmanns, um sich um ihre Bienen zu kümmern, und das zahlte sich aus: «Unsere Völker sind gesund und stark wie noch nie zuvor. Wenn das Wetter nächstes Jahr gut wird, können wir gemeinsam mit unseren Bienen die Lager wieder füllen.»

Zudem ein weiterer positiver Effekt des schlechten Honigjahrs: mehr Bienen. «Bei den Bienen gilt: Entweder man macht Honig oder man macht Völker, beides lässt die Natur nicht zu», so Lendenmann. Der Bestand der Familie wuchs in diesem Jahr von 140 auf rund 185 Völker. Die finden nicht nur in Hendschiken Platz, sondern verteilt auf verschiedene Standorte im Aargau und in Zürich.

Viele Orte brachten dieses Jahr kaum Honig ein, einige wenige dafür überraschend viel. «Den besten Ertrag hatte ich mit einem Volk, das mitten in Mägenwil stand.» Dort lag der Ertrag gegen 30 Kilogramm. In einem Jahr, in dem die meisten Völker zehn Kilo oder weniger einbrachten.