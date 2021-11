Volksmusik Über ihre Klänge staunt das Seetal: Diese Seonerin spielt seit ihrem 11. Lebensjahr Alphorn Die bekannte Alphorn-Solistin Lisa Stoll wohnt in Seon und übt dort gerne im Wald – zur Freude der Passanten. Eva Wanner Jetzt kommentieren 08.11.2021, 23.01 Uhr

Alphorn, Tracht und Volksmusik. Diese drei Worte lösen unterschiedliche Assoziationen aus. Den Kennern aber kommt gleich eines in den Sinn: eine 25-jährige Tourismusfachfrau aus Seon.

Lisa Stoll ist in der Szene etwas Besonderes, auch wenn sie das von sich selbst so nie sagen würde. Einerseits, weil die Volksmusik für sie seit mehr als zehn Jahren zu ihrem ganz normalen Umfeld gehört. Ihre «Haamet» ist, wie sie, die im schaffhausischen Wilchingen aufgewachsen ist, sagt. Vor allem aber, weil die junge Frau bescheiden ist.

Wie nebenbei erzählt sie, dass sie schon in Schweizer Botschaften gespielt hat. «China, Dubai, Moskau, Florida», zählt sie auf und ist mit der Liste noch lange nicht fertig. Am wohlsten sei es ihr aber an Volksmusikfesten, wo die Leute ­einfach beisammen sein, Traditionen pflegen und traditionelle Musik hören wollen.

Das Alphorn vom Sohn des Försters

Wie so oft fing auch in ihrer Karriere alles klein an. Wortwörtlich: Als sie in die Welt der Volksmusik eintrat, war Stoll kaum halb so gross wie das Instrument, das sie spielte. Die damals 10-Jährige war an einem Geburtstagsfest und ­hörte ein Alphorn spielen. «Der Klang hat mich fasziniert.» Sie durfte ihr Glück versuchen und entlockte dem Instrument schnell einige Töne. Die Technik kannte sie vom Cornet, das sie zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre spielte.

«Ich wusste, dass der Sohn des Försters im Dorf einmal aus Jux ein Alphorn gekauft hatte und fragte ihn, ob ich es ausleihen darf», sagt Stoll. Sie nahm einige Stunden Unterricht, brachte sich aber vieles selbst bei. «Das Alphorn hat einen warmen, urigen Klang mit manchmal etwas schrägen Naturtönen», sagt sie. «Es ist ein simples Instrument, mit dem man aber viel machen kann.»

Das Alphorn liess sie nicht mehr los – und sie das Instrument nicht. Der Sohn des Försters schenkte es ihr, unter der Bedingung, dass sie an seiner Hochzeit spielen würde. Das war etwa ein Jahr später dann ihr erster Auftritt vor Publikum.

Alex Eugster und Carlo Brunner förderten sie

Mit zwölf Jahren nimmt sie an einem Folklore-Nachwuchswettbewerb teil. Ohne Erwartungen und entsprechend selbst überrascht davon, dass sie bis ins Finale kam. Alex Eugster vom Schweizer Gesangstrio Eugster sah sie und holte sie in ein Tonstudio. Und mit ihr den bekannten Ländlermusiker Carlo Brunner.

Beide waren sich einig: Dieses Mädchen hat Potenzial, das es zu fördern gilt. Sie nahm an mehreren Wettbewerben teil, gewann 2009 den Nachwuchswettbewerb des Musikantenstadls. Ihre Bekanntheit stieg, und damit die Anfragen für Auftritte. «Meine Eltern haben aber immer darauf geachtet, dass es nicht zu viel wird.»

Unzählige Male ist Stoll in den letzten Jahren mit ihrem erstaunlich gut transportierbaren Instrument und ihrer Auftrittsuniform, der Schaffhauser Tracht, herumgereist. Die Anfragen kamen immer und zuverlässig. Voll auf die Musik setzen wollte sie aber nicht und studierte an einer Tourismusfachschule.

Alles lief rund – und dann kam die Pandemie, die beide Standbeine stark in Mitleidenschaft zog. «Natürlich war das zeitweise schwierig. Da ich aber ein eher bequemer Mensch bin, gab es mir auch einen Anstoss, etwas Neues zu probieren.» Unter anderem begann sie, Alphornstunden zu erteilen.

Und sie übte. Manchmal so, dass auch ihre Wohngemeinde Seon etwas davon hatte: «Wenn es schön ist, übe ich gerne im Freien, zum Beispiel auf einer Waldlichtung.» Manchmal hätten Vorbeikommende applaudiert, andere Male hätten sie sich nicht getraut, sie zu unterbrechen oder anzusprechen, ihr aber später ein E-Mail geschrieben.

Schwierige Wohnungssuche mit Blasinstrumenten

Wie findet es eigentlich die Nachbarschaft, dass ein Paar bestehend aus einer Alphornsolistin und einem Trompeter eingezogen ist? «Das war bei der Wohnungssuche tatsächlich eine Schwierigkeit», sagt Stoll lachend. Und mit ein Grund, dass das Paar nach Seon gezogen ist, in ein Häuschen ohne Wohnungen in der nächsten Umgebung und einem Vermieter, dem Lisa Stoll als Alphornsolistin ein Begriff ist. «Hier können wir den ganzen Tag üben.»

Am 20. November spielen Lisa Stoll, ihr Lebenspartner Didier Gasser und die Organistin Renate Steiner in der Kirche von Seengen. Das Repertoire sei querbeet, von volkstümlich über klassisch bis balladig, sagt Lisa Stoll. Sie freut sich auf das Konzert und verspricht, es werde kurzweilig. Am liebsten sind und bleiben Lisa Stoll aber die Volksmusikfeste. Wilchingen ist ihr «dihaam», Seon ihr Zuhause und die Volksmusik ihre «Haamet».

Konzert Alphorn, Trompete und Orgel am Samstag, 20. November, um 19 Uhr in der Kirche Seengen. Eintritt frei, Kollekte. www.lisastoll.ch