Wahlen SVP-Senkrechtstarter Josef Willi will Dürrenäscher Gemeindeammann werden: «Ich stehe gerne vorne» Josef Willi zog vor 16 Jahren nach Dürrenäsch. Nun will der 52-Jährige am 13. Juni nicht nur Gemeinderat, sondern auch gleich Gemeindeammann werden. Als Politiker sieht er sich jedoch nicht. Anja Suter 02.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef Willi auf seiner Terrasse Zuhause in Dürrenäsch. Chris Iseli

Es ist eine Aussicht, die Josef Willi ins Schwärmen bringt. «Von hier sieht man bis in den Schwarzwald», sagt er, der auf der Terrasse seines Hauses steht. Vor 16 Jahren zog der Geschäftsführer mit seiner Familie nach Dürrenäsch. Vor zwei Jahren stand nochmals ein Umzug innerhalb des Dorfes an. Dürrenäsch sei ein Dorf, das alles hat, was man braucht, sagt er.

«Man kann einkaufen, zum Coiffeur gehen, und auch Handwerker findet man hier», sagt Willi, der in Bazenheid (SG) aufgewachsen ist. Und genau in diesem Dorf, das für ihn so viel zu bieten hat, will der 52-Jährige jetzt nicht nur Gemeinderat, sondern gleich Ammann werden und damit die zurückgetretene Andrea Kuzma beerben. «Jemand muss es machen, sie suchen ja Leute», sagt Willi nüchtern. Zudem wolle er gerne mitreden, Dürrenäsch sei für ihn das Dorf, in dem er alt werden wolle.

«Vergangene Probleme interessieren mich nicht »

Josef Willi ist kein Mann der wohlklingenden Phrasen, er sagt gerade heraus, was er denkt. Von den Problemen im Dorf habe er erfahren, sie seien ihm zugetragen worden: die Schwierigkeit, neue Behördenmitglieder zu finden, oder auch die Unstimmigkeiten über die Farben des Schulhauses oder der neuen Mehrzweckhalle. «Aber die vergangenen Probleme interessieren mich nicht», sagt Willi, und:

«Ich bin kein Mensch, der zurückblickt.»

Josef Willi möchte in Dürrenäsch Gemeinderat und Gemeindeammann werden. Chris Iseli

Für den Gemeinderat brauche es fünf Personen, die ihr Bestes geben und zusammenarbeiten. «Das wird eine Herausforderung, der wir uns dann stellen müssen», sagt Willi. Er sei ein Mensch mit Durchsetzungsvermögen. Ausserdem sei er standhaft und offen für vieles; alles Eigenschaften, die ihm als Gemeinderat und Ammann helfen sollen. «Ausserdem stehe ich gerne vorne, das ist mein Naturell.» Nur eines will Willi, der für die SVP kandidiert, nicht sein. Ein Politiker. «Das bin ich einfach nicht», sagt er.

Arbeit und Politik sind gut vereinbar, findet er

Als Geschäftsführer und als ehemaliger Präsident des schweizerischen Camping- und Caravaningverband habe er aber Führungserfahrung. Und genau die will er im vielleicht zukünftigen Amt nutzen. Willi machte sich bereits kurz nach seiner Ausbildung als Schreiner selbstständig. Heute führt er ein Geschäft für Innenausbau von Akustikdecken in Urdorf und hat 20 festangestellte Mitarbeiter.

Seine Arbeit und das Amt als Gemeindeammann sei für ihn gut zu vereinbaren, sagt er. «Der Vorteil der Selbstständigkeit ist, das ich mir meine Zeit gut einteilen kann», sagt er. In seiner Freizeit ist der verwitwete Vater eines Sohnes häufig mit einem grossen Camper in ganz Europa unterwegs. «Durch Corona war dies natürlich stark eingeschränkt, aber normalerweise sind wir mehrmals im Jahr unterwegs.»

«Dürrenäsch wird moderner werden»

Die Gemeinde Dürrenäsch hatte per Ende Jahr 1327 Einwohnerinnen und Einwohner. «Dürrenäsch wird in Zukunft wachsen und moderner werden», sagt Josef Willi. Das sei alleine schon durch die vielen Neubauten und den Neuzuzügern gegeben. Zukünftigen Projekten wie der möglichen Fusion der Gemeinden Dürrenäsch, Seon und Hallwil steht Willi offen gegenüber. «Es werden jetzt erstmals Abklärungen vorgenommen, das ist zu begrüssen», sagt er.

Nicht äussern möchte er sich jedoch zur finanziellen Situation der Gemeinde. Für Willi gibt es nur wenig, was gegen Dürrenäsch als Wohngemeinde spricht. «Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist sicherlich nicht ideal», sagt er. Und auch der Schulweg von Dürrenäsch nach Seon könne noch besser sein. «Ebenso wird der allfällige Weg für die Schüler von Dürrenäsch nach Leutwil eine Herausforderung», sagt er.

Während Josef Willi auf der Terrasse für das Foto posiert, grüsst ihn ein Nachbar. «Das ist noch ein weiterer Vorteil an Dürrenäsch: Wir haben immer ein super Verhältnis mit der Nachbarschaft», sagt Willi.