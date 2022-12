91-Jährige beraubt: Täter will weniger lange ins Gefängnis

Urteil Kriminaltourist, der eine 91-Jährige beraubt und eingesperrt hat, will weniger lange ins Gefängnis Auf zwei Jahre Gefängnis und fünf Jahre Landesverweis wollte der gebürtige Bulgare die Strafe gesenkt haben. Das Obergericht begründet, warum es beim Urteil des Bezirksgerichts Kulm bleibt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte hat die 91-jährige Frau zu Hause überfallen, ihr Ringe vom Finger gezogen und sie ins Schlafzimmer gesperrt. Bild: imago stock&people

Der gebürtige Bulgare verfolgte nur ein Ziel, als er in die Schweiz fuhr: Er wollte sich bereichern. Passiert ist das dann im Bezirk Kulm. Marko (Name geändert) klingelte bei einem Haus, wollte zu einem Mann. Der war nicht zu Hause, aber seine 91-jährige Mutter. Marko drang in das Haus ein und drängte die Hochbetagte ins Schlafzimmer. Er riss ihr sechs Fingerringe gewaltsam ab, sie stürzte, er sperrte sie ein und überliess sie ihrem Schicksal. Der damals 46-Jährige flüchtete mit Ringen, weiterem Schmuck und Bargeld.

Das Bezirksgericht Kulm hatte Marko wegen Raubs, Hausfriedensbruchs, Führens eines Motorfahrzeugs ohne erforderlichen Führerausweis und wegen des Vergehens gegen das Waffengesetz verurteilt. Fünf Jahre Freiheitsstrafe und einen Landesverweis von 15 Jahren brachte ihm das ein. Nicht mit allem ist Marko einverstanden. Er beantragte beim Obergericht, von der Widerhandlung gegen das Waffengesetz freigesprochen zu werden, forderte zwei statt fünf Jahre Gefängnis und einen Landesverweis von fünf Jahren.

Kein Wurfmesser oder Dolch

So viel vorneweg: Teilweise bekommt der Kriminaltourist, wie ihn das Obergericht bezeichnet, recht. Aber nur bei der Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Davon hat ihn das Obergericht nun nämlich freigesprochen.

Marko hatte gemäss Urteil ein «mit einem Kugelschreiber kombiniertes Messer, das an einen Brieföffner erinnert» dabei. Allerdings habe es «keine Waffenqualität gemäss Waffengesetz». Es habe keinen automatischen Auslösemechanismus, der einhändig bedient werden kann. Ebenso wenig eine symmetrische Klinge, damit gelte es weder als Wurfmesser noch als Dolch. Es bestehe kein massgeblicher Unterschied «zu einem Taschenmesser wie etwa dem Schweizer Armeetaschenmesser».

Das also fällt weg. Was übrig bleibt, ändert nichts an der Strafe, wie sie das Bezirksgericht Kulm verhängt hatte. Das Obergericht rechnet vor, wie es dazu kommt.

Sicherheitsgefühl und Privatsphäre verletzt

Die schwerste Straftat ist der Raub. Das 91-Jährige lag nach der Tat acht Tage im Spital. Das Obergericht zweifelt nicht daran, dass Marko genau das tat, was er auch vorgehabt hatte. Er «handelte aus rein finanziellen und damit letztlich egoistischen Gründen», konstatiert die zweite Gerichtsinstanz. Der Strafrahmen für Raub bewegt sich zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Freiheitsstrafe ‒ vier Jahre hält das Obergericht in diesem Fall für angemessen.

Sechs weitere Monate kommen für den Hausfriedensbruch hinzu. Marko habe die Privatsphäre seines Opfers aufs Gröbste verletzt, ebenso ihr Sicherheitsgefühl. Weitere drei Monate verbüsst er für das Fahren ohne Berechtigung über eine lange Strecke und teilweise auch in der Nacht.

Schwierige Jugend? Vielleicht.

Die fünf Jahre voll macht die sogenannte Täterkomponente. Dazu schreibt das Obergericht: «Der Beschuldigte ist mehrfach und teilweise einschlägig wegen Raubs, Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und weiterer Delikte in der Schweiz, Bulgarien, Italien, Deutschland und Österreich vorbestraft und dabei insbesondere auch in den letzten zehn Jahren bereits mehrfach zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen verurteilt worden.» Dass er daraus nichts gelernt habe, zeige die «Ungerührtheit des Beschuldigten gegenüber dem Straf- und Vollzugssystem».

Marko machte eine schwierige Jugend geltend. Eine solche könnte zwar begünstigen, dass jemand später straffällig werde. Ob die Schilderungen des Beschuldigten allerdings der Wahrheit entsprechen, ist nicht gesichert. Und selbst wenn, «so verfügte er hinsichtlich dieser von ihm im Erwachsenenalter von 46 Jahren verübten Delikte doch über ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit».

Marko habe zwar mit einigen Aussagen dazu beigetragen, das Strafverfahren zu vereinfachen und zu verkürzen. Er verharmloste aber, was er der Frau antat, und zeigte weder Einsicht noch echte Reue.

«Nur» noch 9/10 der Kosten

Die 15 Jahre Landesverweis begründet das Obergericht unter anderem mit der schlechten Prognose. In vielen Ländern, und eben auch in der Schweiz, hatte Marko schon mehrmonatige Freiheitsstrafen zu verbüssen. «Entsprechend hoch ist das öffentliche Interesse, an einer Ausweisung und Fernhaltung zu veranschlagen.»

Das Strafmass ändert sich also nicht. Aber die Kosten ‒ wenn auch nur geringfügig. Weil Marko doch in einem Punkt, jenem wegen des Kugelschreiber-Messers, recht bekam, muss er «nur» noch 9/10 der erstinstanzlichen verfahrenskosten tragen. Also noch knapp 11'000 Franken statt der gut 12'000. 4000 Franken für das Verfahren in zweiter Instanz muss Marko selbst bezahlen.

