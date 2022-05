21-Jähriger Raser scheitert in Aarau vor Obergericht

Urteil Handyaufnahmen bleiben Beweismittel: Obergericht kanzelt A1-Schnellfahrer ab Der Polizist habe ihn unter Druck gesetzt, ja ihm gedroht, damit er sein Handy und den Zugangscode freigibt. Darüber beschwert sich A., ein Schnellfahrer, vor Obergericht. Das Video, das ihn beim Rasen zeigt, sei demnach nicht verwertbar. Das Obergericht sieht das anders. Eva Wanner Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was auf dem Handy von A. gefunden wurde, darf als Beweis verwertet werden. Andrew Gombert/EPA

An einem späten Augustabend im letzten Jahr drücken A. und B. auf die Tube. Auf der Autobahn A1 zwischen Zofingen und Würenlos, Fahrtrichtung Zürich, wird eine Polizeipatrouille auf die beiden aufmerksam. A. und B. überholen sich immer wieder gegenseitig, fahren deutlich zu schnell, bremsen wieder auf 100 km/h runter, beschleunigen wieder. Bei der Raststätte in Würenlos hält die Polizei die beiden an und nimmt sie mit auf den Stützpunkt der Mobilen Einsatzpolizei in Schafisheim. A. und B. bestreiten, dass sie ein Rennen gefahren hätten. So wird es in einem Urteil des Obergerichts beschrieben.

Auf einem Video der Kantonspolizei wird deutlich, dass A. und B. Geschwindigkeiten um die 120 bis 140 km/h auf dem Tacho hatten. Sie fuhren nebeneinander und beschleunigten etwa zeitgleich auf 177 km/h. Im Urteil heisst es, ein Rennen könne nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Aber es könne sich «auch ‹einzig› um einen in paralleler Fahrt begangenen Geschwindigkeitsexzess handeln».

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete ein Verfahren gegen A., wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln. Nebst dem Video der Kantonspolizei sollte dafür das Handy von A. gesichtet werden. Die Staatsanwaltschaft erliess nicht nur einen Strafbefehl, sondern auch noch einen sogenannten Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl. Auf dem Handy wiederum wurde offenbar ein Video gefunden, das zeigt, dass A. einmal mit Geschwindigkeiten bis 220 km/h unterwegs war. Er würde damit den Rasertatbestand erfüllen.

Polizist sagte, «es werde einfach teurer»

Dagegen, dass diese Aufnahmen verwertet werden dürfen, wehrte sich A. vor Obergericht. Der Polizist, der ihn einvernahm, habe ihm gesagt, er solle sein Handy abgeben. Ansonsten «werde es einfach teurer». A. tat wie geheissen und gab Mobiltelefon sowie Zugangscode ab. In seiner Beschwerde ans Obergericht heisst es nun aber: Die Vorgehensweise des Polizisten sei «nicht nur unrechtmässig gewesen, sondern eigentlich bereits hinterhältig und wider Treu und Glauben». Der 21-jährige A. als «jugendliche Person» sei unter Druck gesetzt worden, die Polizei habe sich Handy und Code mit «unzulässiger List oder unzulässigem Druck» erschlichen. A. behauptet sogar, der Polizist habe ihm gedroht.

Was Mittäter B. getan hat, A. aber scheinbar nicht wusste: Er hätte die sogenannte Siegelung des Handys verlangen können. Was das heisst, wird in der Schweizerischen Strafprozessordnung erläutert. Demnach darf, wer vom Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, auch verlangen, dass die Strafbehörden keine Aufzeichnungen und Gegenstände prüfen.

A. blitzt vor dem Obergericht ab

Die Staatsanwaltschaft sieht den Fall etwas anders. Der Polizist habe A. nicht gedroht, sondern ihm etwas erklärt. Und zwar, dass eine Siegelung Geld kostet, was schlichtweg Realität sei. A. indes sei kein Jugendlicher, sondern ein erwachsener Mann.

Das Obergericht urteilt, dass jemand amtlich verteidigt werden muss, wenn etwa eine Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr drohen würde. Von einer solch hohen Strafe sei für A. alleine wegen der schnellen Fahrt mit B., die angeblich kein Rennen war, aber nicht auszugehen gewesen.

Summa summarum bleibt: nichts. Zumindest nichts, was A. entgegenkommen würde. Das Obergericht hat die Beschwerde abgewiesen, A. aber etwas über 1000 Franken an Verfahrenskosten aufgebrummt. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Urteil: SBK.2022.32

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen