Er sagte, er habe keine Skrupel und drohte mit «Bum Bum»

Urteil Er sagte, er habe keine Skrupel und drohte seiner Familie mit «Bum Bum» – dann wehrte er sich gegen U-Haft und Therapie Um eine mögliche Straftat ging es noch gar nicht. Dennoch hat ein Mann nicht nur die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, sondern auch mehrere Gerichtsinstanzen schon beschäftigt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Drei Entscheide hat das Obergericht auf Beschwerden des Mannes hin schon gefällt. Bild: Sandra Ardizzone

Am Ende steht ein Urteil des Bundesgerichts. Obwohl: Das Ende ist es eigentlich noch nicht. Denn die mögliche Straftat an sich ist gar nicht das Motiv des Galopps durch mehrere Instanzen.

Was am Anfang steht, lässt sich denn auch noch nicht restlos klären. Klar ist: Im März wurde ein Mann verhaftet, zuständig ist die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau. Das Zwangsmassnahmengericht ordnete drei Monate Untersuchungshaft an. Das war das erste Mal, dass der Mann an das Obergericht gelangte; er focht die U-Haft an. Und diesem Urteil ist in groben Zügen zu entnehmen, worum es überhaupt ging.

Er schlage zurück, «mit und ohne Gesetz»

Eine Trennung von seiner Ehefrau und eine Distanzierung von seinen Söhnen standen im Raum. Eine Situation, mit welcher der Mann offenbar nicht klarkam. Er meldete sich auf verschiedenen Kanälen und versetzte die Familie sowie einen Mann, in dem er den Partner der Ehefrau vermutete, in Angst und Schrecken.

Auf die Combox sprach er unter anderem die Worte «Ich ha jetzt unterdesse kei Skrupel meh». In einem Brief meinte er, seine Frau habe Idioten grossgezogen. Und dass sie eine Überraschung erleben würden, dazu schickte er ein Sonnensymbol und die Worte «Bum Bum». In einem E-Mail wiederum schrieb er, er werde zurückschlagen, «mit und ohne Gesetz».

Seine Äusserungen wirken «martialisch und militärisch», urteilte das Zwangsmassnahmengericht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Drohungen in Taten umsetzen könnte, erscheine sehr hoch. Unabdingbar sei deshalb ein Gefährlichkeitsgutachten. Der Mann hielt dagegen, er habe einen «beinahe sauberen Leumund». Die Nachrichten seien unspezifisch und kündigten keine Tat an.

Das Obergericht hingegen gab dem Zwangsmassnahmengericht recht. Die Rede ist von «ernst zu nehmenden Todesdrohungen einer verzweifelten, gewaltbereiten und aktuell unberechenbaren Person». Ein erweiterter Suizid schien nicht ausgeschlossen. Sein Verhalten sei «relativ plötzlich feindlich, völlig inadäquat und kaum mehr nachvollziehbar» geworden.

So bezeichne er etwa seine Söhne gleichzeitig als Idioten und als die wichtigsten Personen in seinem Leben. Seine Ehefrau liebe er noch, sagte er. Parallel dazu sprach er davon, dass er ans Meer wolle, um sich dort mit jungen Frauen zu vergnügen. Auch das Obergericht fand: Ersatzmassnahmen seien in dieser Situation nicht geeignet.

Pass abgeben und keine Waffen tragen

Er blieb also in U-Haft – und stellte ein Entlassungsgesuch an das Zwangsmassnahmengericht. Es wies das Gesuch ab, der Mann zog wieder vor Obergericht. Und dieses Mal bekam er teilweise recht.

Inzwischen lag das Gutachten vor. Dieses attestierte, dass das Risiko für erneute Drohungen, insbesondere gegenüber Familienmitgliedern, hoch sei. Ob er sie auch in die Tat umsetze, hänge davon ab, ob begleitende Massnahmen angeordnet werden.

Das, so urteilte das Obergericht anders als das Zwangsmassnahmengericht, musste aber keine U-Haft sein. Stattdessen hat es Ersatzmassnahmen angeordnet. Der Mann durfte sich fünf Personen – wohl der Familie – nicht auf mehr als 200 Meter nähern. Ebenso wenig Orten, an denen sich diese Personen oft aufhalten. Sollte er zufällig auf eine davon treffen, hatte er sich umgehend zu entfernen. Kontakt aufnehmen durfte er auch nicht.

Ausserdem wurde ihm verboten, Schuss- oder Stichwaffe bei sich zu tragen, und er musste seine Reisepapiere abgeben. Und: Eine psychiatrische Behandlung scheint angezeigt. Die Staatsanwaltschaft verlängerte derweil die Dauer dieser Massnahmen um drei Monate.

Er sei gar nicht psychisch krank

Und auch damit war der Mann wieder nicht einverstanden. Hatte er gegenüber den Gutachtern noch sein Ehrenwort gegeben, dass er allfällige Massnahmen akzeptieren und befolgen werde, klang es in Beschwerde Nummer drei beim Obergericht ganz anders. Er sei nicht psychisch krank – und wo keine Krankheit sei, da sei auch keine Therapie notwendig. Flüchten wolle er auch nicht, sei er doch auf medizinische Hilfe in der Schweiz angewiesen. Den Sommer im Ausland verbringen wolle er aber schon.

Nun denn; er selbst habe beim ersten Urteil eine ambulante psychiatrische Massnahme beantragt, schreibt das Obergericht. Würde diese nun aufgehoben, müsste wieder Untersuchungshaft angeordnet werden. Und das Argument der Überhaft, das der Mann anbrachte, liess es auch nicht gelten.

Sechs Monate dauerte die Massnahme, «dem steht gegenüber, dass der Beschwerdeführer im Fall seiner Verurteilung nur schon wegen mehrfacher Drohung und Nötigung mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe und allenfalls auch einer ambulanten Massnahme zu rechnen hat». Aber eben, darum wird’s erst noch gehen.

Die letzte Runde in Sachen U-Haft machte der Mann übrigens vor Bundesgericht. Dort wollte er von den Kosten (rund 1000 Franken) für sein letztes obergerichtliches Verfahren befreit werden. Vergeblich, wie das kürzlich publizierte Urteil zeigt.

