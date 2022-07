Bauleiter wollte dem jahrelangen Wassermangel entgegenwirken

Urteil Dieses Wasser wird immer teurer: Ohne Genehmigung eine Quellfassung gebaut – und nun auch vom Obergericht verurteilt Nach dem Bezirksgericht Kulm verurteilt auch das Aargauer Obergericht einen Bauleiter, weil er ohne Baugesuch eine Quellfassung erstellt hat. Keines seiner Argumente zog; weder jenes, dass es gar keine Baute sei, noch, dass er wegen akuter Wasserknappheit so gehandelt habe. Eva Wanner Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Ohne Genehmigung hat der Projektverfasser eine Quellfassung gebaut. Dafür hat ihn nun auch das Obergericht verurteilt. Symbolbild: Fabienne Arnet

Einen Versuch war es wert. Geendet hat er – vorerst – aber teuer. Nach dem Bezirksgericht Kulm und dem Obergericht könnte nur das Bundesgericht die Kosten abwenden, indem es den Entscheid beider Instanzen kippt. Zieht der verurteilte Projektverfasser respektive Bauleiter das Urteil weiter, besteht aber das Risiko, dass auch die letzte Instanz ihn schuldig spricht und ihm damit noch mehr Kosten auferlegt.

Aber von vorne. Es geht um ein Thema, das aktuell ist wie nie: Wasser. Seit bald zwei Jahrzehnten mangelt es einem Ort im Bezirk Kulm an Wasser, ist dem Urteil zu entnehmen. Während mehrerer Monate fliesse jeweils gar keines, die Feuerwehr habe deshalb mehrfach notfallmässig einspringen müssen. Abhilfe schaffen sollte eine Grundwasserfassung, genauer eine Brunnenstube inklusive Pumpe. Das klingt so weit, so logisch.

Erst gebohrt, dann gebaut – ohne Bewilligung

Dann aber fängt die Problematik an. Denn: Offenbar wurde für den Bau der Wasserzufuhr ein Bauleiter engagiert. Dieser informierte die Gemeinde per Brief, dass Testbohrungen durchgeführt werden. Seien diese erfolgreich, würde er ein Baugesuch einreichen.

Stattdessen fing einen Monat später der Bau an. Es lag kein Gesuch vor, geschweige denn eine entsprechende Genehmigung. Es erging ein Strafbefehl gegen den Bauleiter und separat einer gegen den Bauherren. Der Bauleiter war nicht einverstanden, legte Einsprache ein und es kam zur Verhandlung am Bezirksgericht Kulm.

Dort wurde auch der Bauverwalter der betreffenden Gemeinde als Zeuge befragt. «Dieser legte dar, es sei niemals gegenüber dem Beschuldigten zum Ausdruck gebracht worden, dass man nach erfolgreicher Testbohrung sofort bauen und nachträglich ein Gesuch einreichen könne.» Im Gegenteil; der Bauherr sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass eine vorgängige Bewilligung nötig sei. Das Bezirksgericht Kulm verurteilte den Bauleiter zu einer Busse von 1000 Franken – so wie es die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm gefordert hatte. Dazu kamen 1566 Franken Verfahrenskosten.

Kein rechtfertigender Notstand

Auch damit war der Bauleiter nicht zufrieden. In seiner Beschwerde ans Obergericht argumentiert er auf verschiedenen Ebenen.

Einmal damit, dass eben Wasserknappheit herrsche, die Situation akut sei. In der Juristerei nennt sich das rechtfertigender Notstand. Aber: «Sowohl der rechtfertigende als auch der entschuldigende Notstand setzen voraus, dass eine Gefahr nicht anders als durch den Eingriff in das Rechtsgut abwendbar sein darf», hält das Obergericht fest. Das sei im vorliegenden Fall nicht so. Selbst wenn der Wassermangel eine Gefahr darstellen würde, wäre sie abwendbar gewesen, indem wie bis anhin die Feuerwehr Wasser liefert. «Dem Bauherrn wäre es absolut zuzumuten gewesen, abzuwarten, bis ihm die notwendige Baubewilligung erteilt werden würde.»

Dann bestreitet der Bauleiter, dass es sich um eine Baute handelt. Unter anderem, weil «keine erheblichen Veränderungen am bestehenden Terrain» vorgenommen wurden. Ganz anderer Meinung ist das Obergericht. Es setzt dezidiert auseinander, was alles gebaut wurde und wie und bilanziert: «Die Brunnenstube ist offensichtlich auf Dauer angelegt; sie soll dem jahrelang bestehenden Wassermangel entgegenwirken. Im Übrigen unterstehen selbst Objekte, die innert kürzester Zeit vom entsprechenden Grundstück entfernt werden können, einer Bewilligungspflicht.»

Am unteren Ende des Strafrahmens

Wenig überraschend fällt das Obergericht dasselbe Urteil wie die Vorinstanz. Es seien gewichtige bundes- und kantonsrechtliche Vorgaben leichtfertig missachtet worden. Dritte hätten keine Möglichkeit gehabt, Einwendungen zu erheben. Es folgt ein kleiner Trost: «Die Realisierung des Bauprojekts wurde immerhin fachmännisch vorgenommen und korrekt dokumentiert.»

Trotzdem bleibe es bei der Busse, die mit 1000 Franken allerdings gnädig ausfällt. Der Strafrahmen würde sich bis hin zu 50'000 Franken bewegen. Angesichts der «Umstände und der knappen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten» scheine das Strafmass dem Obergericht aber angemessen. Bezahlen muss der Bauleiter natürlich auch die 1566 Franken für das erstinstanzliche und weitere 1636 Franken für das obergerichtliche Verfahren.

Urteil: SST.2021.265

