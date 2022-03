Urteil Lebensgefährliche Rache-Aktion: Fett auf die Frontscheibenwischer geschmiert Ein Mann aus dem Seetal wurde verurteilt, weil er einem anderen Schmierfett auf die Scheibenwischer geschmiert hatte – was auf der Autobahn beinahe zu einem Unfall führte. Wohl aus Rache wegen der Strafanzeige liess der Beschuldigte dem Kläger auch noch die Luft aus den Reifen und beschädigte den Heckscheibenwischer. Eva Wanner Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Als der Zivil- und Privatkläger den Scheibenwischer anstellte, verschmierte das Fett, das der Beschuldigte dort angebracht hatte, die Frontscheibe. Symbolbild: Eva Wanner

Es kommt vor, dass einem andere nicht oder nicht mehr grün sind. Wie sich diese Antipathie aber äussert, ist sehr unterschiedlich. Sicher kein guter Weg, sein Missfallen zu zeigen, ist jener, den der Beschuldigte im vorliegenden Fall gewählt hat. Verhandelt wurde erst am Bezirksgericht Lenzburg, das Obergericht hat das Urteil der Vorinstanz nun bestätigt (Urteil SST.2021.167).

Zugetragen haben sich die Vorfälle vor rund drei Jahren in einer Seetalgemeinde, wie dem Urteil des Obergerichts zu entnehmen ist. Der Zivil- und Privatkläger (folgend: Z.) hatte sein Auto in einer Sammelgarage parkiert, zu der auch der Beschuldigte (B.) Zugang hatte. Z. und B. kannten sich offenbar, im Strafbefehl ist die Rede von einem «beendeten freundschaftlichen Verhältnis», im Urteil von einem «zerstrittenen Verhältnis». Das belegen nicht nur die Aussagen beider Parteien, sondern auch Whatsapp-Nachrichten.

Z. setzte sich in sein Auto und fuhr los. Auf der Autobahn im Raum Lenzburg liess ein Fahrzeug vor ihm den Scheibenwischer laufen, woraufhin die Putzflüssigkeit auch auf das Auto von Z. spritzte. Als er selbst daraufhin den Frontscheibenwischer einstellte, wurde die Scheibe mit Fett vollgeschmiert und seine Sicht dadurch stark eingeschränkt. Bei 120 km/h auf der Überholspur musste der Fahrer die Seitenfenster öffnen, um etwas zu sehen – er kollidierte beinahe mit der Mittelplanke und kam schliesslich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Er machte sich nochmals am Auto zu schaffen

Nach dem Vorfall wurde eine Hausdurchsuchung bei B. angeordnet. Gefunden wurde: Schmierfett, passend zu jenem, das Z. die Sicht geraubt hatte. Eine DNA-Analyse habe zwar keine Übereinstimmung ergeben, B. selbst hatte aber offenbar angegeben, er besitze Fettpressen (eine Art Spritze) und müsse deshalb nicht in die schmierige Substanz greifen. Ausserdem wurden Pinsel zum Auftragen des Schmierfetts gefunden. Das Obergericht sah denn auch keine vernünftigen Zweifel daran, dass B. sich an den Frontscheibenwischern von Z. zu schaffen gemacht hatte.

Ebenso wenig daran, was weiter passierte: B. machte sich, wohl durch die Hausdurchsuchung und die Anzeige weiter angestachelt, erneut am Auto von Z. zu schaffen. Dieses Mal liess er die Luft aus den frisch gewechselten Winterpneus und beschädigte den Scheibenwischer am Heck.

Ein ganz schön teurer Streich

Dass er alles bestreitet, hat ihm nichts genützt. Das Obergericht bestätigt den Schuldspruch – und bezeichnet ihn gar noch als milde. Für B. bleibt es aber dabei: Er ist schuldig der vorsätzlichen Beeinträchtigung der Betriebssicherheit eines Fahrzeugs und der mehrfachen geringfügigen Sachbeschädigung.

Er erhält eine auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 120 Franken, also 7200 Franken. Bezahlen muss er eine Busse von 1800 Franken, die Anklagegebühr von 1200 Franken, die Verfahrenskosten für die erste Instanz (1235 Franken) sowie für die zweite (1664 Franken). Mit knapp 6000 Franken ein teurer Streich, sollte es denn einer gewesen sein, der nur mit Glück glimpflich geendet hat.

