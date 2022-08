Unterentfeldens Ammann heiratet seinen langjährigen Partner

Unterentfelden Nach zwei Heiratsanträgen: Unterentfelder Ammann heiratet langjährigen Partner Ammann Alfred Stiner und sein Partner Ralf Rist gehören zu den ersten, die nach dem Ja zur «Ehe für alle» vor den Altar treten. In Unterentfelden fühlen sich beide wohl, wünschen sich aber von der Gesellschaft mehr Akzeptanz: «Alle Menschen sind gleich, egal ob schwul oder nicht», sagt Ralf Rist. Valérie Jost Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Ralf Rist (links) und Ammann Alfred Stiner in ihrem Garten in Unterentfelden. Bild: Alex Spichale

«Im Zug nach Hause nach dem ersten Date mit Ralf dachte ich, das war's dann wohl», sagt Alfred Stiner beim Interview in seinem Garten in Unterentfelden lachend. «So schlecht hatte ich mich beim Sushi-Essen angestellt.» Stiner ist seit diesem Jahr Unterentfeldens Ammann, hier aufgewachsen, 60 Jahre alt – und schwul. «Ich habe nie ein Geheimnis aus meiner Sexualität gemacht», sagt er. «Aber ich laufe auch nicht mit einem Schild herum, denn ich will nicht auf diese Schublade reduziert werden.»

Nun gibt es aber einen guten Grund für ein Schild – beziehungsweise eine Karte: Am Samstag, 10. September heiratet er seinen langjährigen Partner Ralf Rist. «Ich fand es lustig, wie überfordert Alfred mit Stäbchen und Sojasauce hantiert hat», erinnert sich dieser ans erste Date. Das war 2010; die beiden hatten sich ein Jahr zuvor online kennen gelernt. «Ab dann trafen wir uns regelmässig und es war schnell klar, dass es passt», so Alfred Stiner.

Ein Jahr später zog Ralf, der aus Hannover stammt und damals in Basel wohnte, zu Alfred nach Unterentfelden. «Für uns beide hat das so gestimmt», sagt Rist. «Alfred ist hier stark verwurzelt und für mich waren Umzug und Jobwechsel kein Problem.» Bereut habe er es nie: «Ich hatte zwar vorher immer in Städten gewohnt, aber ich geniesse die Ruhe hier sehr.»

Beim ersten Antrag war Ralf lange verwirrt

Die Eintragung der Partnerschaft folgte 2011, nachdem Stiner Rist in den Ferien in Österreich einen Antrag gemacht hatte. «Da stand ein riesiger Strauss weisser Rosen auf unserem Tisch und das Personal hat die ganze Zeit so wissend geschaut, aber ich habe es trotzdem lange nicht geschnallt», erzählt der 56-Jährige lachend. «Aber dann habe ich sofort Ja gesagt.»

Auch wenn sich die beiden für die eingetragene Partnerschaft entschieden, waren sie damit nicht ganz glücklich: Es störte sie, dass der Zivilstand «in eingetragener Partnerschaft» auf Formularen separat steht und damit auch immer ein Outing bedeutet. «Wir sind wie alle anderen auch», sagt Rist. «Und so möchten wir auch wahrgenommen werden.» Zudem sei die Ehe, neben allen romantischen Gründen, auch eine rechtliche Absicherung.

Der zweite Antrag war dreifach feierlich

«Hätten wir schon 2011 heiraten können, hätten wir es schon dann getan», sagt Stiner. Am historischen Abstimmungssonntag letzten September, als das Schweizer Stimmvolk Ja zur «Ehe für alle» sagte, habe er Rist dann erneut einen Antrag gemacht: An der Wahlfeier seiner Partei, der Unterentfelder SP, weil er am selben Tag zum Ammann gewählt wurde. Stiner ist seit 2018 im Gemeinderat und war ab 2020 Vizeammann; Rist unterstützte ihn in allen Wahlkämpfen und nimmt regelmässig an Politevents teil.

«In Unterentfelden war meine Sexualität eigentlich nie ein Problem», sagt Stiner. «Auch Ralf wurde mit offenen Armen als mein Partner empfangen.» Es sei ihm aber bewusst, dass die Leute hintenrum wohl schon darüber reden. Eine negative Bemerkung selbst gehört habe er nur einmal an einem Stammtisch, «aber das perlt an mir ab und ist mir egal». Die meisten Reaktionen seien positiv: «Viele Leute sagen mir, wie schön sie es finden, dass ich offen dazu stehe. Dabei sollte das heutzutage gar kein Thema mehr sein.»

Flitterwochen im Hotel des ersten Antrags

Ihren grossen Tag feiern die beiden nun am 10. September. Die Ziviltrauung findet auf dem Schloss Schöftland statt, die Feier danach in Unterentfelden. «Jetzt haben die Trauzeugen auch eine wirkliche Bedeutung», freut sich Rist. «Denn bei der Eintragung der Partnerschaft sind sie nicht obligatorisch und waren deshalb nur pro forma dabei.» Ihre Flitterwochen werden die beiden dann im Hotel des ersten Antrags in Österreich verbringen.

Was wünschen sich die beiden noch von der Gesellschaft? «Ich finde, wir haben als Community schon viel erreicht. Jetzt muss nur noch die dazugehörige breite Akzeptanz folgen», sagt Rist. «Denn alle Menschen sind gleich, egal ob schwul oder nicht. Das ist einfach so und fertig.»

