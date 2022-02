Das Seetal durfte im letzten Jahr mehr Gäste begrüssen als 2020

Umfrage «Es war ein tolles Jahr»: Für den Tourismus im Seetal war 2021 mehr als nur versöhnlich Es kamen mehr Gäste und dann blieben sie auch noch länger als im Jahr davor. Nach einem besonders schwierigen kam ein besonders gutes Tourismusjahr. Das ergab eine Umfrage von Seetal Tourismus. Bedenken haben die Unterkünfte, ob das so bleibt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 09.02.2022, 16.50 Uhr

Das Seetal (im Bild die Seerose in Meisterschwanden) hat ein gutes Tourismusjahr hinter sich. Britta Gut

An den See, zum Schloss, in den Wald. Das Seetal hat so einiges zu bieten. Das findet auch der Verein Seetal Tourismus, der Reisenden seine Mitglieder – die 17 Gemeinden auf Aargauer und Luzerner Boden – so schmackhaft wie möglich machen möchte.

Im letzten Jahr haben die Werbemassnahmen offenbar besonders gefruchtet. Zumindest ist das eine der Erklärungen, warum vom Verein befragte Betriebe angaben, 2021 sei ein Traumjahr für den örtlichen Tourismus gewesen. 13 Besitzerinnen und Besitzer von Hotels, Bed-and-Breakfast-Unterkünften und Ferienwohnungen, davon neun aus dem Aargau, haben die Umfrage ausgefüllt.

Nachholbedarf nach dem ersten Coronajahr

Das Ergebnis: 2021 war sogar besser als das bisherige Spitzenjahr 2019. Mehr Übernachtungen und längere Aufenthaltsdauer, die Betriebe sind grösstenteils zufrieden bis sehr zufrieden. «Es war ein tolles Jahr», sagt denn auch Vera Büchel, Leiterin der Geschäftsstelle von Seetal Tourismus.

Zwei Kantone, eine Tourismusregion Kürzlich gaben die Kantone Aargau und Solothurn bekannt, dass sie sich zu einer Tourismusregion zusammenschliessen. 210 Hotelbetriebe umfasst die Region nun, etwas über eine Million Logiernächte können – in normalen Jahren – verbucht werden. Die beiden Kantone wollen sich mit dem Zusammenschluss gegenseitig stärken. Denn wie Kathrin Scholl, Verwaltungsratspräsidentin von Aargau Tourismus, bei der Verkündung sagte: «Wir sind im Sandwich zwischen Zürich, Bern und Basel. Aber bekanntlich ist ja die Mitte des Sandwichs immer das Beste.» (az)

Das Vorjahr 2020 sei für die Branche sehr schwierig gewesen, alles habe unter dem Zeichen von Corona und des Lockdowns gestanden. «Ein Jahr später bestand offenbar Nachholbedarf», sagt Büchel. Ferien im Ausland zu machen, sei nicht so ohne weiteres und überall möglich gewesen, viele blieben deshalb im Inland. Das sei der heimischen Tourismusbranche sehr entgegengekommen. Dass die Pandemie einen grossen Einfluss auf das Reiseverhalten gehabt habe, sei aber auch die Kehrseite der Medaille. «Die Betriebe schwärmen zwar vom letzten Jahr, haben aber auch Bedenken, ob diese Entwicklung nachhaltig ist.»

Mehr werben in der Ostschweiz

Eine Erkenntnis aus der Umfrage hat Büchel überrascht: Die meisten Gäste kamen im letzten Jahr aus der Ostschweiz. Eine Erklärung dafür hat sie nicht, verstehen kann sie es aber sehr gut. Denn Büchel selbst stammt ursprünglich aus der Ostschweiz, lebt seit fünf Jahren aber im Tal und arbeitet seit November bei Seetal Tourismus.

Für den Verein indes sei gut zu wissen, woher die Gäste kommen. «Nun können wir die Ostschweizerinnen und Ostschweizer direkt ansprechen», sagt die Geschäftsstellenleiterin. Also gezielt in diesem Teil des Landes für das Seetal und seine Attraktionen werben.

Eine Region für den Sommer

Ebenfalls deutlich wurde, dass das Seetal vor allem saisonal attraktiv für Gäste ist. Im Sommer und Frühling kommen viele, im Herbst und Winter wenige. «Das Seetal ist naturnah, besonders für Velofahrerinnen oder Wanderer ist das attraktiv», sagt Büchel. Das wiederum finde in der wärmeren Jahreszeit statt. Und: «Die Saison ergibt sich auch aus den Öffnungszeiten beispielsweise der Schlösser. Das meiste hat vom 1. April bis am 31. Oktober geöffnet, dann kommen auch die meisten Reisenden.»

Ob das Seetal künftig auch im Winter und Herbst stärker beworben werden soll, werde sich noch zeigen. Die kommende warme Saison steht an und damit gehen bestehende Angebote wieder auf, an denen der Verein beteiligt ist. Am 1. Mai beispielsweise der E-Bike-Foodtrail durch das Seetal, am selben Tag wird auf Schloss Hallwil der Startanlass für das Familienangebot Drachental stattfinden. Büchel und die Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten hoffen, an das gute vergangene Jahr anknüpfen zu können.

