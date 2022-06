Kleine und grosse Geschenke: Wie Gemeinden Neugeborene begrüssen

Traditionen bei Geburten Wie Neugeborene in den Gemeinden begrüsst werden Die meisten Gemeinden im Westen des Aargaus schicken frischgebackenen Eltern ein Gratulationsschreiben. Nummer zwei der Trends ist ein Schmusetuch – und dann sind da noch Burg und Unterkulm, die ganz besondere Traditionen leben, wenn ein Kind zur Welt kommt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Unterkulm verschenkt «Windel-Babys». zvg Die Geschenke von Staufen werden in der Stiftung Orte zum Leben hergestellt. zvg zvg

Burg zeigt Flagge. Nicht im übertragenen Sinn, sondern im wörtlichen. Und aus einem freudigen Anlass: Wird im Dorf ein Mädchen geboren, wird auf dem Schulhaus das Kantonswappen gehisst, ist es ein Junge, weht die Schweizerfahne. Die Flaggen-Wahl hat keine tiefere Bedeutung, sondern dient lediglich dem Zweck, das Geschlecht des Neugeborenen unterscheiden zu können.

Burg ist mit dieser Tradition weitum alleine. Eine Umschau im westlichen Aargau zeigt: In vielen Gemeinden kommen Kinder still und heimlich zur Welt. Nicht, was die Geburt an sich betrifft, aber es wird zumindest nicht öffentlich darauf aufmerksam gemacht. Und wenn, dann tut das nicht die Gemeinde, dann tun dies Vereinskameradinnen und Vereinskameraden, wenn sie ein Bäumli stellen. Oder man selbst, indem man Geburtstafeln platziert, aufstellt wie den Holz-Storch, der die Geburt von Lena oder das Papp-Entlein, das Leos Ankunft auf der Welt ankündigt.

Ein Geschenk wie das Wappen

Die Umfrage zeigt auch: Viele Verwaltungsangestellte finden die Tradition in Burg schön, können aus der eigenen Gemeinde aber nichts Derartiges berichten. «Bei knapp 100 Geburten pro Jahr würden wir unserem ‹Flaggensteller› wohl keine Freude bereiten», kommt etwa aus Oberentfelden die Antwort, Augenzwinkern inklusive. Gratuliert wird den frischgebackenen Eltern da und dort mit einem persönlichen Schreiben. Beispielsweise in Holziken, Hirschtal und Hallwil.

Schafisheim verschenkt rote Noschi mit weissem Schaf darauf, passend zum Wappen. zvg

Ebenfalls eine Gratulationskarte bekommt man in Staufen – und noch mehr: Ein handgemachtes «Nuscheli», gefertigt in der örtlichen Stiftung Orte zum Leben. «Die Eltern haben jeweils eine grosse Freude an dieser Geste von Seiten der Gemeinde», heisst es auf der Verwaltung auf Anfrage. Auch Schafisheim verschenkt ein solches Tuch, wenn es dort auch «Noschi» genannt wird und eine Besonderheit aufweist: Es ist rot und darauf abgebildet ist ein Schäfchen, passend zum Gemeindewappen. Schlossrued verschenkt ebenfalls, das Eltern gut gebrauchen können: Lätzli, handgenäht von einer Einwohnerin.

Unterkulm ist ein bisschen finnisch

Nordisch mutet die Tradition von Unterkulm an. Finnland verschenkt seit den 30er-Jahren sogenannte Mutterschaftspakete beziehungsweise Babyboxen. Kommt ein Kind zur Welt, erhalten die Eltern einen Karton voll Bedarfsgegenständen wie Söcklein, Badethermometer und Windeln.

Unterkulm verschenkt, mit dem selber gestalteten Gratulationskärtli, ein «Windel-Baby». «Es handelt sich dabei um ein aus Windeln geformtes Baby mit einem Body, einer Mütze, einem Schnuller, einem ‹Nuscheli› und Söckchen», erklärt die Verwaltung. Hergestellt würden diese Geschenke von Sabrina Fuchs, die in der Gemeinde lebt. Und auch aus Unterkulm heisst es: «Die frischgebackenen Eltern freuen sich jeweils sehr über das Geschenk – wir erhalten sehr viele positive Rückmeldungen.»

