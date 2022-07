Wie zwei schwarze Katzen ins Seetal kamen

Tierschutz Wie zwei schwarze Katzen den Weg ins Seetal fanden: Ein Einblick in die Statistik des Aargauischen Tierschutzvereins Fast wäre das Leben der Katzen Luzifer und Nyx schon viel zu früh zu Ende gewesen. Die beiden wurden aber vom Aargauischen Tierschutzverein gerettet. Präsidentin Astrid Becker erklärt, wie der Verein bei Meldungen vorgeht. Anja Suter Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Leben seit November 2021 im Seetal: Luzifer (oben) und Nyx (unten). Anja Suter

Nyx und Luzifer werden in diesem Monat ein Jahr alt. An welchem Tag das Geschwisterpaar geboren wurde, ist unbekannt. Das Leben der beiden schwarzen Samtpfoten hätte beinahe früh geendet – wäre da nicht der Aargauische Tierschutzverein ATS gewesen. «Eine trächtige Katze hat ihren Wurf auf einem privaten Grundstück abgelegt», erzählt Astrid Becker, Präsidentin des ATS. Das Problem: Die Katze hatte den Wurf mit den fünf Katzenwelpen nicht ebenerdig platziert. Sie selbst zog sich eine Verletzung zu und erreichte ihre Jungen nicht mehr. Glücklicherweise entdeckten die Grundstückbesitzer den Wurf und meldeten sich beim ATS.

Astrid Becker, Präsidentin des Aargauischen Tierschutzvereins. Valentin Hehli

Becker und ihr Team rückten aus, fingen die Katze und ihren Wurf ein. «Die Katze liessen wir in der Tierklinik behandeln und kastrieren, der Wurf wurde von uns aufgepäppelt», erzählt Becker. Der ATS machte ausserdem den Besitzer der Katze ausfindig. Die Person erhielt die Mutter zurück. Der Wurf mit den fünf Katzenwelpen blieb beim Aargauischen Tierschutzverein. Alle Katzen konnten vermittelt werden. Nyx und Luzifer fanden so ihren Weg ins Seetal.

Sind die Zustände schlimm, wird der Veterinärdienst gerufen

Fälle wie jenen mit Nyx und Luzifer hatte der ATS im vergangenen Jahr zuhauf. Astrid Becker liefert auch konkrete Zahlen. «2021 wurden uns insgesamt 154 Tierschutzfälle gemeldet», erzählt sie. Bei diesen Fällen ging es insgesamt um 746 Tiere, darunter Hunde, Katzen, Nager, Vögel, Reptilien, Pferde und Nutztiere. Erhält der ATS eine Meldung, prüft er sie und sucht jeweils das Gespräch mit den Besitzern der Tiere. Trifft das Team auf schwerwiegende Zustände und Tiere in einem schlechten Zustand, wird das Veterinäramt hinzugezogen. «In einem ersten Schritt suchen wir aber immer erst das Gespräch. Priorität hat immer das Wohlergehen der Tiere», sagt Becker.

Luzifer ist mittlerweile ein Jahr alt und zeigt seinen Charakter regelmässig. Anja Suter

Zu den 154 Tierschutzfällen kommen noch die Fälle der ATS-Katzengruppe hinzu. Die Gruppe kümmert sich um vernachlässigte, verwilderte und herrenlose Katzenbestände. Im vergangenen Jahr waren es 209 Fälle mit insgesamt 679 Tieren. 142 davon waren krank oder verletzt und wurden wieder gesund gepflegt. «Katzen, die wir aufnehmen, werden immer zuerst einem Tierarzt vorgestellt», erklärt Becker. Dieser testet die Tiere auch auf die gängigen Katzenkrankheiten. Ist das Tier noch nicht kastriert und im richtigen Alter, wird der Eingriff vorgenommen. «Wir haben in der Schweiz eine zu hohe Katzenpopulation, dagegen möchten wir vorgehen», sagt Becker.

Der ATS prüft nach, ob vermittelte Katzen kastriert werden

Nyx und Luzifer waren bei ihrer Adoption erst vier Monate alt. Die beiden Katzenwelpen hatten bereits alle nötigen Impfungen und waren gechipt, die Kastration stand jedoch noch aus. «Wenn wir Katzen unkastriert abgeben, müssen die Besitzer uns einen Nachweis abliefern, dass dies gemacht wurde», sagt die Präsidentin. Wenn keine Bestätigung vom neuen Besitzer präsentiert wird, werden dieselben kontaktiert und auf das Versäumnis aufmerksam gemacht. «Das ist so in jedem Abgabevertrag geregelt.»

Genau so wie seine Schwester Nyx. Anja Suter

Im Jahr 2021 hat das Tierheim insgesamt 472 Tiere aufgenommen – 349 Katzen, 63 Hunde und 60 Kleintiere. Auch die Statistik 2022 wird erwartungsgemäss nicht tiefer ausfallen. Derzeit kommt das Tierheim an seine Belastungsgrenze. «Wir haben vor allem wieder viele Katzenwelpen.»

Weitere Zugänge gibt es aus einem traurigen Grund: Derzeit erhält der ATS viele Anrufe von Personen, die Katzen abgeben möchten: «Wir merken Zügeldaten jeweils sehr und natürlich auch die anstehenden Sommerferien», sagt die Präsidentin. Der ATS fragt die Besitzer jeweils nach dem Abgabegrund. Häufig sei es aufgrund eines Todesfalls beim ursprünglichen Besitzer, Scheidungen oder Umzug. «Ich gehe davon aus, dass nicht immer alle ehrlich sind», sagt Becker. Das spiele aber nur begrenzt eine Rolle:

«Wir sind froh, wenn das Tier bei uns abgegeben und nicht ausgesetzt wird.»

Zwei Kandidaten, welche der ATS hoffentlich nie mehr sehen wird, sind Nyx und Luzifer. Die Jungkatzen sind zwar zeitweise kostenintensiv und stellen in ihrem jungen Alter auch einiges an Unfug an. Trotzdem sind sie für ihr Zuhause im Seetal, bei der Autorin dieses Artikels, eine Bereicherung und sollen dort ihr Leben verbringen können.

