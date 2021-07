Leben wie im Mittelalter: Themenwoche auf Schloss Hallwyl

Themenwoche Ohne TV und Smartphone: Ab nächster Woche lebt auf dem Schloss Hallwyl eine Gruppe wie im Hochmittelalter Der Verein Abenteuer-Zeitreise zeigt sechs Tage lang auf, wie das einfache Volk einst gelebt hat. Mit von der Partie sind Familien, die für einmal ganz auf Schnickschnack verzichten. Dies soll erst ein Vorgeschmack auf ein noch grösseres Projekt sein. Larissa Gassmann 24.07.2021, 05.00 Uhr

Mittelalterspektakel zum Mitmachen und Staunen: Silvia Aeschimann (Mitte) wird mit dem Verein Abenteuer-Zeitreise sechs Tage lang auf Schloss Hallwyl leben. zVg/Abenteuer-Zeitreise/Fredy Zurkirchen

Noch tragen sie Jeans und bequeme Shirts, essen sie Speisen wie Spaghetti oder Pizza. TV und Smartphone gehören zum Alltag – zumindest bis Dienstag. Ab dann wird für die Mitglieder des Vereins Abenteuer-Zeitreise und für einige ausgewählte Familien die Zeit zurückgedreht. Möglich macht dies die Themenwoche «Leben im Mittelalter auf Schloss Hallwyl».

Sechs Tage lang werden Darstellerinnen und Darsteller so als Handwerker und Bauern vor Ort Einblicke in ihren Alltag ermöglichen. Ebenfalls an Bord sind pro Nacht 14 «Zeitreise-Gäste». Für das Abenteuer vorbereitet wurde laut Vereinsmitglied Silvia Aeschimann einiges: So hat die Reinacherin etwa einen Hühnerstall geflochten, Kleider genäht und Getreide geerntet. «Momentan stapelt sich all das rund um unser Haus», sagt sie. «Vor Ort hat man bereits jetzt das Gefühl, einen Zeitsprung zu machen.»

Und doch: Tatsächlich im Mittelalter leben, das möchte Aeschimann nicht. «Mein Antrieb ist ein anderer», sagt die Lehrerin für Werken und Gestalten. Im Vordergrund steht für sie der Nachhaltigkeitsgedanke, eine spannende Geschichtsvermittlung und das Staunen über die damaligen Fertigkeiten und Leistungen.

Durch Regen könnte das Ganze zur Grenzerfahrung werden

Fast vergessen gegangene Pflanzen wie Hafer- oder Petersilienwurzel haben es ihr angetan, vor dem Verzicht auf gewohnte Speisen hat Aeschimann somit nicht Angst. «Wir werden keine Mängel erleiden, zumal wir keine Extremsituation darstellen», sagt sie.

Prekär werden könnte derweil die Wettersituation – übernachtet wird im Zelt, auf Stroh und in Lederschuhen gekleidet. Weiter sei es herausfordernd, nicht aus der Rolle zu fallen und trotzdem zu spüren, wann es das Gespräch mit Gästen erfordert, diese abzulegen.

Werbung für das Projekt: Kürzlich hat der Verein einen Kurzfilm veröffentlicht. Die Dreharbeiten dazu fanden beim Strohdachhaus in Leimbach statt. YouTube

Gleiches gilt auch für ihre Vision. Dem Verein schwebt ein mittelalterlicher Weiler vor, auf dem Jung und Alt auf Entdeckungstour gehen können. Gesucht wird nun ein Partner, ein Museum, eine Tourismusregion oder eine Institution im Bereich Geschichte oder Natur. Derzeit aber fehlen dafür die Kontakte. Aeschimann hat sich einst acht Jahre Zeit für das Projekt gegeben, verstrichen sind bereits fünf. «Was wir vorhaben, ist ambitioniert. Es handelt sich um ein komplexes Vorhaben, dessen Ausgang wir nicht kennen», so Aeschimann.

Zum Abriss stehendes Haus entpuppt sich als Kleinod

Noch aber ist die Begeisterung gross. Dafür sorgte auch die Entdeckung eines Bauernhauses, das 2019 in den Besitz des Vereins gelangte. So wollte es der Zufall, dass Mitglieder bei einem Besuch in Thunstetten (BE) auf das zum Abriss stehende Gebäude stiessen. Von Sträuchern und Brombeeren verdeckt, entpuppte es sich nach Untersuchungen der Archäologie Bern als Kleinod – die Eichen der Grundstruktur wurden um 1480 gefällt. «Da ging ein Raunen durch die Runde, selbst in Archäologie-Kreisen», sagt Aeschimann.

Ein waschechter Zufallsfund: das Taunerhaus aus dem 15. Jahrhundert. zVg/Abenteuer-Zeitreise

Nachdem ein potenzieller Interessent wieder absprang, stellte sich dem Verein schliesslich die Frage, ob das Haus einfach so dem Abbruch preisgegeben werden soll. Von da an wurden sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Verlegung zu ermöglichen: In nur zwei Tagen wurde es zerlegt, Balken für Balken nummeriert, Geschichte säuberlich aufeinandergestapelt.

In nur zwei Tagen wurde alles abgebaut. Ein Anhänger wurde gerade einmal am Tag vor der grossen Aktion ersteigert. zVg/Abenteuer-Zeitreise

Gelagert wird nun alles bis Oktober bei einem Bauern in Gontenschwil. Eine Anschlusslösung wird gesucht, einfach wird es erneut nicht. Denn: Wie lange das Haus auf einen Wiederaufbau warten muss und ob und wann es den Weiler einmal geben wird, ist noch unklar.

Nur kranke und stinkende Menschen? Mitnichten!

Und doch: Die Reaktionen auf ihre Art der Geschichtsvermittlung treiben Aeschimann nach wie vor an. So ist Geschichte für sie mehr als das Auswendiglernen von Jahreszahlen. Sie will Zeitreisen ermöglichen, Menschen spüren lassen, wie es früher war. Nichts verklären, nichts überspitzen. Wie es auf Hallwyl der Fall sein wird.

So gibt es denn auch ein Vorurteil, das sie nervt: das der kranken, stinkenden Menschen. «Gerade das hohe Mittelalter war eine Zeit des Aufbruchs, der Errungenschaften. Bauern und Handwerker waren nicht grundsätzlich unterdrückte, sondern gefragte Arbeitskräfte», so Aeschimann. Nicht nur deswegen ist es dem Verein wichtig, das einfache Volk in den Vordergrund zu rücken: «Als normale Bürger sind uns Bauern und Handwerker näher. Wir hätten längst nicht alle als Ritter gelebt.»

