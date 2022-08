Plus 563 Franken im 2023: Strom in Staufen wird 98 Prozent teurer

Teurer Strom Neuer Spitzenreiter im Aargau: In Staufen zahlt ein Durchschnittshaushalt nächstes Jahr 563 Franken mehr Um rund 98 Prozent erhöht das Elektrizitätswerk Staufen den Strompreis für Privathaushalte per 1. Januar 2023. Das ist ein neuer Spitzenwert im Kanton. Gewerbe und Industrie trifft es noch härter. Valérie Jost 29.08.2022, 15.28 Uhr

Der Strom wird nächstes Jahr teurer. Die Erhöhungen unterscheiden sich regional aber stark. Nicole Nars-Zimmer/BLZ

In Staufen wird der Strom nächstes Jahr fast doppelt so teuer. Das zeigen die vom Elektrizitätswerk Staufen (EWS) publizierten Tarife. Es ist der höchste bisher bekannte Preisaufschlag im Aargau: Versorger müssen die neuen Tarife bis 31. August an die Elektrizitätskommission in Bern melden.

Satte 97,7 Prozent mehr zahlen Staufner Haushaltskundinnen und Haushaltskunden 2023, nämlich neu 25,3 Rappen statt 12,8 Rappen pro Kilowattstunde (ohne Systemdienstleistungsabgabe und Mehrwertsteuer). Zum Vergleich: 2022 bezahlen Schweizer Haushalte durchschnittlich 21,2 Rappen pro Kilowattstunde. Der durchschnittliche Anstieg per 2023 liegt bei rund 25 Prozent.

In einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 4500 Kilowattstunden werden Staufner Haushalte nächstes Jahr 562.50 Franken mehr zahlen (neu 1138.50 statt 576 Franken fürs Jahr). Dazu kommt der monatliche Grundpreis von 7 Franken. Der Preis ist zum Einheitstarif, denn das EWS macht keinen Preisunterschied mehr zwischen Hoch- und Niedertarif.

Fast 130 Prozent Erhöhung fürs Gewerbe

Für das Gewerbe und die Industrie wird es noch teurer: Hier steigen die Kosten mit 128,9 Prozent nochmals stärker an als bei den Haushaltskunden.

Bereits bekannte Tariferhöhungen im Aargau Mit 42 Prozent mehr war erst kürzlich Zofingen Spitzenreiter der Strompreiserhöhungen geworden (für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh). Ähnlich hoch ist der Aufschlag beim Elektrizitätswerk Mellingen mit 40 Prozent. Bei der Elektra Leibstadt beträgt die Erhöhung unter dem Strich 30 Prozent, bei der Eniwa AG (Grossraum Aarau) 26 Prozent. Beim grössten Aargauer Energieversorger, der AEW Energie AG in Aarau, sind es durchschnittlich 25 Prozent. Glückspilze sind die Leute in Dintikon. Da sind es nur rund 9 bis 10 Prozent.

Die technische Kommission Staufen schreibt, die Erhöhung der Netznutzungspreise (plus 40,4 Prozent) sei nötig, «um die Finanzierung des Elektrizitätswerks Staufen sowie die notwendigen Investitionen in eine leistungsfähige Netzinfrastruktur weiterhin gewährleisten zu können». Der erhebliche Aufschlag beim Energiepreis (plus 128,9 Prozent) liege an «geopolitischen Entwicklungen und den daraus stark gestiegenen Strompreisen an den Märkten»; es wird aber festgehalten, dass das EWS der Kundschaft die Energiekosten ohne Gewinn verrechne. Vom Gemeinderat war noch keine vertieftere offizielle Stellungnahme zu erhalten.