Gerichtsverfahren wegen Auffahrunfall in Teufenthaler Kreisel

Teufenthal Auffahrunfall im Kreisel: Auto nur leicht touchiert oder Totalschaden verursacht? Nur wenige Monate nach Einweihung des Teufenthaler Kreisels löste ein Unfall ein Gerichtsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung aus. Die Parteien einigten sich am Ende in einer Mediation. Valérie Jost 17.08.2022, 05.00 Uhr

Der Unfall ereignete sich bei dieser Ausfahrt (Richtung Gränichen) des neuen Kreisels beim Bahnhof Teufenthal. Chris Iseli (22. September 2020)

Waren an diesem Januarmorgen vor einem Jahr wirklich Kinder auf dem Fussgängerstreifen beim vier Monate zuvor eingeweihten Teufenthaler Kreisel, wegen denen Marina (Name geändert) bremsen musste? Das war eine der Fragen, die an der Gerichtsverhandlung in Unterkulm heftig diskutiert wurden. Marina zufolge kamen vom Bahnhof her Kinder auf dem Schulweg – Oliver (Name geändert) dagegen hat gemäss eigener Aussage keine Kinder gesehen. Jedenfalls war das Resultat des Bremsmanövers ein Auffahrunfall: Oliver fuhr mit seinem Wagen ins Heck von Marinas.