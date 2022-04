Aargau: Brauereien-Umschau zum Schweizer Tag des Bieres

Tag des Bieres Bier mit Rüebli, Haselnuss und Amaretto oder stark Gehopftes: Die Region braut Bier in all seiner Vielfalt Von wegen kühles Blondes: Bier ist nicht gleich Bier – und die Vielfalt enorm. In den Braukesseln der Region entsteht ganz Unterschiedliches, wie eine Umschau zum Tag des Bieres zeigt. Florian Wicki, Eva Wanner Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der heutige Freitag, 29. April, ist der Tag des Schweizer Bieres. Symbolbild: Mikrus / iStockphoto

Irgendeinen Grund zu feiern gibt es immer. Umso besser, wenn der Tag das Getränk vorgibt, mit dem angestossen wird. So beim Tag des Schweizer Bieres am heutigen Freitag, 29. April. Es finden verschiedene Aktivitäten rund um das Braugetränk statt.

Gefeiert wird an diesem Tag das Handwerk der nationalen Braukunst und das Schweizer Bier mit seiner ganzen Vielfalt, schreibt der Schweizerische Brauerei-Verband auf seiner Website. «Zugleich stellt dieser Feiertag auch den Start in die bierige Saison dar.»

Die Vielfältigkeit der Schweizer Brauerei-Landschaft ist auch in der Region gross. Eine kleine Umschau und eine – mitnichten vollständige – Liste von Brauereien beweist das.

Buchser Bier. zvg

Als der Buchser Kurt Hintermann seine Lehre als Maurer absolviert hat, wurde auf den Baustellen noch Bier getrunken. Als Stift sammelte er die leeren Bierdosen und erkannte die enorme Vielfalt an Bierstilen. 1997 braute er mit einem geschenkten Bierbrau-Set sein erstes eigenes Bier, der Erfolg animierte ihn, weiter zu brauen. 2003 liess er sich als Brauerei Nr. 163 bei der Oberzolldirektion in Bern eintragen. Inzwischen ist er bei einem jährlichen Ausstoss von rund 13’000 Litern angelangt, gehört damit zu den grösseren Kleinbrauereien in der Region. Er braute jahrelang als Hobby, ab 2018 in Teil- und ab Juli 2019 in Vollzeit. Das Standardsortiment des Buchser Biers besteht aus neun Bieren, speziellere Sorten sind zum Beispiel ein Rauchbier, ein Dinkel-Bier sowie dem «Einmalig», das jeden Monat wechselt.

Rabenbrau-Bier. zvg

Auch die 2006 gegründete Brauerei Rabenbrau gehört zu den bekannteren Kleinbrauerein in der Region – mit rund 20’000 Litern pro Jahr und einer 500-Liter-Brauanlage gehört sie auch zu den grösseren. Eigentlich war das Brauen erst eine Bieridee von Marco Stöckli und Fritz Züger, wurde aber durch einen Braukurs rasch konkreter. Das Sortiment der beiden ist auch eher solid-klassisch, von Standardbier hell – dunkel bis zu stark gehopften Biersorten.

Bier der Bibersteiner Brauerei Biberbräu zvg

Walter Marti braut seit 26 Jahren Bier. Inzwischen bezeichnet der Rentner seine Brautätigkeit als «Hobby auf professionellem Niveau». Marti braut etwa 1000 Liter Biberbräu pro Jahr, auf einer 45-Liter-Anlage. Das aber nur auf Vorbestellung: wie etwa zuletzt für die Osternachtsmessen der beiden Pfarreien Aarau und Sursee, wo die Kirchgänger mit Bier verköstigt wurden. Marti führt auch Workshops durch, beispielsweise im Aarauer Naturama zum Thema «Bier in der Urzeit». Martis Bier ist auch in seinem eigenen Biergarten in seinem Zuhause in Biberstein zu geniessen – doch auch dort nur auf Voranmeldung. Sein beliebtestes Bier ist das fruchtig gehopfte Beaver Pale Ale – daneben braut er ein leichteres Sommerbier und eben je nach Kundenwunsch auch andere Sorten.

Naturtrübes Schlossbräu. zvg

Die Schlossbrauerei Rued auf Schloss Rued existiert seit 2008. Nach dem Kauf des Gasthauses zum Storchen in Schlossrued durch die EROWA AG wurde die Brauerei gegründet und Ruedi Schlatter zum Braumeister ernannt – im 60-Prozent-Pensum, daneben übernimmt er betriebsinterne Tätigkeiten als Facility-Manager. Die Schlossbrauerei Rued hat einen durchschnittlichen jährlichen Ausstoss von 10’000 Litern und braut auf einer 500-Liter-Anlage. Verkaufsschlager ist das klassische Schlossbräu Original, eine speziellere Sorte das Schlossbräu Rotkorn, welches das namensgebende Oberkulmer Rotkorn enthält.

Helles vom Trostburger Brauverein. zvg

Der Trostburger Brauverein braut seit 2018 in Teufenthal. Angefangen hat laut Vereinspräsident Kilian Rüed alles mit dem Besuch eines Braukurses: «Die Idee, ein eigenes Bier zu brauen, war schon länger in unseren Köpfen.» Im Kurs sei die Faszination rund um die Bierherstellung noch grösser geworden, sodass sie sich zusammen eine 50-Liter-Brauanlage angeschafft haben. Inzwischen braut der Verein, rein als Hobby und in der Freizeit, auf einer 300-Liter-Anlage rund 1000 bis 3000 Liter pro Jahr. Das Angebot ist dabei eher klassisch, so Rüed: «All unsere Biere sind nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, Naturtrüb und unfiltriert. Nebst einem Biobier haben wir ein helles Bier, ein Festbier und ein Weihnachtsbier in unserem Sortiment.»

Himbeer-Bier von Garagenbräu. zvg

Garagenbräu ist ein Kirchleerber Brauverein, den Andreas Ritter mit einem Freund im Herbst 2021 gegründet hat. Angefangen haben die beiden mit einer 35-Liter-Anlage in der eigenen Küche, so betrug der Ausstoss im vergangenen Jahr rund 600 Liter. Inzwischen können sie bis zu 300 Liter am Tag produzieren, weshalb sich die beiden Familienväter mit 100-Prozent-Pensum entschlossen haben, nicht mehr am Feierabend zu brauen, sondern sich einen ganzen Tag pro Monat dafür Zeit zu nehmen. Letztes Jahr haben sie so 15 verschiedene Biere gebraut, wie Ritter erklärt: «Wir haben uns auf keine spezielle Biersorte fokussiert, wir brauen auf was wir Lust haben.» Speziell sei dabei ein Himbeer-Bier oder eins mit Chili.

Bier von Lenzbräu. zvg

Bier mit Schlossblick, das verspricht die Lenzburger Craftbeer-Brauerei Lenzbräu – gebraut von einer Psychologin und einem Informatiker. Die Brauerei gibt es seit 2018, erklärt Kai Schäfer, der Informatiker: «Wir haben schon lange ein Interesse an (neuen) Bieren im Allgemeinen und an den nahezu unendlichen Bierstilen und Möglichkeiten, die das Bierbrauen mit sich bringt.» Bisher braut Lenzbräu auf einer 20-Liter-Anlage, der Ausstoss lag vor Corona bei rund 450 Litern pro Jahr. Nun soll es laut Schäfer aber vorwärtsgehen: «Wir sind jetzt in den Endzügen der Erweiterung auf 200 Liter.» Lenzbräu hat sich auf obergärige Biere wie etwa Pale Ales, IPAs und belgische Biere spezialisiert. Daneben gibt es aber auch speziellere Sorten, so Schäfer: «Unser aktuell speziellstes Bier ist ein ‹Aargauer Rüeblichueche Imperial Stout›, u. a. mit Karotten, Haselnuss und Amaretto verfeinert.»

Bier von Torkelbräu. zvg

Der Niederlenzer Brauverein Torkelbräu – und die dazugehörige Brauerei – gibt es seit 2015. Angefangen hat laut Sven Heider, einem der Gründer, alles damit, dass er und zwei Freunde von ihren Partnerinnen einen Braukurs geschenkt bekommen hat. Daraus entstand eine Brauerei, die inzwischen auf einer 20-Liter-Anlage zwischen zwischen 360 und 560 Liter Bier pro Jahr produziert. Verkaufsschlager sind laut Heider ein Citra Ale und ein Helvetic Lager, speziellere Sorten sind beispielsweise ein New England Indian Pale Ale (NEIPA), ein Marroni-Ale oder ein Tropical Pale Ale.

Helles Beni Bräu. zvg

Auch wenn Benjamin Flückiger der Kopf hinter Beni Bräu ist, man kann Kleinbrauerei auch als Familienbetrieb bezeichnen – durch die tatkräftige Unterstützung von Mutter Katharina. Begonnen hat alles 2008, als Benjamin auf die Idee kam, sein eigenes Bier zu brauen. 2016 liess sich die Brauerei offiziell im Register eintragen. Inzwischen wird das Bier, von Hell über Amber und IPA bis Dunkel, auf einer 150-Liter-Anlage gebraut und online vertrieben, ein paar tausend Liter pro Jahr. Da ist die Reise noch lange nicht fertig, Flückigers planen bereits den nächsten Ausbau. Und zwar in einer ehemaligen Malerei in Rupperswil – bis vor kurzem lag ein Baugesuch dazu auf. Weiter plant die Brauerei, ihre Biere auch in Dosen abzufüllen – dem Bier und der Umwelt zuliebe.

Brauer-Tom-Bier. zvg

Der Seenger Thomas Wittmer hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Aktuell verdient er rund die Hälfte seines Lebensunterhalts mit Bier, als Brauer oder mit Schulungen und Kursen. Als Brauer Tom gehört Wittmer bereits zu den grösseren hiesigen Kleinbrauereien, braut er doch rund 12’000 Liter Bier pro Jahr, was laut ihm rund 20’000 Flaschen ergibt. Wittmers Angebot deckt einerseits die klassischen Geschmäcker ab, dafür hat er ein Helles und ein Red Ale im Angebot – daneben experimentiert er auch gerne, wie etwa mit seinem Rauchbier oder dem Black-IPA.

Sir Bier. zvg

Sir Bier, das sind Samuel Tokalakis und Joël Gerber. Sie führen die erste Nanobrauerei in Seon – und brauen in Tokalakis Keller auf einer selbst zusammengestellten Anlage rund 250 Liter Bier pro Jahr. Das jedoch nur auf Bestellung, und laut den Brauern ist, da sie im Schnitt alle zwei Monate brauen, eine Wartezeit von bis zu zehn Wochen üblich. Das erste über viele Versionen und Versuche selbst austarierte Bier der beiden Brauer ist ein Märzen, das bayrische Oktoberfestbier schlechthin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen