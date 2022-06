Ein Depot-System das für alle aufgeht

Streit um Mehrwegbecher Lenzburg macht die Probe aufs Exempel: Am Jugendfest werden Mehrwegbecher mit Depot ausgegeben Das Jugendfest in Lenzburg sei kleiner als der Maienzug-Vorabend und in den Sommerferien. Dann finden weniger andere Feste statt und Mehrwegbecher-Vermieter haben Kapazität. So begründet der zuständige Stadtrat Sven Ammann, warum das Depot-System wohl funktionieren wird. Eva Wanner Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Dieses Jahr wird in der Altstadt mit Mehwegbechern angestossen. Die Barbetreibenden erheben Depot. Archivbild: Peter Siegrist

Mehrwegbecher. Ein Wort, das seit Mittwoch in aller Munde ist. Wegen des Maienzug-Vorabends in Aarau der Stand jetzt zwar stattfinden kann, bei dem aber noch viele Fragen offen sind. Eben wegen der Mehrwegbecher, beziehungsweise weil der normalerweise für die Organisation zuständige Verein Maienzug-Vorabend keine Depot-Pflicht einführen wollte.

Anders in Lenzburg. Die Stadt startet am Jugendfest am 7. bis 9. Juli das Mehrwegbecher-Experiment. Schon 2020 hätte nach einem Stadtratsentscheid mit wiederverwendbaren Trinkbehältern gearbeitet werden sollen; aus bekannten Gründen konnte das Jugendfest dann aber nicht stattfinden. Dieses Jahr ist es definitiv so weit.

Stadt beteiligt sich finanziell

Der Zapfenstreich vom Lenzburger Jugendfest kämpfe betreffend der Handhabung des Depot-Systems mit der gleichen Schwierigkeit wie der Maienzug-Vorabend: Dem offenen Gelände. Das Jugendfest habe aber zwei entscheidende Vorteile, sagt Sven Ammann, im Stadtrat zuständig für die Feierlichkeiten: «Es ist deutlich kleiner und es findet in den Sommerferien statt, wenn sonst weniger Veranstaltungen stattfinden und viele Mehrweggeschirr-Vermieter noch Kapazität haben.»

Lenzburg startet am 8. Juli und so als letzte Region im Aargau in die Sommerferien. Es brauche deshalb nur einen Bruchteil der Becher, die in der Kantonshauptstadt gebraucht worden wären. «Um die 15'000 bis 20'000», schätzt Ammann, der in den letzten Tagen sowohl mit den Aarauer Gastronomen als auch dem Verein Maienzug-Vorabend im Austausch stand.

Das Lenzburger Konzept funktioniert so: Die Stadt bezahlt dem Vermieter der Mehrwegbecher eine Pauschale dafür, dass er vor Ort ist. Die genauen Kosten nennt Ammann zwar nicht, er gehe aber davon aus, dass dieser knapp vierstellige Betrag längstens kompensiert wird durch die Tatsache, dass nach dem Fest weniger Abfall eingesammelt werden müsse.

Ein Nullsummenspiel für alle

Der Vermieter kommt selbst vor Ort, vermietet den Barbetreibenden die Becher und nimmt sie auch wieder zurück. Das Depot von zwei Franken wird bei der Rückgabe abgerechnet. Ammann nennt ein Beispiel: «Holt ein Verein 1000 Becher und bringt nur 800 zurück, muss er 400 Franken bezahlen. Ein anderer Barbetreiber holt ebenfalls 1000 Becher, bringt aber 1200 zurück und bekommt dafür dann 400 Franken.» Ein Nullsummenspiel für den Vermieter, wenn alle Becher zurückkommen. Wenn nicht, wird der Schaden quasi kompensiert.

Ein Nullsummenspiel aber auch für die Barbetreibenden. Denn für jeden Becher, den sie rausgeben, erhalten sie von den Kundinnen und Kunden zwei Franken Depot. Kommt ein Becher zurück, geben sie den Zweifränkler wieder raus. Kommt er nicht zurück, bleiben die zwei Franken im Kässeli.

Oder anders gesagt: Wenn jemand 1000 Becher mietet und keinen einzigen Becher zurückbringt, bezahlt er dem Vermieter 2000 Franken. Das ist genau die Summer, die der Barbetreiber für die Becher, die über die Theke gingen, an Depot eingenommen hat.

Wenn jemand 1000 Becher mietet und 2000 zurückbringt, bekommt er vom Vermieter zwar 2000 Franken. Für jeden Becher, den ein Kunde oder eine Kundin zurückgebracht hat, musste der Barbetreiber aber ja einen Zweifränkler herausgeben. Für die 1000 zusätzlichen Becher sind das also 2000 Franken - womit die Rechnung wieder auf Null steht.

«Ich will keine Plastikteller sehen»

Ammann betont, dass es sich um einen Testlauf handle. Die Barbetreibenden hätten zwar geäussert, das das System mit mehr Aufwand verbunden sei, als mit Einwegbechern zu arbeiten.« Es ist aber auch allen klar, dass wir dieses neue Konzept umsetzen müssen», sagt Ammann, «unter dem Umweltaspekt betrachtet gibt es keine Alternative».

Dieses Jahr werde ausserdem nur mit Mehrwegbechern gearbeitet, (noch) nicht mit Mehrweggeschirr. Er habe jenen Standbetreibern, die Essen anbieten, aber ans Herz gelegt, mit recyclebaren Materialien zu arbeiten. «Ich will keine Plastikteller sehen – schon gar nicht auf dem Boden. Viel einfacher: Packs ins Brot!»

Info für Geflüchtete in den nächsten Tagen Die Stadt hatte diskutiert, ob angesichts der Ukraine-Krise das Manöver wie gewohnt stattfinden soll. Der Entscheid fiel pro Freilichtspektakel, mit einigen Anpassungen, die aber noch nicht alle verraten werden. Beschlossen hat der Stadtrat ausserdem, dass die Geflüchteten, die im Hotel Lenzburg untergebracht werden, über die Tradition aufgeklärt werden sollen. «Die Präsentation ist so gut wie fertig, in den kommenden Tagen werde ich über das Manöver und auch die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag informieren», sagt Ammann. Dies mit Unterstützung der Person, die sich um die Ukrainerinnen und Ukrainer im Hotel Lenzburg kümmern. Und ein auf Ukrainisch übersetztes Informationsblatt wird auf der Internetseite der Stadt aufgeschaltet. (ewa)

