Strassenbaustellen Stauerei in Lenzburg und Aarau: Wird es heute besser? Die Umstellung beim A1-Zubringer und der Kanalisationsbau in der Rohrerstrasse stressen die Verkehrsteilnehmenden. Wo es Hoffnung gibt und wo der Ärger noch monatelang dauern wird. Urs Helbling 05.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Dienstag morgen um 7.30 Uhr mussten die Verkehrsteilnehmer vor dem neuen Kreisel Horner lange anstehen. Urs Helbling /

Aargauer Zeitung

Noch kaum je ist den Automobilisten im Gebiet Aargau West an derart vielen Stellen so klar vor Augen geführt worden, wie viel Verkehr sie produzieren – und wie störungsanfällig das System ist. In Lenzburg, Aarau und Buchs (Wynenfeld) verursachen Baustellen aktuell zu Stosszeiten grosse Staus. In Lenzburg war der Start in die Woche sehr schwierig, aber eine Besserung ist in Sicht – spätestens im August, wenn der Tunnel Neuhof eröffnet wird. In Aarau werden die Nerven der Automobilisten schon seit Ende Februar strapaziert – und dieser Zustand wird noch bis im Dezember anhalten. Absehbar ist das Ende der Arbeiten an der Wynentalstrasse in Buchs (beim «Wynecenter»), die gestern einen Rückstau bis auf die T5 (heute N1) verursachten.

«Auswirkungen auf die Stadt Lenzburg grösser als erhofft»

In Lenzburg haben die Bauarbeiten für den neuen A1-Zubringer die Zielgerade erreicht. Weil jetzt noch die Brücke über die dreispurige Eisenbahnlinie saniert werden muss, ist die direkte Fahrt (Richtung A1) zwischen den Knoten Neuhof und Lindfeld zwei Monate lang nicht möglich. Die Lenzburger müssen darum einen Umweg über den neuen Kreisel Horner machen.

Dass die Umstellung der Baustelle schwierig wird, war absehbar. Nach dem Signalisationstag, dem Montag, mit Rückstaus teils bis auf die A1, dürfte der gestrige Dienstag, so hoffen es die Experten, der grösste Kolonnentag gewesen sein. Denn erfahrungsgemäss sucht sich der Verkehr jeweils rasch neuen Wege. Doch der Dienstag hatte es in sich: Vor allem in der Spitzenverkehrszeit am Morgen (bis 9 Uhr): Staus fast in der ganzen Lenzburger Innenstadt, Kolonnen bis weit ins Seetal hinauf (bis Höhe «Messer»), lange Schlangen auch Richtung Niederlenz und ins Freiamt hinauf. Am Morgen waren sechs Angestellte eines Verkehrsdienstes an der Arbeit – deren Einsatz wurde laufend optimiert.

Schlangenlinie: Die Fahrt über die Neuhof-Kreuzung ist schwierig. Urs Helbling /

Aargauer Zeitung

«Letztlich ist eingetroffen, was wir erwartet haben: In den ersten Tagen nach der Umstellung treten teilweise grössere Behinderungen hauptsächlich während der Spitzenverkehrszeiten auf», erklärt Projektleiter Armin Rauchenstein. «Im Grossen und Ganzen läuft es so, wie wir das erwartet haben. Allerdings waren die Auswirkungen auf die Stadt am Dienstagmorgen etwas grösser, als wir das gehofft hatten.»

Der Trost in Aarau: Die Baustelle ist im Zeitplan

Im Raum Aarau sorgt der Neubau der sehr tief liegenden Kanalisation in der Rohrerstrasse seit über drei Monaten für Verkehrsprobleme. Daran hat die Umstellung des Verkehrsregimes im April nichts geändert. Eher im Gegenteil: Die Fahrt vom Kreuzplatz Richtung T5 ist lange nicht möglich. Die offizielle Umleitung führt über den Gais-Kreisel, die Neubuchsstrasse zum Knoten Suhrenbrücke – wo ein Lichtsignal immer wieder für lange Kolonnen sorgt (wer Pech hat, steht bereits beim WSB-Übergang). Vor allem in Stosszeiten weichen viele über die Telli aus, was dort zu kleinen Verkehrszusammenbrüchen führt. Davon betroffen sind auch die Buspassagiere. Der einzige Trost: Die Baustelle ist im Zeitplan, Ende 2021 sollte die Stauerei beendet sein.