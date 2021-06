Strassenbau Für mehr Sicherheit: Strasse zwischen Othmarsingen und Dottikon soll einen Radweg und eine Unterführung erhalten Schon früher war ein Radweg von der Ebnetstrasse her geplant. Das Projekt wurde dann jedoch abgebrochen. Jetzt soll es doch einen geben – und zudem werden einige gefährliche Einmündungen entschärft. Anja Suter 04.06.2021, 05.00 Uhr

Parallel zur Dottikerstrasse soll ein Radweg entstehen. Dieser ist bereits ausgesteckt. Anja Suter

Es war vor einigen Jahren schon ein Thema: ein Radweg zwischen der Ebnetstrasse in Othmarsingen und dem Dorfeingang von Dottikon. Das Projekt wurde dann jedoch abgebrochen – unter anderem, weil Dottikon an der Trassierung längs der Kantonsstrasse von der Eichhofstrasse zum Dorfeingang kein Interesse zeigte. Das geht aus den Unterlagen zum aktuellen Bauprojekt hervor, welches bis am 1. Juli in Othmarsingen und Hendschiken aufliegen. Die Strecke mit ihren Einbiegungen und Querungen ist berüchtigt, immer wieder kommt es zu Unfällen. Das neue Projekt verfolgt deshalb neben dem Radweg noch weitere Ziele. Wichtige Einmündungen sollen deutlicher ausgebildet werden. Eine einfache Personenunterführung soll entstehen und Erschliessungsstrassen zusammengelegt werden. Davon betroffen sind unter anderem die Knoten Ebnetstrasse und Steinhof, der Eichhofweg und der Maiengrünweg.