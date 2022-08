Strittiger Steuerabzug: Aargauer Paar geht bis vor Bundesgericht

Steuern Aargauer Ehepaar will Investitionen in sein Rustico von der Steuer abziehen – und geht bis vors Bundesgericht Kosten für den Liegenschaftsunterhalt können vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden, wertvermehrende Investitionen im grossen Stil aber nicht. Diese Abgrenzung ist mitunter strittig, wie ein aktueller Aargauer Fall zeigt. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Vor rund zehn Jahren hat ein Aargauer Ehepaar im Tessin zwei Rustici gekauft. Die Investitionen, die sie in den folgenden Jahren in die Liegenschaft tätigten, übertrafen den Kaufpreis bei weitem. Das Steueramt liess sie nicht als Unterhaltsarbeiten durchgehen. (Symbolbild) Karl Mathis

Ein Aargauer Ehepaar wollte die Baumassnahmen an ihren zwei Tessiner Häuschen vom steuerbaren Einkommen abziehen. Die Frage, was als abzugsfähigen Liegenschaftsunterhalt gilt und was – weil wertvermehrend – nicht abgezogen werden kann, führte nun bis vors Bundesgericht.

Das Ehepaar hat vor gut zehn Jahren für 500'000 Franken ein über 1100 Quadratmeter grosses Grundstück mit zwei Rustici, ein paar Reben und einem grossen Garten erworben. In den Jahren nach dem Kauf liessen sie an beiden Häuschen umfangreiche Bauarbeiten durchführen. Insgesamt wurde, über einen Zeitraum von vier Jahren, rund 520'000 Franken (Haus 1) respektive rund 234'000 Franken (Haus 2) in die Rustici investiert.

Streitsache vor Bundesgericht war indes die Verfügung über die Kantons- und Gemeindesteuern des Jahres 2012. Das Ehepaar machte Unterhaltskosten für die Rustici im Umfang von 208'213 Franken geltend. Die Steuerkommission ihres Aargauer Wohnorts liess jedoch nur den Pauschalabzug in der Höhe von 1329 Franken zum Abzug zu.

Das Ehepaar erhob 2017 Einsprache. Es dauerte anderthalb Jahre, bis eine Einspracheverhandlung stattfand, die jedoch nicht zu Gunsten der Rusticobesitzer ausfiel. Sie gelangten danach ans Spezialverwaltungsgericht – und hatten insofern Erfolg, als dass dieses Gericht den Entscheid zurück an die Wohngemeinde wies.

Es geht um viel Geld

Dagegen wehrte sich nun das kantonale Steueramt und erhielt vor Verwaltungsgericht recht, was wiederum das Ehepaar zum Weiterzug ans Bundesgericht animierte. Klar ist: Es geht um viel Geld. Steuerrechtlich gilt eine Totalsanierung, ein Um- oder Ausbau quasi als Neubau und ist nicht abzugsfähig.

Das Verwaltungsgericht hatte argumentiert, dass «vor dem Hintergrund sämtlicher Bauarbeiten» nicht mehr von einer Instandstellung im Sinne eines Liegenschaftsunterhalts gesprochen werden könne. Obwohl weder eine Wohnraumerweiterung noch eine Nutzungsänderung stattgefunden habe, würden die Sanierungsmassnahmen den Nutzungswert der Liegenschaft massgeblich steigern. «Auch das Ausmass der Kosten für die baulichen Massnahmen von insgesamt rund 754’000 Franken spreche klar dafür, dass die Renovation, wirtschaftlich betrachtet, als Neubau zu qualifizieren sei.» Daran vermöge auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Sanierung teilweise Energiesparmassnahmen darstellten.

Die Liste der durchgeführten Arbeiten ist lang und umfasst unter anderem eine komplett neue Küche, neue Elektroinstallationen, Isolation von Dach und Boden, vollständige Renovation des Badezimmers, Ersatz des Boilers, der Fenster und der Treppe, Speicherkamin statt Cheminée, Reparatur der Klärgrube mit Anschluss an die Kanalisation, die Fällung eines Mammutbaums und das Erstellen einer Stützmauer.

Bundesgericht folgt Verwaltungsgericht

Das Verdikt des Bundesgerichts deckt sich mit jenem des Aargauer Verwaltungsgerichts: «Die Gesamtheit der ausgeführten baulichen Massnahmen führt vorliegend offenkundig zu einer massgeblichen Steigerung des Nutzungswerts der Liegenschaft, auch wenn keine eigentliche Wohnraumerweiterung oder Nutzungsänderung stattgefunden hat. Insbesondere der Umstand, dass die Bauarbeiten alle entscheidenden Bereiche der Liegenschaft erfasst haben, spricht für das Vorliegen von wertvermehrend wirkenden Bauarbeiten.»

Das Ehepaar hatte in seiner Beschwerde geltend gemacht, dass die Aargauer Vorinstanz alleine auf die Höhe der Baukosten im Verhältnis zum Kaufpreis der Liegenschaft abstelle und deshalb die Sanierung wirtschaftlich als Neubau betrachte. Dies würde im Endeffekt dazu führen, dass «alle Umbau- und Instandstellungsarbeiten, die über einen gewissen Umfang verfügten und zu entsprechend hohen Kosten führten, unabhängig einer allfälligen Nutzungsänderung oder Nutzungserweiterung, von vornherein nicht mehr als Liegenschaftsunterhaltskosten zum Abzug zuzulassen wären».

Das Bundesgericht widerspricht: Es sei «nicht (allein) ausschlaggebend, in welchem Verhältnis die Kosten für die Bauarbeiten zum Erwerbspreis stehen. Vielmehr ist entscheidend, dass die Bauarbeiten einen wertvermehrenden Charakter aufweisen.»

3000 Franken Gerichtskosten

Weiter hatte das Ehepaar kritisiert, dass der Kanton Tessin eine Einzelbetrachtung vorgenommen und gewisse Investitionen als Unterhaltskosten, andere als Energiesparmassnahmen beurteilt habe – deshalb würde, so die Argumentation, der Kanton Tessin bei einem Verkauf der Liegenschaft diese Aufwendungen bei der Grundstückgewinnsteuerberechnung nicht als Anlagekosten zulassen.

Diese doppelte Nichtabziehbarkeit verstosse gegen das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung. Das Bundesgericht sieht das anders: Entgegen der Auffassung des Ehepaars bestehe «keine Konstellation, in der sie die Baukosten weder als Liegenschaftsunterhaltskosten bei der Einkommenssteuer im Kanton Aargau noch als Anlagekosten bei einem späteren Verkauf der Liegenschaft bei der Berechnung der Grundstückgewinnsteuer im Kanton Tessin in Abzug bringen können».

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab und auferlegt den Beschwerdeführern die Gerichtskosten von 3000 Franken.

Bundesgericht 2C_734/2021

