Lenzburger Steuerzahler: Mittelstand hat zugenommen

Steuerdaten Der Lenzburger Mittelstand hat zugenommen – dafür schwankt die Zahl der Reichen Die Stadt Lenzburg hat die Steuerzahlen der letzten Jahre veröffentlicht. Ein Blick hinein zeigt, welche Einkommensklassen am meisten gewachsen sind. Florian Wicki 25.11.2021, 12.13 Uhr

Die Lenzburger Steuerstruktur zeigt auf, wie sich die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der Stadt entwickeln.

Michael Küng

Lenzburg hat einen enormen Wachstumsschub hinter sich: Nur schon zwischen 2016 und 2019 ist die Stadt um 18 Prozent oder 1654 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen, Ende 2020 wohnten 11'022 Personen in Lenzburg. Gleichzeitig wuchs die Anzahl Steuerpflichtiger Personen von 5853 auf 6609.

Wie hat sich das auf die Einkommensseite von Lenzburg ausgewirkt? Ein Blick in die Steuerstruktur der Stadt zeigt, dass besonders der Mittelstand im Rahmen dieses Wachstum zugelegt hat. Zumindest zwischen 2016 und 2019, neuere Zahlen liegen noch nicht vor. In Aarau gab der Stadtrat übrigens Ende Oktober bekannt, wie es um die dortige Steuerstruktur steht.

In Lenzburg hat die Gruppe jener Lenzburger, die ein steuerbares Einkommen zwischen 50'000 und 149'900 Franken deklarieren, laut Stadtrat um fast 5 Prozent zugenommen. Diese Gruppe macht mit rund zwei Dritteln den Löwenanteil der Steuerpflichtigen aus. Dafür schwankt die Zahl der Grossverdiener: Von 2016 bis 2018 wuchs die Anzahl Personen mit einem steuerbaren Einkommen über 150'000 Franken von 324 auf 389 Personen. Im Jahr 2019 sank sie auf 355.

Mittelstand stemmt grösseren Anteil

Ebenfalls zugelegt haben die Vermögenden von Lenzburg: Die Anzahl natürlicher Personen mit einem steuerbaren Vermögen zwischen 1 und 5 Millionen Franken ist seit 2016 von 247 auf 283 Personen gestiegen. Die Zahl der Personen mit einem Vermögen von über 5 Millionen Franken ist von 48 (2016) auf 52 (2019) angestiegen.

Auch die Anzahl der Millionäre war zwischen 2018 und 2019 bereits wieder rückläufig, besonders jene mit einem Vermögen zwischen 1 und 5 Millionen: 25 Personen aus dieser Kategorie sind in einem Jahr umgezogen. Dafür durfte die Stadt in der gleichen Zeit zwei Personen mit einem Vermögen von über 5 Millionen Franken begrüssen.

Und so bezahlen in Lenzburg die obersten 2 Prozent rund einen Fünftel des gesamten Steuerertrags. Die obersten 10 Prozent der Steuerpflichtigen bezahlen rund die Hälfte aller Steuern, die obersten 50 Prozent doch schon 92 Prozent. Sowohl die obersten 2 wie auch die obersten 10 Prozent bezahlten 2019 weniger als noch 2016, was ebenfalls darauf hindeutet, dass eine Verschiebung in Richtung Mittelstand stattgefunden hat.

Schliesslich hat in Lenzburg auch die Anzahl jener Steuerpflichtigen zugenommen, die keine Steuern bezahlen, von 18,6 Prozent 2016 auf 19,2 Prozent im Jahr 2019. Sprich: Ungefähr jede fünfte Person in Lenzburg verdient nicht genug, um Steuern bezahlen zu müssen. Noch weniger zahlen Vermögenssteuern: Mehr als zwei Drittel (70 Prozent) der steuerpflichtigen Lenzburgerinnen und Lenzburger haben kein steuerbares Vermögen.