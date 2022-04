Endlich kann das Theater au dem Staufberg stattfinden

Staufen «Ueli der Pächter» traditionell, modern – und bald im Freien: Die Proben des Theaters Staufberg laufen Die Pandemie hat die Aufführung von «Ueli de Pächter» auf dem Staufberg um zwei Jahre verzögert. An der Motivation der Darsteller hat das nicht gerüttelt – im Gegenteil, ein Probenbesuch zeigt, wie viel Energie und Freude sie in das Stück stecken. Eva Wanner 11.04.2022, 05.00 Uhr

Die Truppe des Theater Staufberg probt für «Ueli de Pächter». Ausnahmsweise noch in der Mehrzweckhalle (am 7.4.), nachher geht’s dann nach draussen. Eva Wanner

«Huddelwätter» beschreibt wohl am besten, was an diesem Abend draussen stattfindet. Wind und Regen sorgen für dramatische Stimmung. Die Kulisse im Mehrzweckraum von Staufen ist zwar ganz anders – der Dramatik dessen, was sich abspielt, tut das aber keinen Abbruch. Eine junge Frau singt darüber, dass die Liebe am Ende gewinnen wird, dass das Böse keine Chance hat. Im schönsten Schweizerdeutsch und mit einer Eindringlichkeit in Stimme und Blick, die einem wohlige Schauer über den Rücken jagen. Auch der Fiesling, an den ihre Worte gerichtet sind, fängt sichtlich an, sich und seine Taten zu hintersinnen.