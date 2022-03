Schulraum in Staufen reicht trotz Investitionen nicht

Staufen Trotz Investitionen von fast 13 Millionen Franken reicht der Schulraum in Staufen noch nicht In der Gemeinde sind das Schulhaus Zopf und die Doppelsporthalle im Bau. Trotzdem ist bereits das nächste Projekt geplant. Eine Machbarkeitsstudie zeigt, wie viel zusätzlichen Schulraum die Gemeinde braucht und wo er realisierbar ist. Anja Suter Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Links das Primarschulhaus aus dem Jahr 1966 (steht für einen Ersatzneubau zur Diskussion). Rechts: altes Schulhaus (1905), geschützt und innenrenoviert mit Anbau. Eva Wanner

Im vergangenen Jahr wurden in Staufen zwei Grossbaustellen eröffnet. Im Juli fand der Spatenstich für die Doppelsporthalle statt. Nur zwei Monate später wurde die Eröffnung der Baustelle für das neue Schulhaus gefeiert. Die beiden Bauten sind Grossinvestitionen: Für die Doppelsporthalle bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit von 8,7 Millionen Franken, das multifunktionale neue Schulhaus schlägt mit vier Millionen Franken zu Buche. Die Sporthalle soll im Herbst dieses Jahres bezugsbereit sein, das neue Schulhaus bereits im Sommer.

Die zwei Investitionen sind gross, so gross, dass die Staufnerinnen und Staufner für 2023 voraussichtlich eine Steuerfusserhöhung in Kauf nehmen müssen – wenn auch eine «moderate», wie es von Seiten der Gemeinde am Politapéro im Oktober hiess. Es ist der Preis, welchen die Gemeinde für das grosse Wachstum in den vergangenen Jahren zahlt. Vor zehn Jahren hatte Staufen noch 2590 Einwohnende, per Ende 2021 waren es 4153. Darum liegt auch seit längerem auf der Hand, dass die Gemeinde bis 2026 zusätzlich zum aktuellen noch mehr Schulraum benötigen wird. «Es kommen nochmals grosse Investitionen auf uns zu», sagt der Staufner Gemeinderat Gallus Zahno. Damit man 2026 nicht plötzlich mit zu wenig Platz dastehe, wolle man jetzt schon vorsorgen. Aus diesem Grund gab die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie für den Schulraum Staufen in Auftrag.

Von den 18 Klassenzimmern sind fünf nur eingeschränkt nutzbar

Momentan gibt es in Staufen 18 verfügbare Klassenzimmer. Doch nicht alle seien zum Klassenunterricht geeignet, heisst es in der Studie. Fünf Räume sind zu klein für 25 Schülerinnen und Schüler und dienen nur zum Halbklassenunterricht. Die Gemeinde verfügt derzeit über drei bestehende Schulhäuser: das alte Schulhaus, das Primarschulhaus und das Ausserdorfschulhaus. Hinzu kommt der Kindergarten an der Konsumstrasse mit zwei Abteilungen und der Kindergartenpavillon mit einer Abteilung.

Der Staufner Gemeinderat Gallus Zahno. Markus Christen

«Resultierend aus Lehrplan, Lektionentafel und Gesamtstundenplan ergibt sich ein Bedarf von im Minimum fünf zusätzlichen Unterrichtszimmern zu den 18 Klassenzimmern», so die Studie. Angebote ausserhalb des Lehrplanes, wie beispielsweise die Aufgabenbetreuung, seien hier nicht berücksichtigt worden. Das Architekturbüro, welches die Machbarkeitsstudie erstellt hat, schlägt eine Erweiterung um sechs Klassenzimmern vor. Dies sei unter Berücksichtigung des Raumprogrammes in den bestehenden Schulgebäuden und der jeweils erforderlichen sechs Klassenzimmer pro Abteilung am sinnvollsten.

Anbau oder Aufstockung bringt mehr Aufwand als Ertrag

Die Kosten belaufen sich nach groben ersten Schätzungen auf rund 7,5 Millionen Franken. Die Studie befasst sich nicht nur mit der Frage, wie viel Schulraum benötigt wird, sondern auch, wo gebaut werden kann. Relativ klar ist, dass ein Anbau eines bestehenden Gebäudes nicht in Frage kommen wird. «Grundsätzlich sind bei allen Gebäuden keine statischen Reserven vorhanden», heisst es. Ein Anbau oder eine Aufstockung wäre zwar bei einigen Gebäuden denkbar, der Ertrag würde aber nicht im Verhältnis zum Aufwand stehen.

In Frage kommen jedoch zwei Varianten: ein Ersatzneubau an der Stelle des Primarschulhauses oder ein frei stehender Neubau nahe der Sporthalle. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, so die Studie. Bei einem Ersatzneubau wird ein Provisorium für die Schulräume nötig, was pro Schulzimmer rund 50'000 Franken kostet. Langfristig sind Betrieb und Unterhalt aber wirtschaftlicher, heisst es. Da der Platz zwischen Sportplatz und Mehrzweckhalle knapp sei, dürfte es bei einem Ersatzneubau eine kompakte Lösung geben.

Kredit für Studienauftrag kommt an die Sommergmeind

Bei einem Neubau wird der Schulbetrieb während der Bauarbeiten nur minimal beeinträchtigt. Zudem seien die Investitionskosten präziser einschätzbar. Dafür werden kaum Synergien genutzt und es erfolgt logischerweise ein zusätzlicher Landverbrauch. Auch innerhalb des Staufner Gemeinderates sei man derzeit damit beschäftigt, die Varianten zu besprechen, so Gallus Zahno. «Unser Ziel ist es, bis zum Politapéro innerhalb des Gemeinderates eine klare Meinung zu haben.» An der Gemeindeversammlung im Sommer soll der Kredit für einen Studienauftrag beantragt werden. Wie hoch dieser ausfallen wird, ist derzeit noch nicht definiert.

In einem anderen Punkt ist sich der Gemeinderat dagegen heute schon einig: Der Schulraum wird bis 2026 benötigt. «Wir hatten in den vergangenen Jahren immer 60 Kinder pro Jahrgang. Zudem gehe ich davon aus, dass Staufen noch weiterwächst und in einigen Jahren rund 4500 Einwohnende hat», so Gallus Zahno.

