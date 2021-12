Lenzopark: Doch kein Gratisparkieren für Elektroautos?

Staufen Parkplatzstreit im Lenzopark: Der VCS wehrt sich gegen Bevorzugung von Elektroautos Mit einer Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) will die Gemeinde Staufen im Einkaufszentrum Lenzopark Parkgebühren einführen – aber nicht für Elektrofahrzeuge. Dagegen hat der Verkehrsclub Aargau (VCS) Einsprache erhoben, da diese ebenfalls zur Verkehrsproblematik beitrügen. Und auch eine Parkplatzreduktion steht wieder zur Diskussion. Valérie Jost Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Ist bald fertig mit Gratisparkieren im Lenzopark? Zuerst müssen sich alle Akteure einig werden. Ruth Steiner

Schon seit Jahren wird über die Parkgebühren im Einkaufszentrum Lenzopark gestritten, das knapp auf Staufner und nicht mehr Lenzburger Boden liegt. Der Verkehrsclub Aargau (VCS) hatte 2009 erreicht, dass die Baubewilligung des Zentrums für ungültig erklärt wurde – weil die Gemeinde das Baugesuch nicht im Amtsblatt publiziert hatte.

Um den Lenzopark endlich auf legale Beine zu stellen, nahm die Gemeinde kürzlich einen zweiten Anlauf (der erste war 2018 schon wegen verhärteter Fronten gescheitert) für eine Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Diese sieht Parkgebühren ab der ersten Minute vor; aber nur für fossil betriebene Fahrzeuge, da Elektroautos kein CO 2 ausstossen. Nicht mehr enthalten ist eine ursprünglich geplante Erhöhung der Parkplatzzahl um 50 auf 325, gegen die sich der VCS gewehrt hatte. Doch auch bei der zweiten Auflage gab es Einsprachen: zwei von Privaten und eine Verbandseinsprache, wie es vom zuständigen Staufner Gemeinderat Gallus Zahno hiess.

Gratisparkieren für Elektrofahrzeuge ein «No-Go»

Wie VCS-Geschäftsführer Christian Keller nun auf Anfrage bestätigt, steht der VCS hinter der Verbandseinsprache. Dafür gebe es mehrere Gründe: «Am meisten stört uns, dass nicht-fossil betriebene Fahrzeuge von der Gebührenpflicht ausgenommen werden sollen», so Keller. «Das ist für uns ein No-Go. Nicht-fossil betriebene Fahrzeuge tragen genau gleich zur Verkehrsproblematik bei.» Es gebe sowieso einen Trend zu alternativen Antrieben: «Schon in wenigen Jahren könnte somit ein Grossteil der Autos gratis parkieren, womit die Massnahme ihre Wirkung verlöre.» Auch bestehe die Gefahr, dass andere Einkaufszentren nachziehen. Ausserdem sei diese Ausnahme in der Praxis kaum umsetzbar, da sie schwierig zu kontrollieren sei. «Dazu kommt die Frage nach der Abgrenzung, etwa bei Hybridfahrzeugen.»

Weiter störe sich der VCS an der heutigen Parkplatzzahl (275), die «jenseits von Gut und Böse» sei. In der Einsprache fordert er deshalb eine Reduktion auf «realistisch notwendige» 180 Plätze. In der ersten Einsprache hatte der VCS noch eine Senkung auf 220 gefordert. Keller betont aber: «Primär geht es uns um ein Senken der Fahrten-, nicht der Parkplatzzahl.» In der Einsprache fordert der VCS deshalb auch die Einführung eines günstigen Hauslieferdienstes durch den Lenzopark, der durch die Parkgebühren finanziert werden könne.

Ausserdem fordert der Verband eine Trennung von Parkplätzen für Kundschaft und Mitarbeitende, damit die Parkbetreiber letztere nicht zwingen können, ihre Plätze zu Gunsten der Kundschaft aufzugeben – etwa bei Weihnachtsverkäufen. «Denn damit würde die Parkplatzbeschränkung unterlaufen», so Keller.

Gemäss Gemeinderat Zahno will man die Einsprachen «rasch sichten und bearbeiten». Das Ziel sei weiterhin, das Geschäft an die Sommergmeind vom Juni 2022 zu bringen.

