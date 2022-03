Dieser junge Schuhmacher ist auf der Walz - momentan in Staufen

Staufen «Man geht weiter, wenn der Nachbarshund nicht mehr bellt» Max, 26, aus Dresden, bezeichnet sich als einziger Orthopädieschuhmacher «auf der Walz». Er ist also nicht sesshaft. Noch bis Ende März macht er einen Zwischenhalt in Staufen. Peter Weingartner 16.03.2022, 05.00 Uhr

Max (l.) mit seinem aktuellen Meister Marc-André Villiger, Inhaber der Staufner Firma Pro Pede. Bild: Peter Weingartner

Wer an Leute auf der Walz denkt, hat das Bild von Zimmerleuten vor sich in ihrer schwarzen Kluft. Max, 26, aus Dresden, trägt eine rote Kluft. Er sei, so sagt er, der einzige Orthopädieschuhmacher auf der Walz, dieser Lebens- und Arbeitsform mit einer Tradition von Jahrhunderten. «Wer auf die Walz geht, verpflichtet sich, für drei Jahre und einen Tag seiner Heimat mindestens 50 Kilometer Luftlinie fernzubleiben», sagt der freireisende Max. Familiennamen verwenden die Wandergesellen nicht: «Die Tätigkeit ist wichtiger als die Herkunft.»

Gegenseitiges Interesse am Handwerk

Ein spezieller Schlag von Mensch. Allzu Introvertierte gehen kaum auf die Walz, aber man muss auch mit sich selber auskommen. Wenn man am Strassenrand steht und den Daumen hebt. Oder die Nacht im Freien verbringen muss. Warum geht Max auf die Walz?

«Die Welt, Menschen, Kulturen kennen lernen», sagt Max, «bevor man sesshaft wird.»

Dazu kommt das Interesse, sich im Handwerk zu verbessern, Kenntnisse weiterzutragen, Neues zu lernen. Da trifft sich der Wandergeselle mit seinem aktuellen Meister, Marc-André Villiger, Inhaber der Firma Pro Pede in Staufen.

Ledig, kinderlos, unter 30, ohne Schulden, gut beleumdet

Max ist einer von weltweit rund 500 Menschen auf der Walz. Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Weltweit seien etwa 500 Menschen auf der Walz, die grundsätzlich jedem Handwerker, der eine Lehre absolviert hat, also den Gesellenbrief oder ein Lehrabschlusszeugnis besitzt, offensteht. Weitere Voraussetzungen: Sie müssen ledig sein, kinderlos, unter 30, und dürfen weder Schulden noch Strafregistereinträge haben.

«Die meisten kommen aus dem deutschsprachigen Raum», sagt Max. Und es gibt eine Einführungszeit: Die ersten drei Monate werden die Jungreisenden von einem erfahrenen Exportgesellen oder einer Gesellin begleitet. Mit dem Wanderbuch als Reisenachweis geht es selbstständig weiter. Darin werden Stadtsiegel und Arbeitszeugnisse festgehalten.

Ein Ohrring mit tieferem Sinn und Bedeutung

Nur mit dem Kauf einer Kluft ist es nicht getan. Man wird auf seinen Wandergesellenstatus sozusagen festgenagelt. «Mit Hammer und Nagel bekommst du ein Loch ins Ohr für einen Ring», sagt Max. Einst sei es ein goldener Ring gewesen, damit beim Tod das Begräbnis bezahlt werden konnte. Und wenn einer sich unehrenhaft benommen hat, konnte man ihm den Ring abreissen: Er war als Schlitzohr lebenslang gekennzeichnet.

Leute auf der Walz bewegen sich auf Schusters Rappen; öffentliche Verkehrsmittel sind tabu. Beim Autostopp geniessen sie den Bonus eines guten Rufes: Man erkennt sie an der Kluft und nimmt sie gerne mit. «Es gibt vom 18-jährigen Neufahrer bis zur 80-jährigen Oma alles», umschreibt Max seine Helferinnen und Helfer auf der Reise.

Nach drei Monaten beim gleichen Arbeitnehmer heisst es Abschied nehmen, auch vom Liebchen, falls man sich in dieser Zeit verliebt hat. «Man geht weiter, wenn der Nachbarshund nicht mehr bellt», sagt Max.

Ende März verlässt Max seinen momentanen Meister Marc-André Villiger, Inhaber der Staufner Firma Pro Pede. Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Arbeit auch mal gegen Kost und Logis

Oft bekommen Menschen auf der Walz für ihre Arbeit keinen Lohn, sondern Kost und Logis. Dies, wenn sie, wie in der Coronazeit, bei Privaten Reparaturen ausführten. «Dann arbeitet man eben mal auf dem Bau», sagt Max. Und er ergänzt:

«Es gibt überall gute Leute mit Platz für eine Nacht und etwas zu essen.»

Sein Highlight: Ein Holzhaus renovieren auf den Färöer-Inseln. «Wir, vier Gesellen, wurden in Kopenhagen von einem älteren Herrn angesprochen. Er brauchte Hilfe an seinem Haus und bezahlte uns den Flug, sonst wären wir nie dorthin gekommen», erinnert sich Max.

Nächte draussen verbringen, das kommt vor. Im Sommer nicht so tragisch, meint Max. Das Wetter kann aber auch unfreundlich sein. Da ist man froh um seine strapazierfähige Kluft und den Hut. «Wer mit Nadel und Faden oder Farbe arbeitet, hat eine rote, wie ich», sagt Max. Die Holzigen tragen Schwarz. Das Zunftzeichen auf dem Koppelschloss des Gürtels fertigte er selbst. Auch die Knöpfe an der Weste haben ihre Bedeutung: acht für acht Stunden Arbeit pro Tag; sechs am Jackett für sechs Werktage. Qualität ist wichtig:

«Die Kluft ist meine Wohnung.»

Mit Stenz und Charlie, aber ohne Handy

Was folgt nach Staufen? Er weiss es nicht. Vielleicht auf Schusters Rappen, vielleicht Autostopp. Wohin ihn der Daumen bringt? Unbekannt. Und gerade der Reiz der Walz. Im Jetzt leben. Das Handy ist tabu: «Das ist die grösste Freiheit, sonst lernst du keine Leute kennen.»

Max ist schon drei Jahre und sieben Monate mehr als 50 Kilometer von Dresden entfernt. Die sogenannte Bannmeile. Mit einem Stenz, einem gedrehten Wanderstock, und dem Charlie, einem Bündel mit den Habseligkeiten. Und er hat noch nicht genug. Nicht immer zu wissen, wo man in der nächsten Nacht schläft. Man muss das mögen. Max geniesst den Moment, auch beim Feierabendbier mit den Staufner Arbeitskollegen.