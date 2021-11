Staufen Lenzopark: Ist der jahrelange Parkgebühren-Streit bald zu Ende? Die Einführung von Parkgebühren beim Lenzopark ist ein heisses Eisen. Nun kommt wieder Bewegung in die Sache: Bei der Gemeinde liegt zum zweiten Mal eine Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) auf. Diese sieht Parkgebühren ab der ersten Minute vor. Elektrofahrzeuge parkieren gratis. Valérie Jost Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Sind umstritten: die Gratisparkplätze beim Lenzopark in Staufen. Urs Helbling

Um den Lenzopark (15 Geschäfte, ehemals Beyeler) herrscht ein bereits Jahre andauernder Rechtsstreit. Die Eigentümer des Einkaufszentrums an der Aarauerstrasse 21 – knapp auf Staufner und nicht mehr Lenzburger Boden – und der Verkehrsclub Aargau (VCS) werden sich mit dem Gemeinderat nicht über die Parkregelung einig.

Doch von vorne: Der Lenzopark hat schon lange ein Baubewilligungsproblem. Denn das ursprüngliche Baugesuch wurde nur im Lenzburger Bezirksanzeiger, nicht aber im Amtsblatt publiziert. Deshalb focht der VCS die 2005 erteilte Baubewilligung vier Jahre später an und erhielt vom Regierungsrat recht: Per 11. März 2009, als das Einkaufszentrum schon in Betrieb war, wurde die Bewilligung aufgehoben. Seither wird im Lenzopark im rechtlich undefinierten Raum eingekauft.

Bei der BNO-Revision 2013 wurde das Gebiet noch extra ausgelassen. 2018 wollte der Gemeinderat dann klare Verhältnisse schaffen und leitete eine Teilrevision ein – doch bei der öffentlichen Auflage gab es Einwendungen. Der Anwalt des Lenzoparks, Beat Ries, bezeichnete die in der Teilrevision vorgesehenen Parkgebühren gegenüber dem Regionaljournal als «ungerecht», da vergleichbare Einkaufszentren in der Region diese nicht verlangen müssten. Und der VCS störte sich an der geplanten Erhöhung der Parkplatzzahl (um 50 auf 325) sowie an der ungenauen Regelung der Gebühren.

Zuletzt waren die Fronten so verhärtet, dass die Vergleichsverhandlungen scheiterten. Da erstaunt es nicht, dass der Gemeinderat jetzt möglichen Einwendungen bereits vorausschickt: «Der Gemeinderat sieht vor, nach der erneuten öffentlichen Auflage auf die Durchführung von Einigungsverhandlungen zu verzichten», heisst es im Baugesuch mit Umweltverträglichkeitsprüfung, das seit gestern bei der Gemeinde aufliegt – als zweite Runde für die umstrittene Teilrevision. Einwender, die trotzdem Einigungsverhandlungen wünschen, sollen dies in der Einwendung «explizit mitteilen».

Rüge war «nicht unberechtigt»

Was ist nun neu? «Nach den erfolglosen Verhandlungen haben wir die Vorlage von 2018 durch einen spezialisierten Anwalt juristisch überprüfen lassen», sagt der für Bau- und Raumplanung sowie Gemeindeliegenschaften zuständige Gemeinderat Gallus Zahno auf Anfrage. Dabei sei klar geworden, dass gewisse Punkte aus der Rüge des VCS «nicht unberechtigt» gewesen seien. Etwa die Forderung nach Präzisierung: Neu ist deshalb genau festgelegt, dass die Gebühren ab der ersten Parkminute erhoben werden müssen – in der ersten Auflage stand lediglich, dass die Parkplätze zu bewirtschaften seien.

Auch bezüglich der Parkplatzzahl kommt der Gemeinderat dem VCS nun entgegen. Diese habe man durch Fachleute nochmals fundiert berechnen lassen, so Zahno. Dabei habe man festgestellt, dass die heutigen 275 Parkplätze (davon 204 für Kundschaft) «höchstens zur Weihnachtszeit mal voll ausgelastet sind», also ausreichen. Deshalb sieht die neue Vorlage keine Erhöhung mehr vor.

Parkgebühren sind zwingend

Auch den Eigentümern sei man entgegengekommen, so Zahno – jedenfalls indirekt. Denn von der Gebühreneinführung absehen könne man nicht – wegen übergeordneten Rechts: Beim Standort handle es sich um «belastetes Gebiet», weshalb eidgenössische Umweltschutzvorgaben gelten. Aber: «Wir hätten die Parkplatzzahl auch senken können, das wäre auch Umweltschutz.» Davon habe man aber abgesehen: «Es ist ja sinnvoll, das zu nutzen, was bereits vorhanden ist.» Jedoch sieht die BNO die Parkgebühren nur für fossil betriebene Fahrzeuge vor, da Elektroautos kein CO 2 ausstossen.

Zahno betont auch, wie wichtig der Lenzopark für Staufen ist: «Deshalb wollen wir keinen Exodus provozieren, sondern den Weiterbetrieb ermöglichen. Mit der Teilrevision tun wir das, da wir das Einkaufszentrum endlich auf legale Beine stellen.»

Zudem sieht der neue BNO-Teil vor, dass die Eigentümer zusammen mit dem Baugesuch ein Mobilitätskonzept einreichen müssen. Dieses muss zum Ziel haben, das Verkehrsaufkommen und die Emissionen zu reduzieren und sei für eine Baubewilligung zwingend, so Zahno – sollte denn die Teilrevision rechtskräftig werden.

Vom Kanton kamen im Vorprüfungsbericht jedenfalls positive Signale, weshalb die Teilrevision nun auch aufliegt. Danach kommt sie an die Gemeindeversammlung – statt wie ursprünglich geplant noch dieses Jahr aber wohl erst im Juni 2022, da die Wintergmeind noch während der Auflagefrist (bis 6. Dezember) stattfindet.