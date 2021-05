Staufen In Staufen investieren die Ortsbürger in einen Mehrgenerationenbau Das Baugesuch für das 4,104 Millionen teure Projekt liegt derzeit bei der Gemeinde auf. Anja Suter 06.05.2021, 05.00 Uhr

Das Haus wird von den BEM Architekten aus Baden geplant. ZVG

Wo heute am Juraweg noch eine grüne Wiese ist, will die Ortsbürgergemeinde Staufen schon bald bauen. Aufgegleist wird das Mehrfamilienhaus-Projekt auf der eigenen Parzelle schon länger: An der Ortsbürgergemeindeversammlung 2019 wurde bereits ein Kredit von 196 000 Franken für die Durchführung eines Gesamtleistungswettbewerb für ein Mehrfamilienhaus gesprochen. Eineinhalb Jahre später, im Dezember 2020, wurde der Baukredit in der Höhe von 5,26 Millionen Franken für den Bau eines Mehrfamilienhauses bewilligt. Jetzt liegt das Baugesuch für das Projekt bei der Gemeinde in Staufen auf (bis am 31. Mai).