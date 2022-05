Nach Stillstand: Im Zelgli Staufen entsteht ein Gesundheitscenter

Staufen Hausärztin, Zahnarzt, Physio und Yoga: Auf der Baustelle «Zelgli Work» ist ein Gesundheitszentrum geplant Seit Monaten scheint sich hinter den Absperrungen an der Gemeindegrenze von Staufen und Lenzburg nichts zu tun. Doch nun hat sich die Bauherrin für die Nutzung als Gesundheitspark entschieden. Die Eröffnung ist für 2024 geplant. Valérie Jost 05.05.2022, 05.00 Uhr

Der Gewerbepark an der Aarauerstrasse in Staufen soll zum Gesundheitszentrum «Zelgli Health» werden. Visualisierung: zvg

Die Baustelle am Rand von Staufen ist schon lange abgesperrt. 2017 war hier der Spatenstich, direkt an der Aarauerstrasse vor der Einfahrt nach Lenzburg. Hier ist der Gewerbepark «Zelgli Work» mit rund 8000 Quadratmetern Hauptnutzfläche geplant. Bauherrin des Gebäudes mit zwei Ober- und einem Attikageschoss ist wie bei der nahen, 2019 bezogenen Wohnüberbauung «Zelgli Life» (drei Mehrfamilienhäuser mit 63 Wohnungen) die Reliag AG in Brugg.