Für Bushaltestelle «Zelgli» in Staufen müssen zehn Bäume weichen

Staufen Für die neue Bushaltestelle Zelgli müssen zehn Bäume weichen Die neuen Staufner Quartiere sind schlecht angeschlossen. Vor den Stadttoren Lenzburgs sind deshalb eine neue Haltestelle und eine Querungshilfe für Schulkinder geplant. Dafür müssen aber zehn erst kürzlich gepflanzte Bäume gefällt oder versetzt werden. Valérie Jost 28.04.2022, 05.00 Uhr

Hier, vor der Überbauung Chrüzweg, soll eine der beiden neuen Bushaltestellen Zelgli entstehen. Ein Teil der Bäume und Veloständer (rechts unten) müssen deshalb versetzt werden. Bild: Valérie Jost

Das in den letzten Jahren stark gewachsene Staufen muss in den ÖV investieren. Denn die neuen Quartiere am Gemeinderand – Esterli-Flöösch, Fünflinde, Galgenacher und Zelgli – sind nur durch die beiden Lenzburger Bushaltestellen Dufourstrasse und Fünflinden abgedeckt.