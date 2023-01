Staufen: Einwendungen für Bushaltestellen sind abgehandelt

Staufen Eine wird neu realisiert, eine ersetzt: Einwendungen für Bushaltestellen «Zelgli» und «Chrüzweg» sind abgehandelt Sobald der Regierungsrat grünes Licht gibt, kann das Landerwerbsverfahren beginnen: Der Baustart für die neue Bushaltestelle «Zelgli» und der Ersatz der Bushaltestelle «Chrüzweg» in Staufen ist im Sommer 2024 geplant. Michael Hunziker 18.01.2023, 05.00 Uhr

Vorgesehen ist, die Bushaltestelle «Chrüzweg» neu anzuordnen. Bild: uhg

Neu realisiert werden soll die Bushaltestelle «Zelgli» an der Aarauerstrasse, komplett ersetzt und neu angeordnet die Bushaltestelle «Chrüzweg» an der Schafisheimerstrasse: Gleich zwei Projekte plant das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt in Absprache mit der Gemeinde Staufen. An der Aarauerstrasse wird zudem die Einmündung Dufourstrasse angepasst und vorgesehen ist weiter eine Querungshilfe für Fussgängerinnen und Fussgänger.