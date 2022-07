Der Volg in Staufen wurde völlig umgebaut

Staufen Ein ganz neuer Volg: Umbau für 400'000 Franken ist abgeschlossen Knapp einen Monat lang war der Dorfladen in Staufen geschlossen. Nach dem Umbau kommt er moderner und energiesparender daher. Eva Wanner 23.07.2022, 05.00 Uhr

Stolz auf den neuen Laden (v.l.): Anita Müller (Stellvertretende Filialleiterin), Vreni Sonderer (Filialleiterin), Doris Bucher (Bereichsleiterin Volg der Landi Maiengrün), Roger Müller (Mitglied Geschäftsleitung Volg Maiengrün). Eva Wanner

Strahlen, überall. In den Gesichtern der Mitarbeitenden des Volgladens in Staufen, in jenen der Menschen, die hier einkaufen – und das nun fast einen Monat lang nicht konnten. Dies wegen des letzten Strahlens: Des Ladens selbst, der völlig neu daherkommt. Er wurde umgebaut, aufgemöbelt und am Freitag mit Musik, Raclette und Getränken feierlich wiedereröffnet.

400'000 Franken wurden in den Umbau investiert, sagt Roger Müller, Mitglied der Geschäftsleitung der Landi Maiengrün, zu der 17 Volgläden gehören. Seit der Laden in Staufen vor 25 Jahren eröffnet wurde, sei nicht viel gemacht und dafür nun richtig investiert worden.

Moderner und energiesparender

Augenfällig, gleich bei der Kasse ist das neue, moderne Postagentur-System. Eine Tür am Eingang führt nun nicht mehr in das Büro der Filialleiterin, sondern zum Päckli-Depot. Das Büro wiederum wurde in einen Raum im Lager gezügelt. Dort wurde für die Mitarbeitenden ausserdem eine Ess-Ecke inklusive kleiner Küche eingerichtet.

Gelagert werden die Waren dort nun auf Rollwagen; das Personal muss also nicht erst alles in einen Einkaufswagen legen und im Laden alles wieder aus- und in die – ebenfalls neuen – Regale einräumen. Der Backofen, in dem Brot, Gipfeli und Co. aufgebacken werden, ist neu. Und der Boden; statt auf Platten, die teilweise beschädigt waren, geht man nun auf einem Industrieboden, der einfacher zu reinigen und weniger heikel ist.

Die Lampen wurden auf LED umgerüstet, die Kühler haben nun alle Türen, «wir wollen energiesparender sein», sagt Müller. Auch das Klimagerät ist moderner und braucht weniger Strom als das alte. Aufgerüstet wurde ausserdem bei der Überwachung. Nicht nur im Inneren, sondern auch draussen: Eine neue Kamera deckt nun auch den hinteren Bereich vor dem Lager ab.

Im Rahmen des Umbaus wurde auch das zwischen 4600 und 5000 Artikeln umfassende Sortiment überprüft und angepasst: «Wir haben die Convenience-Produkte aufgestockt, das ist heute gefragter als früher», sagt Müller.