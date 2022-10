Staufen Dilemma zwischen Stromproduktion und Ortsbildschutz: Gemeinde lockert Bedingungen für Fotovoltaikanlagen Eine Petition gab den Anstoss: Für die Dorfkernzone Staufen gilt eine neue Regelung für Fotovoltaikanlagen. In der derzeitigen politischen Lage will sich die Gemeinde den verändernden Ansprüchen anpassen. Ein Freipass sei dies aber nicht. Michael Hunziker 06.10.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Fotovoltaikanlagen rund um den Zopfplatz auf den Gebäuden der Gemeinde. Diese befinden sich ausserhalb der Dorfkernzone. zvg

Unterschieden zwischen sogenannten Indach- und Aufdach-Solaranlagen wird nicht mehr in der Dorfkernzone Staufen – also zwischen Solarmodulen, die auf ein bestehendes Dach montiert werden, oder solchen, die gleich eine Dacheindeckung ersetzen. Die neue, erleichterte Regelung bietet die Möglichkeit, die Energieproduktion zu vergrössern, ohne das Ortsbild zu vernachlässigen, erklärt Gemeinderat Gallus Zahno.

Diese Balance zu halten, sei wichtig, fügt er an: Also den Schutz zu gewährleisten, ohne sich neuen Entwicklungen und Technologien bezüglich Energieproduktion zu verschliessen. Gerade in Anbetracht der aktuellen politischen Lage und einer drohenden Energiemangellage müsse die Gemeinde mit der Zeit gehen, sich den verändernden Ansprüchen anpassen. Allen sei bewusst geworden, dass lokal erzeugter Strom eine wertvolle Ressource sei.

Rund 60 Petitionäre verlangten Liberalisierung

Es sei ein pragmatischer Weg gefunden worden, freut sich der Gemeinderat. Rückblick: Seit Mai 2014 dürfen grundsätzlich Solaranlagen auf Dächern ohne Baubewilligung – auf blosse Meldung hin – erstellt werden, wenn sie genügend angepasst sind, wenn das Gebäude nicht unter Substanz- oder Denkmalschutz steht und es sich ausserhalb geschützter Ortsbilder befindet.

Diese Regelung gilt jedoch nicht für die Dorfkernzone Staufen. In dieser muss gemäss Bau- und Nutzungsordnung der ruhige Gesamteindruck der Dachlandschaft «durch eine rücksichtsvolle Dimensionierung und Anordnung» erhalten bleiben. Deshalb sind Solaranlagen in der Dorfkernzone baubewilligungspflichtig.

Gallus Zahno ist Gemeinderat in Staufen. Markus Christen

Diesen Frühling reichte die «IG Photovoltaik in der Dorfkernzone Staufen» beim Gemeinderat eine Petition ein, die eine Liberalisierung der Vorschriften für Fotovoltaikanlagen verlangte.

Der Gemeinderat nahm das Anliegen der rund 60 Petitionäre auf und holte die Meinungen von Fachleuten ein: Architekten, Ortsbildschutzexperte, Bauverwalter, Solarteur. Anhand konkreter Beispiele wurden Wege gefunden, wie das Dilemma zwischen Energieversorgung und Schutz des Dorfbilds gelöst werden kann, führt Zahno aus. Herausgestellt habe sich, dass zukunftsgerichtete Lösungen für Staufen möglich seien.

Farbe der Module orientiert sich an Dacheindeckung

Laut dem mittlerweile verabschiedeten neuen Merkblatt gilt grundsätzlich, dass das Solarenergiepotenzial auf den Dächern der Dorfkernzone so weit ausgeschöpft werden kann, wie eine gute An- und Einordnung gewährleistet ist. Festgehalten ist ebenfalls, dass die Fläche der Solaranlagen eine rechteckige Form aufzuweisen, die Anordnung ruhig und geordnet zu wirken hat. Anders gesagt:

«Die Anlage muss als kompakte Fläche in Erscheinung treten.»

Die Farbe der Module und der Rahmen habe sich so weit wie möglich an der Dacheindeckung zu orientieren oder sei dunkel vorzusehen. Nicht erwünscht sind silberfarbene Alurahmen und Raster. Die Gemeinde fördert die Pflege des Ortsbilds zudem durch eine unentgeltliche Erstberatung der Bauherrschaft durch Fachleute. Bauvorhaben sind gemäss Merkblatt möglichst vor Beginn der Projektierung dem Gemeinderat anzuzeigen.

Zahno spricht von einer erfreulichen und fruchtbaren Diskussion. Er erwähnt das Beispiel im Böztaler Ortsteil Effingen, das kürzlich für Gesprächsstoff gesorgt hat. Einer Bauherrschaft wurde die Baubewilligung für ein Solarprojekt nur mit der Auflage erteilt, dass eine Indach-Anlage realisiert wird – obwohl ihr Nachbar seit mehreren Jahren eine Aufdach-Anlage auf seiner Scheune hat. Zahno ist froh, dass in Staufen allfällige Missverständnisse nun ausgeräumt werden können.

Die neue Regelung, gibt er gleichzeitig zu bedenken, sei kein Freipass. Die Bauherrschaften seien aufgefordert, ausgearbeitete Projekte mit Detailplänen einzureichen. Jedes werde von der externen Bauverwaltung individuell geprüft und beurteilt.