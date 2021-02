Staufen Baugesuch liegt auf: Es geht einen Schritt voran mit der Doppelsporthalle In der Gemeinde herrscht grosser Bedarf nach einer neuen Sporthalle. Für das geplante Projekt liegen aktuell die Baugesuchsunterlagen auf. Anja Suter 09.02.2021, 05.00 Uhr

Wo heute noch Bauprofile stehen, soll 2022 die neue Sporthalle stehen. Anja Suter / Aargauer Zeitung

Bereits im Mai sollen in Staufen an der Ausserdorfstrasse die Bagger anfahren. Wenn das Baubewilligungsprozedere für die geplante Doppelsporthalle ohne Probleme und ohne Einwendungen verläuft. «Der Zeitplan ist eng und sehr sportlich», heisst es auf dem Gemeindeblog 5603 Staufen. Derzeit liegt das Baugesuch der Sporthalle bei der Gemeindekanzlei auf (bis am 8. März).