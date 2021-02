Umbau Startschuss 2024: Dann wird der Lenzburger Bahnhof zur Riesenbaustelle – was geplant ist Der Stadtrat Lenzburg informiert über das weitere Vorgehen beim neuen Bahnhof. Der Rückstand bei der Testplanung gefährde das Projekt nicht, heisst es.

Ruth Steiner 17.02.2021, 05.00 Uhr

Vor fünf Jahren hatte die Grünliberale Partei (GLP) mit einer petitio.ch-Petition gefordert, den sich stetig zuspitzenden Raumverhältnissen in der Unterführung am Bahnhof Lenzburg entgegenzuwirken. Ihr Vorschlag: Das Nadelöhr sollte mit einer provisorischen Personenüberführung auf der Höhe des heutigen P+Rail-Parkplatzes und Abgängen zu den Perrons entschärft werden. Und zwar so lange, bis die SBB die neuen breiteren Gleisanlagen gebaut haben. Die Lösung wurde vom Stadtrat geprüft, jedoch abgelehnt und dafür Sicherheitsgründe geltend gemacht.

Nun wird über die Gleisan­lagen doch eine provisorische Passerelle gebaut werden. Doch dauert es noch eine Weile. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnhofs Lenzburg ab 2024 wird vorübergehend eine Personenüberführung eingerichtet. Geplanter Zeitpunkt: ab Mitte 2025. Dann wird auf der Südseite des Bahnhofs mit dem Umbau der Gleisinfrastruktur gestartet.

«Über die Gleisanlagen wird eine Spezialkonstruktion erstellt werden mit verschiebbaren Abgängen auf die Perrons», sagt Christian Brenner von der Abteilung Tiefbau und Verkehr der Stadt Lenzburg. Verschiebbar deshalb, damit sie den sich während der Bauphase ständig verändernden Verhältnissen der Gleisinfrastruktur angepasst werden können. Gleis- und Perronanlagen müssen nacheinander einzeln in Angriff genommen werden, damit der Zugverkehr weiterbetrieben werden kann.

Heutiges Aufnahmegebäude wird abgebrochen

Zusätzlich wird eine Liftanlage installiert, welche auch während der Bauzeit einen barrierefreien Zugang zu den Perrons ermöglicht. Dem Bahnhof Lenzburg steht ein Eingriff in einem Ausmass bevor, bei dem kein Stein mehr auf dem andern bleibt. Das Bauprogramm der SBB ist gegeben. Startschuss ist 2024, dann beginnen die SBB mit den Vorarbeiten. Dann wird der Bahnhof für einige Jahre zur Riesenbaustelle.

Das heutige Aufnahmegebäude wird abgebrochen, Publikumsinfrastruktur und Bushof werden nach Westen verschoben, der «Seetaler» wird in den Bahnhof auf Gleis 6 eingeführt. Zudem wird eine zweite Unterführung erstellt werden. Bis die Neubauten stehen, werden behelfsmässig Provisorien eingerichtet. «Der Neubau des Gleisfeldes, der Bahnsteige und der Unterführungen sollen bis 2030 abgeschlossen sein», heisst es von Seiten der Stadt Lenzburg. Gemäss Brenner wird «der Bahnhof zwischen 2024 und 2030 mit Provisorien belegt sein». Die Platzverhältnisse sind sehr knapp. Trotzdem muss Raum für die Baustelleninstallation geschaffen werden. Bahnreisenden verspricht Brenner jedoch, sie würden in den ersten anderthalb Jahren kaum beeinträchtigt werden.



Landbesitzer aktiv in Testplanung einbezogen

Einher mit dem neuen Bahnhof geht die Neugestaltung des Bahnhofplatzes und der Bahnhofumgebung. Vorgestern hat Stadtrat Martin Stücheli zusammen mit den verantwortlichen Projektleitern der Stadt Lenzburg über den aktuellen Planungsstand informiert. Nachdem in der Vergangenheit verschiedene Projekte während der Planungszeit gescheitert waren, verströmte der Stadtrat nun grosse Zuversicht. «Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir weiterkommen. Es läuft», sagte ein zufriedener Stücheli. Gemäss Info des Stadtrats sind momentan drei Spezialistenteams (Städtebau, Landschafts- und Verkehrsplanung) dabei, «verschiedene Möglichkeiten für die Bebauung des öffentlichen Raums und die Verkehrsdrehscheibe auszuarbeiten».

In Workshops werden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Stadt in die Testplanung eingebunden. Den zeitlichen Verzug in der städtebaulichen Testplanung erklärte Stücheli mit der aktuellen Coronalage und betonte, der Rückstand auf den ursprünglichen Zeitplan befinde sich innerhalb der Toleranz und habe auf den Gesamtausbau des Bahnhofs «derzeit keinen Einfluss».

Wie geht es weiter? Die städtebauliche Studie soll bis Mitte Jahr abgeschlossen sein. Anschliessend wird im Verlaufe des zweiten Halbjahrs der Entwicklungsrichtplan Bahnhof erstellt. Zwischen 2022 und 2024 sind auf den Baufeldern Projektwettbewerbe geplant, je nachdem, was die einzelnen Grundeigentümer vorhaben. Ab 2025 sollen auf den Baufeldern in Etappen Projekte geplant und realisiert werden können.