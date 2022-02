Gemeinden gehen gegen Elterntaxis vor

Ärgernis Elterntaxis Eltern chauffieren ihre Kinder in die Schule – und gefährden damit andere: Gleich drei Gemeinden reagieren jetzt mit Verboten Eltern meinen es sicher gut, wenn sie ihre Kinder zur Schule fahren. Aber sie gefährden damit jene, die zu Fuss unterwegs sind. Denn die Elterntaxis führen immer wieder zu brenzligen Situationen. Drei Gemeinden in der Region ziehen nun die Reissleine. Anja Suter, Eva Wanner, Florian Wicki Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur in Seon gibt es Probleme mit den Elterntaxis. Die Gemeinde kämpft nun mit einem Halteverbot dagegen an. Anja Suter

Der Schulweg war gesäumt von Abenteuern. Kinder, die gemeinsam zur Schule gehen oder – vielleicht einiges verspätet – von der Schule nach Hause. Was die Eltern selbst noch erlebt haben, ersetzen sie bei ihren Sprösslingen nun durch Elterntaxidienste. Anstatt dass sie den Nachwuchs alleine losschicken, laden sie Kind und Rucksack ins Auto und chauffieren sie zur Schule. Die Gründe dafür dürften unterschiedlich sein. Sicherheitsbedenken oder auch eine Zeitersparnis am Morgen.

Das führt während Schulrandzeiten häufig zu wahren Elterntaxikarawanen vor den Schulen, was wiederum – ironischerweise – ein Sicherheitsrisiko für die zu Fuss gehenden Schülerinnen und Schüler darstellen kann. In einigen Gemeinden geht man deswegen gegen diese ebenfalls abenteuerlichen, aber eben auch gefährlichen Situationen vor.

Beidseitiges Verbot am Friedhofsweg Seon

In Seon halten viele Eltern am Friedhofsweg, der direkt neben dem Schulgelände liegt, damit die Kinder ein- und aussteigen können. Das ist ein Problem, wie der Seoner Gemeindeammann Hans Peter Dössegger sagt: «Dies führt dazu, dass den anderen Kindern an dieser Stelle beim Überqueren der Strasse die Sicht auf die heranfahrenden Fahrzeuge versperrt wird, was zu gefährlichen Situationen führt.» Aus diesem Grund werde am Friedhofsweg in einem Teilstück der Schul- und Sportanlagen ein beidseitiges Halteverbot verfügt.

Das Verbot veröffentlichte die Gemeinde Mitte Dezember im Amtsblatt und im Lenzburger Bezirksanzeiger. Einsprachen gab es gemäss dem Gemeindeammann keine. Mittlerweile ist es rechtskräftig. Dössegger: «Mitte Februar haben wir den Bestellauftrag für die Tafel erteilt, sie sollte also nächstens installiert werden.» Das Halteverbot ist zeitlich beschränkt. Es gilt von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr.

Parkieren schon verboten, Befahren bald auch in Seengen

Vor der Mehrzweckhalle in Seengen ist bisher ein Parkverbot signalisiert. «Auf den Platz zu fahren, ist damit aber immer noch möglich», sagt Gemeindeschreiber Hans Schlatter. Und genau das tun Eltern offenbar ständig:

«Der Verkehr hat schon mehrfach zu gefährlichen Situationen geführt.»

Die Situation sei unübersichtlich, Kinder kreuzen Autos, es geht also auch hier um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler.

Damit diese gewährleistet bleibt, soll das Parkverbot aufgehoben werden – zu Gunsten eines anderen Schilds. Das ist dem Amtsblatt zu entnehmen. Neu signalisiert werden soll ein Halteverbot für Motorwagen und Motorräder auf dem Schulhausplatz vor der Mehrzweckhalle mit dem Zusatztext «Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, ausgenommen mit gültiger Vignette». Elterntaxis werden keine Vignette bekommen. Gegen die neue Beschilderung kann man bis 11. März Einsprache erheben, Begründung inklusive.

Dreijähriger Kampf geht in die nächste Runde

In Kölliken arbeitet die Gemeinde schon länger daran, die Verkehrssicherheit rund um die Schule zu erhöhen. Dies, nachdem im Winter 2018 drei Kinder durch Automobilisten verletzt wurden. Daraus resultierten verschiedene Massnahmen, unter anderem eine Plakatkampagne mit dem Sujet «Elterntaxi, nein danke!», die Intensivierung der Ausbildung an den Schulen in Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei und die Erarbeitung einer Sicherheitsstudie in Zusammenarbeit mit dem Kanton und einem Ingenieurbüro.

Die Sensibilisierungsbemühungen der Gemeinde und der Schule hätten mindestens vorübergehende Effekte gezeigt, sagt der Kölliker Gemeindeschreiber Felix Fischer auf Anfrage: «Diese Bemühungen werden auch weitergeführt, vermögen jedoch die Situation alleine nicht zu lösen.» So verbleibe denn auch die Häufigkeit der Fahrten insgesamt auf einem hohen Niveau. Aus der erwähnten Sicherheitsstudie gingen weitere Massnahmen hervor, um die Strassensituation rund um die Schule konkret zu verbessern.

Einige davon hat die Gemeinde nun heute öffentlich aufgelegt: Es sind primär – wie in Seon und in Seengen – Halteverbote für Fahrzeuge, während des Schulbetriebs von 7 bis 18 Uhr, ausgenommen ist der Schulbus. Die Verbotsschilder sollen rund um die Kölliker Schulen aufgestellt werden, der Geltungsbereich beschränkt sich auf die Berggasse (etwa ab der Einmündung Spenglerweg bis zum Gemeindehaus) und den Farbweg. Auf dem Farbweg herrscht bereits heute ein Parkverbot, das wird mit der neuen Signalisation ersetzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen