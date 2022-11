Zwei Kollisionen in einer Woche mit der Seetalbahn

Seon/Ballwil Zwei Kollisionen in einer Woche: Der «Seetaler» stiess mit Autofahrer und Fussgängerin zusammen Mehrmals pro Jahr gibt es Unfälle, bei denen die Seetalbahn involviert ist. In den letzten Tagen kam es gleich zweimal zu Crashs. Sie gingen immerhin glimpflich aus. Besonders eine junge Frau in Seon hatte sehr viel Glück. Anja Suter 30.11.2022, 19.00 Uhr

Am Dienstagabend schob eine Fussgängerin ihr Velo über den Bahnübergang und übersah den nahenden Zug. Kantonspolizei Aargau

Es sind schwarze Tage für die Seetalbahn. Am frühen Sonntagmorgen kollidierte in Ballwil LU ein Auto mit dem «Seetaler». Der 70-jährige Autolenker wurde gemäss der Luzerner Polizei beim Unfall nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Lokführer und die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 30'000 Franken.

Am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, kam es wieder zu einer Kollision: In Seon schob eine Fussgängerin ihr Velo über den neu gebauten Bahnübergang bei der Haltestelle «Seon Nord». Dabei bemerkte sie den von Lenzburg kommenden «Seetaler» zu spät. Es kam zum Zusammenstoss.

Die Fussgängerin wurde zunächst mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshelikopter ins Spital transportiert, so die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Doch die 18-Jährige hatte Glück im Unglück: «Gemäss ersten Informationen aus dem Spital erlitt die Fussgängerin glücklicherweise keine schweren Verletzungen», heisst es. Lokführer und Zugpassagiere kamen auch hier mit dem Schrecken davon.

Tele M1 ist aufgefallen, dass die Warnlichter am neuen Bahnübergang mit Plastik abgedeckt sind. Weshalb? Die SBB sagt auf Anfrage des Fernsehsenders, die Warnlichter seien nicht defekt, sondern würden erst kommenden Sonntag in Betrieb genommen. «Bis zu dieser Inbetriebnahme sind sie noch verdeckt», so eine Mediensprecherin.