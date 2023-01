Seon: Am Wochenende brannte es zwei Mal im selben Haus

CH Media Video Unit

Seon Zweimal Feuer an einem Wochenende: Was ist das für ein Gebäude mitten in Seon, das womöglich absichtlich in Brand gesteckt wurde? In Seon brannte es jeweils am Samstag- und Sonntagabend im ehemaligen Möbel-Schmidlin-Gebäude. Dieses steht in der ehemaligen Zentrumszone der Gemeinde, wo in Zukunft eine Überbauung entstehen soll. Anja Suter Jetzt kommentieren 09.01.2023, 14.05 Uhr

Für die Feuerwehr Seon-Egliswil war dieses Wochenende fordernd. Am Samstagabend wurde eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude direkt an der Seetalstrasse im Dorfzentrum gemeldet. Dabei handelte es sich um das ehemalige Möbel-Schmidlin-Gebäude, das seit mehreren Jahren leer steht. «Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Flammen erkennbar», schrieb die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung vom Sonntag. Die Feuerwehr habe den Brand aber schnell unter Kontrolle gehabt. Dadurch konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Bei diesem Feuer sollte es aber nicht bleiben. Bereits am frühen Sonntagabend ging wieder ein Alarm ein – wieder für das ehemalige Möbel-Schmidlin-Gebäude. Dabei war die Rauchentwicklung so gross, dass sie aus mehreren hundert Metern Entfernung zu sehen war, der Rauchgeruch des Grossbrands zog sich durch das Dorfzentrum.

Gleich zweimal brannte es am Wochenende in einem Gebäude an der Seetalstrasse. Kapo Aargau

«Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Flammen aus dem Dachstock des betroffenen Gebäudes festgestellt werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und so dauerten sie bis in die Nacht hinein», meldete die Kantonspolizei Aargau am Montagmorgen. Nebst der Feuerwehr Seon-Egliswil seien auch jene aus dem Oberwynental und die Regio Feuerwehr Lenzburg im Einsatz gewesen.

Beim Brand am Sonntag geht die Kapo Aargau von Brandstiftung aus

Am Sonntagabend konnte Marco Roduner von der Kantonspolizei Aargau noch keine genaueren Auskünfte über den Brand geben. «Zuerst einmal muss das Feuer gelöscht werden, wir konnten das Gebäude noch nicht betreten», sagte er und fügte an: «Aber wenn es zweimal am gleichen Ort brennt, gilt es genauer hinzuschauen.»

Der Rauch vom Brand war schon von weitem zu sehen. Anja Suter

Zum Brand am Samstagabend schrieb die Kapo Aargau im Nachgang: «Als Ursache stehen Fahrlässigkeit oder Brandstiftung im Vordergrund. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.»

Allerdings: Für den Brand am Sonntag geht man nicht mehr von Fahrlässigkeit aus. Gemäss ersten Erkenntnissen stehe Brandstiftung als Brandursache im Vordergrund, heisst es in der Mitteilung. «Aus ermittlungstechnischen Gründen können wir derzeit keine genaueren Details geben», erklärt Dominic Zimmerli, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage.

Die Spezialisten würden aber beim Brand vom Sonntag von Brandstiftung ausgehen, da ein erneuter Brand in dieser Art sonst unwahrscheinlich wäre. Das Feuer brach beide Male im Dachstock des Gebäudes aus.

Gebäude steht in der Zentrumszone, die überbaut werden soll

Doch was ist das für ein Gebäude, das an bester Lage in Seon seit mehreren Jahren leer steht? Auf dem grossen Haus sind Bauprofile zu sehen. «Es liegt seit einiger Zeit ein Baugesuch vor», bestätigt der Seoner Ammann Hans Peter Dössegger auf Anfrage. Dieses stimme aber nicht mit der Zentrumsplanung der Gemeinde überein. «Wir sind momentan mit der Bauherrschaft in einer rechtlichen Auseinandersetzung, wie ein Bauprojekt nach dem behördenverbindlichen Gestaltungsplan umgesetzt werden kann.»

Die Zentrumszone umfasst das Gebiet vom Feuerwehrmagazin bis und mit dem ehemaligen Möbel-Schmidlin-Gebäude. «Es ist vorgesehen, dass entweder eine Gesamtüberbauung entstehen kann, oder dass der Platz auf drei Baufelder aufgeteilt wird», sagt der Ammann.

Seitens des Gemeinderates halte man an der Zentrumsplanung fest. «Es müssen Bauprojekte kommen, die die Planungsgrundlage erfüllen.» Das Möbel-Schmidlin-Gebäude habe man bei der Revision der Bau- und Nutzungsordnung, die 2020 rechtskräftig wurde, extra aus dem Substanzschutz genommen, damit die Zentrumsentwicklung umgesetzt werden könne. «Das passierte auch auf Wunsch des damaligen Eigentümers», sagt der Ammann.

Das Gebäude an der Seetalstrasse stammt aus dem Jahr 1910, teilt Raoul Kuprecht, Leiter der Abteilung Bau, Planung und Umwelt der Gemeinde, auf Anfrage mit. «Aber nicht das ganze Gebäude, später entstand noch ein Anbau.» Gemäss dem Richtplan sei ein neues Gebäude an dieser Stelle vorgesehen, das eine unterirdische Parkierung erhalte. «Das fehlt jedoch beim aktuellen Projekt.»

