So veränderte sich das Seoner Wappen

Seon Zuerst Eicheln, dann Sturmhelme: Wie es zum Dorfwappen kam, das nun 100 Jahre alt wird Auf dem Seoner Wappen waren bis 1923 Eicheln zu sehen, bis sich ein Pfarrer erfolgreich für die Änderung einsetzte. Wie es zu dem Wechsel kam und was dieser für Fragen aufwirft. Anja Suter 01.02.2023, 05.00 Uhr

Das Seoner Wappen hat sich über die Jahre stark verändert. Die älteste Version ist die Nummer 1 auf dem Bild. Screenshot: Seenger Spiegel 1988

Sind es Eicheln mit Blättern, ohne Blätter oder doch Helme? Das Seoner Dorfwappen hat sich in den letzten vergangenen Jahrhunderten mehrmals geändert. In seiner jetzigen Form, rote Schutzhelme auf weissem Grund, besteht es seit 100 Jahren. Der ehemalige Bezirksschullehrer Willy Wirsch hat dem Wappen in einer Ausgabe des «Seener Spiegel» von 1988 einen Artikel gewidmet. Er schreibt, dass von 1811 bis 1923 Eicheln auf dem Seoner Wappen zu finden waren – drei Stück.

Im Versuch, zu erklären, wie das Motiv entstand, beginnt Wyrsch in seinem Artikel im Jahr 1798. Bis dann war es den Gemeinden nämlich nicht erlaubt, ihre Dokumente und Urkunden mit eigenem «Hoheitszeichen» zu versehen. «Dazu war nur der Landvogt berechtigt», schreibt er. Nach 1798 kommt es aber zu dem, was der damalige Bezirksamtmann Bertschinger für einen «beklagenswerten Zustand» hält. Viele Dörfer machen es nämlich wie die Städte und wählen ein eigenes Siegel. Das Zeichen setzen sie auf alle in einer Gemeinde anfallenden, notariellen Akten.

Geld mit Stempelgebühren verdient

Dass der Bezirksamtmann daran keine Freude hat, ist für Wyrsch begreiflich. «Die Stempelgebühren waren ein Teil von Bertschingers Salär», schreibt er im Seener Spiegel. «1811 beendigte der Kleine Rat (heute Regierungsrat) den Streit zwischen Gemeinden und Bezirksamtmännern mit der Einführung eines oberamtlichen Kantonssiegels, mit dem die Bezirksamtleute gegen Gebühr die jeweiligen Gemeindestempel bestätigen mussten.» Damit die Echtheit der Gemeindestempel besser überprüft werden kann, schickt 1811 jeder Bezirksamtmann eine Siegelsammlung seines Bezirks nach Aarau – mit dabei ist jenes von Seon mit den drei Eicheln.

Eine Erklärung, wieso sie das Wappen gewählt haben, müssen die Gemeinderäte zu dieser Zeit nicht erbringen. «Dies geschah erst 1872, als der Kanton versuchte, etwas Ordnung in die mittlerweile oft ausgefallene Vielfalt der Gemeindewappen zu bringen.» Das Seoner Wappen wird im Schreiben vom Kleinen Rat 1872 wie folgt gedeutet: «Die Gemeinde Seon besitzt in zwei Parzellen etwa 190 Jucharten Ackerland, das vor Zeiten ein Eichwald war.»

Zur Zeit der französischen Revolution und der napoleonischen Kriege bis 1815 wird dieser Wald geschlagen, das Holz verkauft und der Erlös zur Deckung von Kontributionen, also Geldzahlungen für ein besetztes Gebiet, verwendet, heisst es. Dieser nicht mehr vorhandene Eichwald mag die Ursache gewesen sein, dass in dem Gemeindesiegel drei Eicheln mit Laubwerk enthalten sind, vermutet Wyrsch.

Ein Pfarrer setze sich für den Wappenwechsel ein

Es bleibt die Frage offen, wieso Seon von Eicheln zu Sturmhelmen wechselte. Den Anstoss dafür gegeben hat 1923 der Pfarrer Dietschi. Er bittet den Gemeinderat, das man das Wappen den neusten heraldischen Forschungen anpassen möge. Er bezieht sich auf das Buch «Wappen des Kantons Aargau». Darin wird erklärt, dass das Wappen mit Eicheln eine «Entstellung und Umdeutung» desjenigen der Herren von Seon ist, das in weiss drei rote Sturmhelme aufweist. Das Wappen mit den Sturmhelmen sei jenes, das «historisch einzig zu rechtfertigen» sei. Gestützt auf das Schreiben von Pfarrer Dietschi lässt der Gemeinderat das neue Wappen einführen.

Doch auch bei den Sturmhelmen gibt es Uneinigkeit. 1947 bittet der Gemeinderat das Staatsarchiv um Auskunft in der Wappenfrage, «nachdem Zweifel an der Richtigkeit des Helmwappens geäussert worden waren», heisst es. Die Antwort vom Staatsarchiv folgt nach zwei Jahren. Es empfiehlt dem Gemeinderat, die Helme zu belassen, dem Wappenschild aber statt einer spitzen eine runde Form zu geben.

Noch heute ist das Wappen mit Eicheln beim Gemeindehaus zu sehen. Bild: Chris Iseli

Ganz sind die Eicheln übrigens nicht aus Seon verschwunden. «Über der Eingangstüre der Gemeindekanzlei prangt still das Eichelwappen, das bis 1923 niemanden gestört hat», schreibt Wyrsch. Das heutige Wappen sei zudem nicht historisch legitimiert, das wurde aber erst später bekannt. So heisst es im Buch «Seon im Mittelalter» aus dem Jahr 1977: «Über das lokale Dienstmannengeschlecht der Herren von Seon sind wir kaum unterrichtet.»