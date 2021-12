Seon Zu Besuch bei den Glücksbringern: «Der Kaminfeger ist einer der ökologischsten Berufe, die es gibt» Der Kaminfeger soll Glück bringen. Eine glückliche Wendung braucht die Branche in den nächsten Jahren vor allem selber. Weil Ölheizungen im Kampf gegen den Klimawandel immer mehr unter Beschuss geraten, ist auch das Geschäft mit dem Russ in Gefahr. Zara Zatti Jetzt kommentieren 26.12.2021, 16.00 Uhr

Patrick Dössegger und seine Lehrtochter Désirée Steimer vor ihrem Betrieb in Seon. Zara Zatti

«Chämifäger schwarze Ma het es ruessigs Hemmli a.» Diese Strophe trällern Kinder manchmal, wenn ihnen Patrick Dössegger auf der Strasse begegnet. Der 38-Jährige ist Kaminfeger in der zweiten Generation. Vor acht Jahren übernahm er den Betrieb in Seon von seinem Vater. Dort werden wir herzlich empfangen. Im kleinen Aufenthaltsraum mit Küche erzählen Patrick Dössegger und seine Lehrtochter Désirée Steimer von den vielen Freuden ihres Berufs. «Schon als Kind ging ich mit meinem Vater mit, um mir etwas zu verdienen», erinnert sich Dössegger. Doch der Beruf, der ihn schon sein Leben lang begleitet, hat heute einen schweren Stand. Manchen Medienberichten zufolge gilt er schon als verschwunden. «Der Ofen ist aus», titelte das «Blick»-Magazin im April dieses Jahres.

Dass der Ofen ausgehen soll, liegt an der grössten Herausforderung der aktuellen Zeit: dem Klimawandel. Um diesem entgegenzuwirken, dürfen die Menschen nicht mehr so viel CO 2 in die Atmosphäre pumpen. Und CO 2 gehört zum Geschäft von Patrick Dössegger: Rund 40 Prozent der Emissionen in der Schweiz entfallen aufs Heizen. «Wir reinigen im Moment noch mit Abstand am meisten Ölheizungen. Wenn diese verschwinden, geht grosse Arbeit für uns verloren. Das schmerzt schon.»

Erste Kantone verbieten neue Ölheizungen

Die Ölheizungen werden aktuell scharf bekämpft: In den Kantonen Zürich und Glarus entschied das Stimmvolk kürzlich, dass Öl-und Gasheizungen durch klimaneutrale Alternativen ersetzt werden müssen, wenn sie am Ende der Lebenszeit angekommen sind. Klimaneutral bedeutet in vielen Fällen eine Wärmepumpe. Diese kommt ohne Verbrennung und somit ohne Russ aus. Und ohne Russ gibt es auch keine Arbeit für den Kaminfeger.

«Uns ist bewusst, dass man Öl nicht endlos nutzen kann, und irgendwann muss man anfangen mit der Veränderung», sagt Dössegger. Dass sein Beruf dadurch ausstirbt, glaubt er nicht: «Ein grosses Potenzial sehe ich in Holzheizungen, diese werden aktuell zu wenig gefördert.» Zudem müssten sich Kaminfeger künftig auch auf klimaneutrale Gebiete ausweiten, so etwa auf die Reinigung von Lüftungs- oder Fotovoltaikanlagen. Und eines vergesse man in der aktuellen Debatte gerne einmal: «Der Kaminfeger ist einer der ökologischsten Berufe, die es gibt.» Durch die Reinigung laufen Heizungen wirtschaftlicher, brauchen weniger Brennstoff: «Was unten weniger reinkommt, kommt auch oben weniger raus.»

Dilemma zwischen Klimaschutz und Existenzangst

Die Kaminfegerbranche kämpft aber nicht nur mit der Energiewende, sondern auch mit dem Nachwuchs. Dieser kommt nicht mehr wie gewünscht. Einerseits ist der Beruf nicht mehr so bekannt, andererseits haben heute handwerkliche Berufe generell einen schweren Stand. Der Kaminfegerverband mit Sitz in Aarau versucht mit einem alten und einem neuen Argument junge Kaminfegerinnen und Kaminfeger zu locken: «Lerne Glücksbringer … und leiste einen wichtigen Beitrag an den Umweltschutz», heisst es in der Broschüre für den Lehrgang. Dass der Kampf gegen die Klimaerwärmung für die junge Generation immer wichtiger wird, scheint auch der Verband verstanden zu haben. So wirbt er in der Broschüre auch damit, dass die Arbeit jährlich rund eine halbe Million Tonnen CO2 einspart. Doch der grüne Gedanke hat seine Grenzen: Zusammen mit der Erdöl-Lobby ergriff der Verband das Referendum gegen das nationale CO2-Gesetzt. Hier schlug die Sorge um die Existenz die Sorge um das Klima.

Wieso bringen Kaminfeger eigentlich Glück? Reinigt man seinen Kamin nicht von Zeit zu Zeit, kann es zu einem Kaminbrand kommen. Früher, als die Häuser noch aus Holz bestanden, war das besonders gefährlich. Der Brand konnte auf das Dachgebälk übergreifen und so ganze Städte in Brand setzen. Erst um die Mitte des 15. Jh. kam, gefördert durch feuerpolizeiliche Verordnungen, das Handwerk der Schornsteinfeger auf. Diese bewahrten die Bewohner vor einem Brand, weshalb man von ihnen sagte, dass sie Glück bringen.

Désirée Steimer hat als Kaminfegerin ihre Berufung gefunden. Zara Zatti

Eine, die sich trotz der Herausforderungen für den Beruf entschieden hat, ist Désirée Steimer. Die 28-Jährige begann nach zehn Jahren im Detailhandel die Lehre im Betrieb von Dössegger. «Ich habe einen Test bei der Berufsberatung gemacht, das Ergebnis war Kaminfegerin.» Nach einem Schnuppertag wusste sie, dass der schwarze Anzug passt. «Mir gefällt die Abwechslung im Beruf und dass man bei jedem Besuch verschiedene Menschen kennen lernt. Ausserdem bin ich jemand, der körperliche Arbeit braucht.» Eine Kaminfegerin sei heute keine Seltenheit mehr, auch wenn es nach wie vor deutlich mehr Männer im Beruf gebe. Ab und zu komme es vor, dass ihr Kunden die schweren Geräte tragen wollen: «Dann sage ich, dass ich das schon selber kann.»

Das Duschen gehört zur Arbeitszeit

Im Betrieb Dössegger tragen alle Schwarz – aus praktischen Gründen. Denn, auch wenn es ein Vorurteil ist, dass Kaminfeger immer dreckig sind, gehören Russflecken dazu. Das hat auch seine positiven Seiten: Beim Kaminfegerberuf gehört das Duschen zur Arbeitszeit: «Egal was ist, man geht am Ende des Tages immer frisch geduscht nach Hause», sagt Dössegger. Die traditionelle Kluft mit Zylinder werde heute meist nur noch für Hochzeiten getragen. Ein Arbeitskollege trage den Zylinder allerdings noch immer bei Kundenbesuchen: «Weil er gemerkt hat, dass es mehr Trinkgeld gibt.»

Ab dem 1. Januar ändert sich für die Kaminfegerinnen und Kaminfeger im Aargau noch etwas. Das Kaminfegermonopol fällt, der Markt wird liberalisiert. Neu können die Hauseigentümer den Kaminfegerbetrieb selber auswählen. Bis jetzt wählte diesen die Gemeinde. Dössegger nimmt die neue Konkurrenzsituation gelassen: «Wir stellen uns der Herausforderung und werden uns bei den bestehenden Kunden weiterhin melden.»

Kaminfeger sollen Glück bringen. Doch Glück allein hilft der Branche nicht beim schwierigen Wandel, der bevorsteht. Ob es eines Tages tatsächlich keine Kaminfeger mehr geben wird, wird sich zeigen. Und auch, ob der kleine Mann in Schwarz dann noch immer auf der Silvestertorte stehen wird. Obwohl eigentlich gar niemand mehr weiss, was das eigentlich sein soll.

