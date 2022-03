Wo Klientinnen und Klienten zurück in den Alltag finden

Seon Weg vom Heimcharakter: Ein neues Wohnhaus für die Stiftung Satis An der Oberdorfstrasse in Seon stehen zwei neue Häuser. Eines beziehen Klientinnen und Klienten der Stiftung Satis, das baugleiche Gebäude nebenan wird vermietet. Eva Wanner 10.03.2022, 05.00 Uhr

Blick von der Terrasse des Gebäudes, das die Stiftung bezieht: Der baugleiche Kubus auf der anderen Seite wird per 1. April bezugsbereit sein. Eva Wanner

«Ein besonderer Ort für besondere Menschen»: So lauten Slogan und Einstellung der Stiftung Satis in Seon. Die Stiftung begleitet und unterstützt Menschen in verschiedensten Lebenssituationen und hilft ihnen auf ihrem Weg zurück in die Selbstständigkeit oder auf ihrem Weg, ein Leben mit einer Begleitung zu finden. So lautet der Beschrieb auf der Website.

Schlüsselübergabe auf der Dachterrasse: Philipp Gloor, Vorsitzender Geschäftsleitung Realit; Heinz Bürki, Stiftungsratspräsident von Satis; Lucia Lanz, Geschäftsführerin Satis; Gerhard Ruff, Vizestiftungsratspräsident, und Fabio Gloor von Realit (v.l.). Eva Wanner

Stiftungsratspräsident Heinz Bürki präzisierte bei der Schlüsselübergabe von der Baufirma an die Stiftung: «Es geht nicht nur um Betreuung, sondern darum, die Menschen weiterzubringen.» Der Neubau im Oberdorf kommt da gerade richtig. Hier sollen die Klientinnen und Klienten in eine «normale» Wohnform zurückfinden. Der Bezug des Neubaus soll mehr soziale Kontakte ermöglichen und die Alltagskompetenzen der Bewohnenden fördern.

Bei der Stiftung aufgenommen werden Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Begleitet werden solche, die im offenen Massnahmenvollzug sind oder aber im Arbeitsexternat – die sich also im Vollzug befinden, aber extern arbeiten dürfen.

Zwei Häuser, unterschiedliche Nutzungen

Platz hat die Stiftung aktuell für rund 90 Personen. Das soll auch in etwa so bleiben, es wird aber in die Liegenschaften investiert. Die Stiftung hat deshalb eine Strategie verfasst und will für verschiedene Projekte 25 bis 30 Millionen Franken investieren. Eines der Projekte steht nun an der Oberdorfstrasse. Zwei baugleiche Häuser hat die Terrial AG, eine Schwesterfirma der Realit-Gruppe, dort gebaut. Sie ersetzen ein Mehrfamilienhaus mit neun Einheiten, das abgerissen wurde. Beide Neubauten haben je 14 Wohnungen, in der Tiefgarage ist Platz für 28 Fahrzeuge. Die Wohnungen in einem der Häuser werden per 1. April regulär vermietet, das andere Gebäude bezieht vollumfänglich die Stiftung Satis.

Die Stiftung brachte den Wunsch an, dass in den Wohnungen 21 Klientinnen und Klienten untergebracht werden können. Bauleiter Daniel Strasser erläuterte, dass die Räume so getrennt wurden, dass jeder und jede ein eigenes Zimmer in der betreuten Wohngemeinschaft hat. Einziehen soll auch die Verwaltung der Stiftung.

Gebaut wurde indes so, dass der Eindruck eines Heims gar nicht erst aufkommt: Warme Töne, Holz drinnen und draussen sowie Naturstein in der Küche geben den Bewohnerinnen und Bewohnern ein heimeliges Gefühl. Und von der grossen Dachterrasse aus sieht man nicht nur Seon, sondern weitaus mehr. «Hier oben soll man sich entspannen können», sagte Satis-Geschäftsführerin Lucia Lanz.

Die Pandemie führte zu Verzögerungen

Nicht immer ganz so entspannt lief der Bau ab. Noch am Tag der Übergabe wuseln Handwerkerinnen und Handwerker durch die Stockwerke, bringen Holzgeländer an, putzen Fenster oder überpinseln hie und da etwas an einer Wand.

Zu Verzögerungen kam es vor allem wegen der Pandemie, erläutert Strasser. Die Lieferfristen konnten kaum eingehalten werden, teilweise kam Material zwei Monate später an als geplant. Und gebaut wurde, «während alles andere rundherum lief», die Strasse befahren war und vieles mehr. «Aber wir haben es gemeistert», sagt er sichtlich stolz.