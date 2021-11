Seon «Sir Bier»: Ein Arzt und ein Grossbanken-Informatiker brauen Craftbier im Seetal Samuel Tokalakis und Joël Gerber führen die erste Nanobrauerei in Seon. Die beiden haben mehrere Jahre lang an ihrem ersten Bier getüftelt. Florian Wicki 25.11.2021, 05.00 Uhr

«Sir Bier»: Joël Gerber und Samuel Tokalakis (v. l.) haben die erste Nanobrauerei von Seon eröffnet. Florian Wicki

In einer beschaulichen Wohnsiedlung im Norden Seons ist die erste Nanobrauerei des Dorfes zu finden. Das aber nur übers Internet, vor Ort sieht man keine Schilder. Das ist so gewollt, denn Samuel Tokalakis (32) und Joël Gerber (30) stellen mit «Sir Bier» nicht unzählige Hektoliter Bier her. Das liegt zurzeit auch gar nicht drin: Tokalakis ist Familienvater, arbeitet als Softwareentwickler für die Grossbank Credit Suisse und ist nebenbei noch selbstständig, Gerber ist Assistenzarzt am Berner Inselspital und befindet sich in der Ausbildung zum Chirurgen.