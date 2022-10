In Seon entsteht ein "Geschenklädeli".

Seon Sie schafft ein Platz für Handwerkskunst aus der Region: So wird das «Geschenklädeli» Sandra Zihlmann aus Egliswil schneidert seit 2016 zu Hause in ihrem Atelier. Jetzt wagt sie den Schritt zu einem Ladenlokal. Sie möchte auch anderen Handwerkskünstlerinnen und -künstlern eine Plattform bieten. Anja Suter 26.10.2022, 05.00 Uhr

Sandra Zihlmann im Geschänklädeli in Seon. Fabio Baranzini

Das leuchtende Gelb an der Wand des Ladenlokals, wo früher der Coiffeur Ammann beherbergt war, ist einem sanften Apricot gewichen. Coiffeurstühle und Spiegel sind weggeräumt. In die Räume, in denen vor einem Monat noch Männern die Haare in Form gebracht und Neuigkeiten aus dem Dorf ausgetauscht wurden, soll bald wieder Leben einkehren. Geplant ist ein Geschenkladen mit allerlei Handwerkskunst. Die Ideengeberin dahinter heisst Sandra Zihlmann.

In den vergangenen zwei Wochen dürfte die Egliswilerin wenig Zeit für eine Ruhepause gehabt haben. Zu voll ist die Liste mit den Punkten, die sie vor der Eröffnung am Samstag noch erledigt haben möchte. Wenn es nach Zihlmann geht, soll aus dem kleinen Ladengeschäft an der Unterdorfstrasse ein Geschenkladen werden. Einer, wo man hingeht, wenn man ein Mitbringsel braucht oder jemandem eine Freude machen möchte, aber noch nicht weiss, womit. Den Schritt zum Ladenlokal war für die 34-Jährige kein einfacher, die Idee ist über Jahre gereift – genauer gesagt seit 2016.

Das Schneidern lernte sie von ihrer Grossmutter

«Ich habe damals zu Hause mit ‹Zihlis Chindertraum› begonnen. Neben den Kinderkleidern habe ich auch Fasnachtskostüme für Erwachsene selbst designt und genäht», erklärt die ehemalige Fasnächtlerin. Das Schneidern lernte Zihlmann von ihrer Grossmutter: «Sie war Trachtenschneiderin und ihre Arbeiten haben mich immer fasziniert.» Sie selbst hat eine Ausbildung als medizinische Praxisassistentin in Seon absolviert und arbeitet auch heute noch auf dem Beruf. Zuhause in Egliswil hat Zihlmann sich ein Atelier eingerichtet, doch irgendwann wurde es zu eng. Nicht nur, weil der Verkauf der Kinderkleider gut lief. Zihlmann kann in der Zwischenzeit auch für drei Guggenmusiken die Kostüme schneidern.

Im Hinterzimmer des Ladens finden künftig die Fasnachtsgwändli Platz. Fabio Baranzini

Die Fasnachtskostüme kommen im Laden ins Hinterzimmer. Die 34-Jährige designt auch einzelne Kostüme, ist aber derzeit restlos ausgebucht. «Für diese Saison kann ich sicherlich keine zusätzlichen Aufträge mehr annehmen», sagt sie. Die von ihr hergestellten Kinderkleider möchte Zihlmann im Ladenlokal auf der rechten Seite präsentieren. Zusätzlich gibt es auch noch einige andere Stücke, wie etwa Nuggiketten, Hundehalsbänder oder Haarbänder. Links, wo früher die Coiffeurstühle standen, sollen derweil auch andere Handwerkskünstlerinnen und

-künstler Platz bekommen. Die Ladenbesitzerin bietet dort die sogenannte «Tablarvermietung» an.

So funktioniert die Tablarvermietung

Wer seine selbstgemachte Handwerkskunst verkaufen möchte, kann ein Tablar mieten und dort seine Stücke arrangieren. Der Erlös bei einem Verkauf geht zu 100 Prozent an den Künstler. Zihlmann erhält einen knapp dreistelligen Betrag für eine Tablarvermietung über drei Monate. «Es gibt zu wenig Möglichkeiten, echte und erschwingliche Handwerkskunst zu kaufen. Also möchte ich eine schaffen», erklärt sie. Viele Tablare wurden bereits gebucht. Zu kaufen gibt es künftig unter anderem Drechselarbeiten, Steinschmuck, Grusskarten und auch selbstgemachte Naturkosmetik.

Den Traum vom eigenen Ladenlokal habe sie schon lange gehabt, erzählt Zihlmann. Doch die 34-Jährige weiss auch um die Risiken, die solch ein Schritt bringt. «Das ist der Grund, wieso ich zuerst von zu Hause aus angefangen habe», sagt sie. Der Laden wird vorerst am Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet sein, am Donnerstag zusätzlich noch von 16 bis 18 Uhr und am Freitag nur von 16 bis 18 Uhr. Am Montag und Dienstag arbeitet Sandra Zihlmann weiterhin in einer Arztpraxis. «Wenn meine Tochter im Sommer in den Kindergarten kommt, werde ich die Öffnungszeiten noch erweitern», sagt die Mutter von zwei Kindern. Job, Familie, Selbstständigkeit – langweilig wird es Sandra Zihlmann so schnell nicht. Aber genau das mag sie. «Wenn ich etwas mache, dann richtig und mit Herzblut.»